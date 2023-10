2024 m. biudžetas – ant 3% deficito ribos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2024-aisiais Lietuvos viešųjų finansų deficitas, planuojama, sudarys 2,9% bendrojo vidaus produkto (BVP). Ūgtels valstybės skola. Biudžeto pajamos ir išlaidos padidės beveik dešimtadaliu. Planuojamos didesnės nei šiemet socialinės išlaidos, krašto apsaugos finansavimas, bus skirta papildomų lėšų mokytojų algoms. Premjerės Ingridos Šimonytės nuomone, bene didžiausi politikų mūšiai gali kilti dėl kelių finansavimo apimčių.

Publikacija papildyta „Sodros“ ir Sveikatos biudžetų projektų infogramomis.

Ketvirtadienį Vyriausybė apsvarstė kitų metų biudžeto projektą. Jo pristatymas Seimui numatytas spalio 10 d. plenariniame posėdyje.

Pasak Gintarės Skaistės, finansų ministrės, 2024-ųjų biudžete didžiausias dėmesys bus skirtas švietimo susitarimo įgyvendinimui ir trims kitoms prioritetinėms kryptims: žmonių pajamų didinimui, saugumo stiprinimui bei investicijoms Lietuvos ateičiai.

„Krašto apsaugos finansavimas auga iki daugiau kaip 2 mlrd. Eur, didinamas viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis, pensijos. Tai užtikrina žmonių gerovės augimą“, – pažymėjo ministrė.

2024 m. valstybės biudžete finansavimas švietimui didinamas 14%, tam papildomai skiriant per 387 mln. Eur. Liūto dalis šios sumos – per 219 mln. Eur – bus skiriama mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atlyginimams, per 84 mln. Eur – dėstytojų, mokslininkų ir neakademinių darbuotojų atlyginimų didinimui.

2024 m. biudžeto projekte, pasak Finansų ministerijos, žmonių pajamų didinimui numatyta daugiau nei 1,7 mlrd. Eur. Minimali mėnesinė alga (MMA) didės 10% nuo 840 iki 924 Eur bei 20% keliamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) nuo 625 iki 747 Eur.

Daugiau kaip 688 mln. Eur numatyti kultūros ir meno įstaigų darbuotojų savivaldybių ugniagesių, medikų, prokurorų, statutinių pareigūnų, socialinės apsaugos ir darbo, teisėjų, kitų pareigūnų atlyginimams didinti.

Socialinės paramos išmokų baziniams dydžiams indeksuoti ir didinti numatyti per 211 mln. Eur.

Ateinančiais metais krašto apsaugos finansavimas pasieks 2,06 mlrd. Eur ir sudarys 2,71% nuo BVP. Kariniam mobilumui ir karinei infrastruktūrai bus skirta 280 mln. Eur iš laikinojo bankų solidarumo įnašo.

Kitąmet planuojama investuoti 3,2 mlrd. Eur, iš kurių didžiausia lėšų dalis – per milijardą – bus skirta žaliajai transformacijai.

17% investicijų arba 538 mln. Eur numatyta transporto sektoriui – šiomis lėšomis bus pritaikomas geležinkelių tinklas tarptautiniam kariniam judumui bei susisiekimo geležinkelių ir kelių transportu gerinimui.

Be to, papildomai numatomos didesnis finansavimas Lietuvos keliams – per 715 mln. Eur, iš kurių Kelių priežiūros ir plėtros programai numatyta 543 mln. Eur, iš laikinojo bankų solidarumo įnašo planuojama skirti 130,5 mln. Eur.

Premjerės I. Šimonytės nuomone, būtent dėl kelių finansavimo gali kilti nemažai diskusijų Seime.

„Girdisi čia visokios sumos, ko kam trūksta, kažkas nori papildomų 150 mln. Eur. Bet, kaip ir su mokytojų atlyginimais, ir visomis kitomis papildomomis išlaidomis, klausimas bus labai paprastas – diskrecinių priemonių, dėl kurių papildomai sprendžia Vyriausybė, kitų metų biudžete nėra daug todėl, kad dauguma išlaidų auga automatiškai“, – teigė ji.

Kitų metų valstybės biudžeto projekte numatyta daugiau nei 17 mlrd. Eur pajamų. Lyginant su 2023 m. jos auga 9,4%. Projekte numatyta per 20,5 mlrd. Eur išlaidų, jos auga 7,9%.

Kartu su valstybės biudžeto projektu Seimui bus teikiamas ir 2024 m. „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo bei Pensijų anuitetų fondų biudžetai.

„Sodra“ kitąmet, numatoma turės 577 mln. Eur perteklių – 17,2% (120 mln. Eur) mažiau nei laukiama šiemet.

Tuo metu Privalomojo sveikatos draudimo fondas, kaip ir priklauso pagal įstatymo reikalavimus, bus subalansuotas – įplaukos ir išlaidos turėtų siekti 3,461 mlrd. Eur, arba 13,5% daugiau nei suplanuota šiemet.

Pensijų anuitetų fondo biudžeto projektas numato, kad už įgyjamus pensijų anuitetus fondas kitąmet gaus 16,4 mln. Eur įplaukų – 12% daugiau nei 2023 m. planas.

Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas 2024 m. sudarys 2,9% BVP. G. Skaistė ir I. Šimonytė priminė, kad jau kitąmet grįžta ES reikalavimas laikytis ne didesnio nei 3% BVP deficito.

Valstybės skola kitąmet padidės nuo šiųmetinių 37,9% iki 39,8% BVP.

2024 m. biudžeto projektas išsamiau – VŽ parengtose infogramose.

