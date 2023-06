„Sekargas Hamilton“: krovinio kokybę pasaulio maršrutuose garantuoja nuo durų iki durų

Nikolaj Stankevič, „Sekargas Hamilton“ inspekcijų vadovas: „Klientai ypač vertina, kad mes galime kontroliuoti kokybę viso krovinio kelio metu.“

Krovinių inspekcijos, kenkėjų kontrolės, laboratorinių tyrimų, sertifikavimo ir konsultavimo UAB „Sekargas Hamilton“ paslaugas teikia visoje Europoje, o Vilniuje pernai atidarė ir mikrobiologinių tyrimų laboratoriją. Įmonė drauge su partneriais išplėtė veiklos geografiją, pasiekdama visus Europos bei pagrindinius Azijos ir Afrikos jūrų uostus.

„Pastaraisiais metais įmonė pastebi išaugusias darbų apimtis Skandinavijos šalyse, Rytų Azijoje, Afrikoje, kur įgyvendina ne vieną didelį projektą dirbdami su ilgamečiais ir patikimais partneriais. Sudarydami subrangos sutartis šiuose regionuose mes garantuojame jų paslaugų kokybę, – pasakoja Nikolaj Stankevič, „Sekargas Hamilton“ inspekcijų vadovas. – O Ukrainai sunkiu metu, kai šalį alina karas, mūsų specialistai dirba jos jūrų uostuose, kur tikrinami eksportui per koridorių kraunami grūdai ir pašarai.“

Edgaras Šedys, „Sekargas Hamilton“ direktorius: „Kai mūsų šalies verslo įmonės turi klientų Europoje, Azijoje, Afrikoje ar kituose žemynuose, šių šalių uostuose paslaugas siūlome ir mes.“

Edgaras Šedys, „Sekargas Hamilton“ direktorius, pažymi, kad dėl Rusijos pradėto karo krito krovinių srautai uostuose, bet bendrovei pavyko prisitaikyti prie naujų aplinkybių, pasiūlyti kitų paslaugų ir beveik išlaikyti buvusias darbų apimtis. Bendrovė Baltijos ir kitose šalyse, kur veikia drauge su partneriais, teikia pilną paslaugų kompleksą: krovinių, svorio, kokybės ir kenkėjų kontrolės inspekciją, siūlo laboratorinius maisto produktų ir pašarų cheminius, molekulinius ir mikrobiologinius tyrimus, draudimines inspekcijas, atlieka ženklinimo įvertinimą ir kt. Bendrovė klientų prašymu teikia ir papildomas paslaugas, pvz., atlieka sandėlių dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją taip mažindami riziką, jog atkeliaujantis krovinys būtų užterštas saugojimo metu.

Atsako už krovinio kokybę nuo pakrovimo iki pristatymo

Bendrovės vadovas primena, kad Lietuva kasmet eksportuoja didesnę dalį išaugintų javų. Beje, anot jo, Lietuvos grūdai pasaulyje vertinami dėl savo kokybės ir perkami mieliau, nei nedraugiškos kaimynės siūlomi pigesni javai.

„Lietuva, kaip ir kitos Baltijos valstybės, – eksportuojančios šalys. Todėl kai mūsų šalies verslo įmonės turi klientų Europoje, Azijoje, Afrikoje ar kituose žemynuose, šių šalių uostuose paslaugas siūlome ir mes. Ir priešingai, kai kroviniai atvyksta į Klaipėdos uostą, daugelis renkasi mus, nes kiekviename uosto terminale turime reikalingą infrastruktūrą, greitųjų tyrimų laboratorijas, – teigia bendrovės vadovas. – Dėl karo Ukrainoje per Klaipėdos uostą imta eksportuoti ir šioje šalyje pagamintą maisto bei pašarų produkciją, kurių kokybę taip pat kontroliuoja mūsų specialistai.“

Anot jo, „Sekargas Hamilton“ gali patikrinti krovinio kokybę ir jo pakrovimo metu, ir jam atvykus į paskirties uostą.

„Klientai ypač vertina, kad mes galime kontroliuoti kokybę viso krovinio kelio metu: jį priimti, atlikti kraunamo krovinio kiekio ir kokybės įvairius tyrimus, apsaugoti krovinį gabenimo metu nuo kenkėjų (tai ypač aktualu grūdinėms kultūroms), o taip pat patikrinti ir atvykusį į paskirties uostą. Tai užtikrina, kad krovimo metu išduotas kokybės sertifikatas bei fiksuoti kiekiai galios ir išsikrovimo metu bei padės išvengti nesusipratimų ir siuntėjui, ir gavėjui, o taip pat ir finansinių nuostolių. Pavyzdžiui, atvykus kroviniui patikriname, ar jis atitinka krovimo metu mūsų specialistų fiksuotas charakteristikas ir būklę, ar nėra krovinio pažeidimų bei kiekio praradimų, kurie galėjo įvykti transportavimo ar perkrovimo metu“, – aiškina „Sekargas Hamilton“ inspekcijų vadovas.

Pasiūlo daugiau – ne tik savo paslaugas

Jis pasakoja, kad dėl faktinės kokybės atitikimų tenka inspektuoti ne tik maisto produktus bei pašarų žaliavas, bet ir įvairius kitus generalinius krovinius, pvz., sunkiąją ir kovinę techniką, medicininę įrangą, statybines medžiagas, laivų dalis, kasdieniniame gyvenime naudojamus daiktus ir techniką, net Lietuvoje išgaunamą naftą.

„Sekargas Hamilton“, bendradarbiaudamas su pasaulinėmis draudimo kompanijomis, taip pat nustato žalos apimtis draudiminių įvykių atvejais.

„Beje, dalis klientų su mumis dirba nuo pat įmonė veiklos pradžios – tai rodo mūsų specialistų darbo kokybę ir nuolatinį siekį tobulėti bei maksimaliai tenkinti kintančius rinkos poreikius, – teigia bendrovės vadovas. – Dėka įsitvirtinusios reputacijos, kad daugeliui inspekcija uoste asocijuojasi tik su „Sekargas Hamilton“, – mes sulaukiame savo esamų klientų rekomendacijų, kurios vis atveda naujų klientų iš įvairių, taip pat ir naujų, pasaulio šalių.“

Anot jo, bendrovė klientams siūlo ne tik įmonės veiklai būdingas paslaugas, bet ir, gerai išmanydami šalių, kuriose veikia, rinkas, pateikia įvairių rekomendacijų, pvz., konsultacijų, kur geriau išsikrauti ir sandėliuoti krovinius, kokio vežėjo ir terminalo paslaugomis naudotis.

„Todėl klientai mus vertina ne tik už profesionaliai atliktas paslaugas, bet ir sinergiją – kartu atrastas naujas verslo kryptis“, – pasakoja bendrovės vadovas.

UAB „Sekargas Hamilton“ yra tarptautinės įmonių grupės „J.S. Hamilton“ dalis, teikianti krovinių inspekcijos, kenkėjų kontrolės bei laboratorinių tyrimų, sertifikavimo ir konsultavimo paslaugas Baltijos šalyse. Laboratorinius tyrimus atlieka savo laboratorijose Vilniuje, Klaipėdoje, Rygoje. O taip pat kitose grupės akredituotose laboratorijose. „J.S. Hamilton“ yra vienas iš pirmaujančių laboratorijų tinklų ir tikrinimo įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Nuo 1996 m. paslaugas siūlanti Lietuvos bendrovė yra Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos (angl. The Grain and Feed Trade Association, GAFTA) bei Aliejų, sėklų ir riebalų asociacijų federacijos (angl. The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations, FOSFA) narė. Ji sertifikuota pagal „GAFTA Analyst“, „GAFTA Fumigation“, „GAFTA Superintendent“, „FOSFA International“ ir ISO 9001.

