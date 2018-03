2017 m. į Lietuvą pritrauktos investicijos sukurs beveik 9.000 darbo vietų

Į Lietuvą 2017 m. buvo pritrauktas rekordinis tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektų skaičius – 61, tai 27,1% daugiau nei 2016 m. (48). Juos įgyvendinus per tris metus bus sukurtos 8.949 darbo vietos, investuota arti 1 mlrd. Eur (1,26 mlrd. USD).

Tai skelbia „fDi Magazine“, ‚The Financial Times“ grupės leidinys. Leidinys remiasi „fDiMarkets.com“ TUI stebėsenos duomenų bazėje pateiktais duomenimis. Nurodoma, kad 2012-2016 m. laikotarpiu TUI skaičius vidutiniškai augo 17,1% kasmet.

Daugiausiai projektų iš JAV

Daugiausiai investicijų pernai Lietuvą pasiekė iš JAV: 15% visų 2017 m. projektų. Toliau rikiuojasi Jungtinė Karalystė ir Vokietija, po 11,5% visų TUI projektų.

Daugiausiai investuota į programinės įrangos ir IT, transportavimo ir finasinių paslaugų sektorius.

IT sektoriui teko 23% visų TUI projektų, kuriuos įgyvendinus per tris metus bus sukurtos 1.437 darbo vietos. Daugiau nei pusė TUI projektų ir darbo vietų teko sostinei Vilniui, kita dalis, ypač gamybinių, numigravo į regionus, daugiausiai į Kauno rajone įsikūrusią LEZ. Net 83% investuotojų kaip priežastį, kodėl rinkosi Lietuvą, nurodė tinkamą išsilaviną ir įgūdžius turinčių specialistų pasiūlą.

VŽ jau rašė, kad 2017 m. buvo svarbūs tuo, kad po ilgos medžioklės pagaliau pavyko į Lietuvą prikviesti Vokietijos automobilių komponentų grupę „Continental“. Be to, naujos ir gerai žinomos kompanijos, įskaitant IKEA, „Hellą“, „Telią“, „Booking.com“, patvirtino būsimas investicijas. Skaičiuojama, kad įgyvendinus 2017 m. projektus, per metus dėl šių projektų ir papildomo poveikio ekonomikai bus sumokama apie 104 mln. Eur mokesčių per metus (tai yra beveik penktadalis pernai metų biudžeto, skirto mokytojų darbo užmokesčiui), o kuriama pridėtinė vertė kasmet viršys 270 mln. Eur.

2018 m. daug žadantys taip pat

„Investuok Lietuvoje“ (IL) anksčiau skelbė, kad per agentūrą pritraukti 39 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektai, kuriuos įgyvendinus per trejus metus bus sukurta 5.060 naujų darbo vietų ir pritraukta 206 mln. Eur kapitalinių investicijų.

„Gamybos ir paslaugų projektai 2017 m. sudarė maždaug po lygiai, ir tai yra sveikintinas balansas. Iki tol dominuodavo verslo paslaugų centrų projektai“, – yra teigęs Mantas Katinas, IL generalinis direktorius.

Ekspertai pernykščius metus vadina išskirtiniais dėl gamybinių investicijų proveržio ir prognozuoja, kad 2018 m. Lietuva, „labai tikėtina“, išliks viena ryškesnių užsienio investuotojų traukos zonų.

Patikslintais IL duomenimis (įvertinus ir „fDiMarkets.com“ bazėje pateikiamus), 2016 m. Lietuvoje iš viso buvo fiksuoti 57 TUI projektai, pagal kuriuos suplanuotos 5.276 darbo vietos. Apie du trečdaliai projektų ir sukuriamų darbo vietų Lietuvą pasiekia per TUI projektus, prie kurių inicijavimo prisidėjo ši agentūra. Kiek TUI projektų iš viso buvo pritraukta į Lietuvą 2017 m., agentūra paskelbs kovą.

