Didžiausių Lietuvos darbdavių algos vasarį

„Sodros“ pateikti duomenys leidžia pažiūrėti, kiek vidutiniškai mokėjo didžiausi Lietuvos darbdaviai šių metų vasario mėnesį.

Vasario mėnesio duomenys patvirtina sausį pastebėtą tendenciją - didieji darbdaviai šiuo metu moka didesnes algas nei prieš metus. Jei sausį algų metiniu augimu pasižymėjo 19 iš 20 darbdavių, tai vasarį atlyginimai buvo didesni nei prieš metus visose dvidešimt daugiausia darbuotojų turinčiose Lietuvos organizacijose.

Nuo praėjusių metų sausio kas mėnesį yra viešai skelbiamos visų Lietuvos bendrovių, kurios turi bent 3 darbuotojus, vidutinės mokamos algos prieš mokesčius.

Ekspertų ir vadovų nuomone, viešos vidutinės algos neparodo tikrosios situacijos bendrovių viduje. Statistiką gali iškreipti mokami metiniai priedai bei premijos, išeitinės, mažas darbuotojų skaičius.

Kita vertus, vieša informacija prisideda prie skaidrumo ir gali priversti bendroves rimčiau žiūrėti į atlyginimų valdymą ir komunikaciją su darbuotojais. Be to, praėjus metams po to, kai buvo pradėti viešinti atlyginimai, galima susidaryti tikslesnį vaizdą, apie bendrovėse vyraujančias algas.

Nuo šių metų balandžio 1 d. bus skelbiami ne tik atlyginimų vidurkiai, bet ir bendrovėje mokamų algų mediana, standartinis nuokrypis, 25% kvantilis bei 75% kvantilis. Šią informaciją reikės atskleisti tik toms bendrovėms, kuriose apdraustųjų darbuotojų skaičius yra didesnis nei 20.

[infogram id="8456285d-c281-4d78-b56c-63c59cdb6e27" prefix="53C" format="interactive" title="Personalas: Daugiausiai darbuotojų turinčių įmonių vidutinis darbo užmokestis 2018 m. vasarį"]