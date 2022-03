Tvari švara prasideda su „Lindström“ pramoninėmis šluostėmis bei kilimėliais

„Lindström” pramoninių šluosčių nuoma.

Įmonės švara toli gražu nėra svarbi vien dėl estetinių tikslų. Verslams, kurie dirba su aplinkai pavojingomis medžiagomis – automobilių remonto įmonėms ar gamybos dirbtuvėms – švara yra tiesiog būtina siekiant užtikrinti saugų darbą. Tiesa, tvarių valymo priemonių paieška bei sklandaus valymo proceso užtikrinimas tokio tipo įmonėms gali tapti tikru galvos skausmu. Kadangi popieriniai rankšluosčiai, suteršti alyva ar kitokiu purvu, perdirbimui nebetinka ir galiausiai atsiduria sąvartynuose, tenka ieškoti aplinkai draugiškesnių sprendimų.

Tekstilės paslaugų lyderė „Lindström“, siekdama palengvinti verslų kasdienybę, siūlo tvarią, tarp pramonės bendrovių sparčiai populiarėjančią alternatyvą – pramoninių šluosčių bei purvą sugeriančių kilimėlių nuomos paslaugą. „Lindström“ generalinis direktorius Lietuvoje Aivaras Sebeckis teigia, kad ši paslauga pagal poreikį gali būti pritaikyta įvairioms industrijoms bei atitinka aukščiausius aplinkosaugos standartus. „Lindström“ pramonines šluostes bei kilimėlius vis dažniau renkasi atsakingos automechanikos, sandėliavimo, gamybos įmonės – nuo pat šios paslaugos teikimo pradžios 2016-aisiais iki dabar, jos augimo vidurkis Lietuvoje siekia net 34 %. Be to, esame pirmoji tekstilės paslaugų įmonė, atitinkanti ISO 14001 aplinkos apsaugos standartą. Kitais žodžiais tariant, nuolat tobuliname savo procesus, kad mūsų paslaugos darytų kuo mažiau žalos aplinkai“, – tvirtina Sebeckis.

Viena paslauga – daugybė sprendimų

Kad „Lindström“ pramoninės šluostės bei pramoninį purvą sugeriantys kilimėliai yra ne tik tvariausias, bet ir ilgalaikiškiausias švaros pasirinkimas, patvirtina ir kiti faktai. Tam, kad kokybiškai išvalytų ir pašalintų pavojingas atliekas, šie produktai gaminami iš 100% medvilnės ir yra atsparūs dilimui. Be to, šluostės nepalieka plaušo ir pasižymi geru drėgmės sugeriamumu. Pasak „Lindström“ vadovo, pramoninės šluostės sugeria iki 6 kartų daugiau nei vienkartinės šluostės, todėl puikiai tinka nuotekoms bei išsiliejusiems skysčiams surinkti. Pramoninį purvą sugeriantys kilimėliai taip pat gali būti naudojami kaip darbastalio apsauga.

Naudodami pramonines „Lindström“ šluostes bei kilimėlius, verslai gali pamiršti ir purvino popieriaus atliekų perteklių. „Mūsų pramoninės šluostės ne tik skirtos daugkartiniam naudojimui, kitaip nei įprastos popierinės, tačiau šią paslaugą užsisakiusiai įmonei drauge suteikiame ir specialius tiekimo bei surinkimo konteinerius. Viršutinė konteinerio dalis yra skirta švarioms šluostėms, o apatinė – panaudotoms, kurias reguliariai išvežame. Kilimėliams taip pat paskiriame sandėliavimo stelažą, skirtą švariai tekstilei bei konteinerius, pagamintus iš HD polietileno, skirto teršalų transportavimui. Taigi, taip užtikrinus tvarką, bendrovėms nebereikia rūpintis kasdieniais valymo vargais ir jie gali susitelkti į savas veiklas. „Deloitte“ tyrimų duomenimis, tinkamas profesionalių priemonių naudojimas verslams gali sutaupyti net iki 20 % jų brangaus laiko“, – tikina A. Sebeckis.

Svarbu paminėti ir tai, jog panaudotas šluostes bei kilimėlius, suteptus aplinkai žalingomis medžiagomis, „Lindström“ likviduoja pagal griežčiausius ES nustatytus reikalavimus. „Alyva, tepalai ir panašus pramonės purvas yra klasifikuojami kaip pavojingos atliekos, kurių apdorojimą ir šalinimą reglamentuoja įstatymai. Tvarkydami ir transportuodami pramonines šluostes bei purvą sugeriančius kilimėlius, mes laikomės aukščiausių saugos ir aplinkosaugos nurodymų. Klientui pageidaujant, taip pat galime pateikti atliekų šalinimo ataskaitą“, – pasakoja Sebeckis.

Dar vienas svarbus „Lindström“ žingsnis, žengtas tvarumo link – 2021-ųjų metų pradžioje pasirašyta sutartis su Suomijos žiedinės ekonomikos įmone „Rester Oy“. Rudenį ši sutartis įsigaliojo ir Baltijos šalyse. Pagal ją „Rester Oy“ įsipareigojo perdirbti dalį „Lindström“ tekstilės pakartotiniam pramoniniam naudojimui Paimio perdirbimo gamykloje Suomijoje. Metinis šių „Rester Oy“ perdirbamų atliekų kiekis sieks net 500 tonų. „Nors šiuo metu į perdirbimo procesą dar neįtraukta chemikalais ar alyvomis sutepta tekstilė, „Lindström“ turi ambicingų ir jau realiai įgyvendinamų planų – iki 2025-ųjų ketiname perdirbti visą savo naudojamą tekstilę, įskaitant, žinoma, ir pramonines šluostes bei kilimėlius“, – džiaugiasi A. Sebeckis.

„Lindström“ generalinis direktorius pabrėžia ir tai, kad tekstilės įmonė kruopščiai ir nuosekliai rūpinasi visu pramoninių šluosčių bei purvą sugeriančių kilimėlių nuomos paslaugos procesu. „Visų pirma kiekvienam klientui individualiai atliekame poreikių analizę ir įvertiname, kiek pramoninių šluosčių bei kilimėlių bendrovei reikės. Be to, kiekviename žingsnyje laikomės žiedinės ekonomikos principų – reguliariai plauname bei tikriname tekstilės kokybę, saugiai utilizuojame atliekas ir, be abejo, pristatome ir surenkame šluostes. Tokiu būdu mūsų klientai yra visuomet aprūpinti švaria tekstile ir sutaupo papildomų pristatymo, administravimo, sandėliavimo bei laiko kaštų“, – sako Sebeckis.

Pramoninės šluostės ir kilimėliai verslui – pirkti ar nuomoti?

„Lindström“ vadovas Lietuvoje teigia, kad vienas iš dažniausių įmonėms vis dar kylančių klausimų dėl valymo priemonių, taip pat ir pramoninių šluosčių bei purvą sugeriančių kilimėlių, yra nuomos ir pirkimo klausimas. „Akivaizdu, jog kiekvienas verslas nori sutaupyti ir kuo paprasčiau bei ekonomiškiau išspręsti tokias problemas kaip kasdienė patalpų švara. „Lindström“ ekspertai gali patvirtinti, kad būtent nuomos paslauga įmonėms suteikia šią laisvę“, – tikina A. Sebeckis.

Anot jo, bendrovės, pačios perkančios pramonei skirtas valymo priemones, neretai susiduria su sunkumais tvarkydamos ar plaudamos pramoniniu purvu užterštą tekstilę. Vienkartinių priemonių naudojimas taip pat padidina šių įmonių išlaidas bei teršia aplinką. „Šiandien kaip niekad svarbu tausoti gamtą ir aplinką, kurioje gyvename. Kaip tik dėl to tarp atsakingų verslų nuomos paslauga vis sparčiau populiarėja. Pastaroji yra pranaši tuo, jog yra tvariausia bei operatyviausiai tvarko atliekas“, – teigia Sebeckis.

Kiti svarbūs paslaugos privalumai apima lankstumą ir ekonominį efektyvumą. Įmonės, užsisakiusios pramoninių šluosčių bei kilimėlių nuomos paslaugą, gali pačios pasirinkti pristatymo grafiką, jo dažnumą bei reikiamų produktų kiekį. Pavyzdžiui, padidėjus ar sumažėjus užimtumui ir krūviui, verslai teturi apie tai pranešti „Lindström“ ekspertams, o šie išsyk sureaguoja ir atsižvelgia į pakitusius kliento poreikius. Naujų valymo priemonių pirkimas taip pat reikalauja didelių pirminių investicijų, jau nekalbant apie jų vėlesnę priežiūrą ir keitimą. Tuo tarpu nuomos atveju visa tekstilė, konteineriai, logistika bei kitos aptarnavimo paslaugos yra įskaičiuotos į nuomos sutarties kainą. Taip klientas tiksliai žino, kiek ir už ką moka kiekvieną mėnesį.

Tinkamiausia pramoninių šluosčių bei kilimėlių nuomos paslauga Jūsų verslui

Nors skirtingų industrijų poreikiai skiriasi, švaros svarba pramonės srityje nenuginčijama. Švari darbo vieta užtikrina ne tik saugią aplinką, bet ir darbuotojų gerovę bei produktyvumą. „Lindström“ dirba su įvairių pramonės šakų klientais – nuo automobilių remonto įmonių ar dirbtuvių iki inžinerinių bendrovių. Taigi, verslams siūlome platų valymo priemonių asortimentą ir stengiamės užtikrinti tvarias aukščiausio lygio paslaugas bet kurios industrijos atstovams. Taip mūsų klientai gali akimirksniu pamiršti kasdienius vargus“, – sako A. Sebeckis.

Verslus, norinčius sužinoti apie pramoninių šluosčių ir purvą sugeriančių kilimėlių nuomos paslaugą daugiau, kviečiame tai padaryti čia ir pradėti tvarius pokyčius jau šiandien.

