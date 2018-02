Didžiausios vidutinės algos sausį: nuo ICO iki olimpinio fondo

Jau metus „Sodra“ skelbia, kokius vidutiniškai atlyginimus moka Lietuvos bendrovės. Skelbiame didžiausius vidutinius atlyginimus sausį mokėjusių bendrovių dvidešimtuką.

Nuo praėjusių metų sausio kas mėnesį yra viešai skelbiamos visų Lietuvos bendrovių, kurios turi bent 3 darbuotojus, vidutinės mokamos algos prieš mokesčius.

Ekspertų ir vadovų nuomone, viešos vidutinės algos neparodo tikrosios situacijos bendrovių viduje. Statistiką gali iškreipti mokami metiniai priedai bei premijos, išeitinės, mažas darbuotojų skaičius.

Kita vertus, vieša informacija prisideda prie skaidrumo ir gali priversti bendroves rimčiau žiūrėti į atlyginimų valdymą ir komunikaciją su darbuotojais. Be to, praėjus metams po to, kai buvo pradėti viešinti atlyginimai, galima susidaryti tikslesnį vaizdą, apie bendrovėje vyraujančias algas.

Šių metų sausį didžiausia vidutine alga – 12.905 Eur – pasižymėjo statybinių medžiagų prekybos UAB „Icopal“. Tačiau visų metų šios bendrovės statistika rodo, kad sausio mėnesio statistika – išimtis, kurią galėjo lemti išeitinės arba išmokėtos premijos.

Antrą vietą užėmė dažnai į daugiausiai mokančių bendrovių dvidešimtuką patenkantis „Oracle East Central Europe“ filialas. Sausio mėnesį vidutinė alga šioje įmonėje buvo 11.327 Eur.

Trečioje vietoje – „Girtekos“ grupę kontroliuojanti UAB „ME investicija“, kurioje vidutinis uždarbis sausio mėn. pakilo iki 10.443 Eur. Palyginimui, pernai tuo pačiu metu vidutinė alga buvo beveik dešimt kartų mažesnė.

Dvidešimtuke – dvi naujokės. Tai UAB „Small Planet Group“, kurios algos iki šiol nebuvo skelbiamos, nes ji turėjo per mažai darbuotojų.

Taip pat į dvidešimtuką pakilo savo UAB „Accurro“, veikianti su prekės ženklu „Monetha“. Ši bendrovė pernai vasarą įvykdė viešą kriptovaliutos platinimą (ICO), kurio metu per 18 minučių pritraukė 36,6 mln. Eur.

Į dvidešimtuką sausį pateko ir viena vieša įstaiga – Lietuvos olimpinis fondas. Sausio mėnesį pareigas šalių susitarimu paliko šio fondo direktorius Vitalijus Vasiliauskas. Tad iki 7.524 Eur pašokusią vidutinę algą galėjo nulemti jam sumokėta išeitinė.

