Antirekordai tęsiasi: Ispanijos ekonomika traukėsi 18,5%

Pierre Philippe Marcou („AFP“/ „Scanpix“) nuotr.

Ispanijos ekonomika antrajame metų ketvirtyje traukėsi 18,5%, rodo penktadienį paskelbta statistika. Kol kas tai didžiausias ekonomikos nuosmukis visoje Europoje.

Ispanijos ekonomika antrajame metų ketvirtyje traukėsi labiau negu prognozavo ekonomistai, todėl, manoma, kad ir šalies ūkis atsigaus lėčiau negu prognozuota.

Ekonomistai manė, kad Ispanijos ekonomika antrajame metų ketvirtyje trauksis 16,6%. Šalies ūkio susitraukimą lydėjo ir prislopęs vartojimas bei investicijos. Kitos taip pat dėl naujo koronaviruso pandemijos stipriai nukentėjusios Pietų Europos valstybės Italijos ekonomikos rodiklis kiek geresnis – antrajame ketvirtyje Italijos ūkis traukėsi 12,4%. Ispaniją ir Italiją naujo koronaviruso pandemija pasiekė anksčiausiai, abi šalys įvedė griežčiausią karantiną.

Abi šalys yra labai priklausomos nuo turizmo sektoriaus, kuriam stipriausiai smogė pandemija. Visai neseniai vėl padidėjus naujų COVID- 19 užsikrėtimų skaičiui, daugelis šalių, tarp jų ir Lietuva, įvedė saviizoliacijos ribojimus grįžtantiems iš Ispanijos, todėl ši vasara turizmo sektoriui nebus dosni.

„Šokas Ispanijos ekonomikai buvo didesnis negu Vokietijoje ir Prancūzijoje, taip yra todėl, kad Ispanija buvo priversta imtis griežtesnių ribojimų negu kitos Europos šalys, be to Ispanijos ūkis labai priklausomas nuo turizmo sektoriaus. Taigi prognozuojame, kad trečiajame metų ketvirtyje Ispanijos ekonomika atsigaus lėčiau, tai lems turizmo sektoriaus bėdos ir antrosios susirgimų bangos tikimybė“, – situaciją komentavo „Bloomberg“ euro zonos ekonomistė Maeva Cousin.

Be to, krizė Ispanijos ekonomikai stipriai smogė dar ir dėl to, kad šalyje vyrauja smulkusis ir vidutinis verslas, o jį krizė palietė skaudžiausiai. Ispanijos verslo asociacijos prognozuoja, kad iki metų pabaigos dešimtys tūkstančių smulkių ir vidutinių Ispanijos bendrovių bankrutuos.

VŽ jau rašė, kad Prancūzijos ekonomika antrąjį metų ketvirtį sumenko rekordinius 13,8%, penktadienį pranešė nacionalinė statistikos agentūra INSEE. Šalies ekonomika smuko tris ketvirčius iš eilės ir tebėra recesijoje.

Prancūzijos antrojo ketvirčio susitraukimas buvo net didesnis nei rekordinis 10,1% BVP mažėjimas Vokietijoje.

Austrijos ekonomika sumenko 10,7%, Belgijos – 12,2%.