Ukrainos prezidentas atvyko į Vilnių

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio pavakary atvyko į Vilnių dalyvauti NATO viršūnių susitikime.

V. Zelenskis į Lietuvą atvyko Lenkijos vyriausybiniu lėktuvu, atskridusiu iš Žešuvo karinio oro uosto, esančio netoli Ukrainos sienos.

Saugumo sumetimais nebuvo iš anksto pranešta apie ukrainiečių lyderio atvykimo laiką. Taip pat nebuvo oficialių pranešimų ir apie patį atvykimo faktą.

Tačiau žiniasklaidą neoficialiais kanalais antradienį apie 16 val. pasiekė patikinimai, kad V. Zelenskis jau yra Vilniuje. Dar antradienį jis, planuojama, turėtų apsilankyti „Litexpo“ centre, kur į NATO viršūnių susitikimą yra susirinkę Aljanso valstybių bei partnerių vadovai.

Kol kas į „Litexpo“ atvyko tik Oleksijus Reznikovas, Ukrainos gynybos ministras. Jis žurnalistams pareiškė, kad Kyjivo pagrindinis siekis yra visateisė narystė Aljanse.

Planuojama, kad Vilniuje vyks V. Zelenskio susitikimai su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, JAV vadovu Joe Bidenu, NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu, kai kuriais kitais šalių lyderiais, atvykusiais dalyvauti Aljanso suvažiavime.

Be to, antradienio vakarą jis turėtų dalyvauti akcijos „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO” baigiamajame renginyje Vilniaus Lukiškių aikštėje. Jo metu bus pasitikta iš kovos lauko prie Bachmuto atnešta ukrainiečių vėliava. Ją per Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos teritoriją atnešė bėgikai iš šių trijų šalių.

Trečiadienį numatytas V. Zelenskio dalyvavimas naujai steigiamos NATO ir Ukrainos tarybos inauguraciniame posėdyje Vilniuje.

Į Lietuvos sostinę Ukrainos prezidentas atvyko po to, kai antradienį platformoje „Twitter“ išsakė apgailestavimą, kad NATO viršūnių susitikime tam tikros formuluotės svarstomos be ukrainiečių. Anot jo, tai ženklas, jog nėra pasirengimo pakviesti Ukrainą į Aljansą.

Kartu V. Zelenskis teigė, kad Kyjivas vertina savo sąjungininkus ir bendrą saugumą bei atviro pokalbio galimybę. Jis pabrėžė, kad Ukrainai bus atstovaujama NATO viršūnių susitikime ir sakė, jog tai yra pagarbos ženklas.

„Tačiau Ukraina taip pat nusipelnė pagarbos. Dabar, pakeliui į Vilnių, gavome signalų, kad dėl formuluočių diskutuojama be Ukrainos. Norėčiau pabrėžti, kad ši formuluotė susijusi su kvietimu tapti NATO nare, o ne su Ukrainos naryste. Tai beprecedentis ir absurdiškas dalykas, kai nenustatytas nei kvietimo, nei Ukrainos narystės laikas“, – teigė prezidentas.

„O tuo pat metu pridedama miglota formuluotė apie „sąlygas“ net dėl Ukrainos pakvietimo. Atrodo, kad nėra pasirengimo nei pakviesti Ukrainą į NATO, nei padaryti ją Aljanso nare“, – pridūrė jis.

Anot V. Zelenskio, tai reiškia, kad paliekama galimybė su Rusija derėtis dėl Ukrainos narystės NATO: „Rusijai tai reiškia motyvaciją tęsti terorą. Netikrumas yra silpnybė.“

Ukrainos prezidentas pranešė ketinąs atvirai apie tai kalbėti viršūnių susitikime Vilniuje.

Sąjungininkai Aljanso viršūnių susitikime Vilniuje svarsto atleisti Ukrainą nuo Narystės veiksmų plano (angl. Membership Action Plan, MAP) vykdymo, įkurti NATO ir Ukrainos tarybą ir sutarti dėl daugiametės pagalbos Ukrainos kariuomenei.

Tačiau 31 NATO narė vis dar derasi dėl galutinės komunikato formuluotės, kaip įtvirtinti Ukrainos Aljanse perspektyvą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tomo Benedikovičiaus (AFP / Scanpix) nuotr.