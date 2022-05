E. Lazauskas apie grūdų eksportavimą iš Ukrainos: jau baigiame suplanuoti procesus

Egidijus Lazauskas, AB „LG Cargo“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Praėjusį trečiadienį „LTG Cargo“ pradėjo bandomąjį važiavimą iš Kauno intermodalinio terminalo (KIT) į Ukrainą per Lenkiją. Planuojama, kad šiuo maršrutu galės būti pervežami kroviniai, tarp jų ir grūdai.

Nors dėl Rusijos karo Ukrainoje laikinai buvo sustabdyta „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) antrinės įmonės „LTG Cargo Ukraine“ veikla, pastaruoju metu bendrovė aktyviai dirba su potencialiais partneriais Ukrainoje dėl grūdų vežimo iš šios šalies.

„Maršrutas per Lenkiją iš tiesų sudėtingas – reikėtų net du kartus keisti vėžę. Taip yra todėl, kad Ukrainoje, kaip ir Lietuvoje, naudojama platesnė vėžė, o Lenkijoje – siauresnė. Be to, yra iššūkių dėl terminalų pajėgumų Lenkijoje, sudėtinga užtikrinti efektyvias logistikos grandines karo apimtoje šalyje. Nepaisant to, jau baigiame suplanuoti procesus, reikalingus siekiant prisidėti eksportuojant grūdus iš Ukrainos“, – nurodo Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius.

Bandomasis traukinys jau yra išvykęs į Ukrainą ir pasiekti Lietuvą turėtų šią savaitę. Anot bendrovės, šio pilotinio vežimo metu siekiama įvertinti technologinius naujo maršruto aspektus, krovinių gabenimo terminus, galimus logistikos iššūkius ir jų sprendimus.

Pasak LTG vadovo, tokio pobūdžio projektas, kai kroviniai iš Ukrainos į Lietuvą gabenami per Lenkiją, bus įgyvendinamas pirmą kartą: „Įprastai sukurti ir užtikrinti tokį maršrutą prireiktų iki metų, tačiau tikimės, kad pirmuosius vežimus įgyvendinsime jau netrukus.“

Dar anksčiau balandį klientams buvo pateikti pirminiai pasiūlymai ir aptartos grūdų gabenimo galimybės. „Kol kas pirmojo grūdų gabenimo reiso iš Ukrainos data dar derinama – laukiame galimų vežimo datų patvirtinimo iš klientų“, – atsakyme VŽ nurodė bendrovė.

Plėtra į Vakarų Europą

LTG jau įgyvendina planą, kuris apima veiksmus trimis skirtingomis kryptimis: veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo ir plėtros į naujas rinkas, ypač Vakarų Europą.

VŽ rašė, kad įvertinus Rusijos karo Ukrainoje, Baltarusijai ir Rusijai pritaikytų sankcijų poveikį, LTG atsisveikins su maždaug 2.000 darbuotojų. Jų išeitinėms išmokoms bus skirta 6 mln. Eur. Tačiau profsąjungos teigimu, gali būti atleista ir keliais šimtais mažiau darbuotojų.

Bendrovės teigimu, LTG Grupės strateginiuose tiksluose veiklos diversifikavimas ir paslaugų, nukreiptų į skirtingas rinkas, plėtra atsirado 2017 metais. 2020-aisiais buvo įsteigta „LTG Cargo“ dukterinė bendrovė „LTG Cargo Polska“, kurios veikla dabar prisideda prie veiklos diversifikavimo. Kiek anksčiau šiais metais pradėti reguliarūs intermodaliniai pervežimai iš Kauno intermodalinio terminalo į Duisburgą Vokietijoje.

„Tai – pirmasis tarptautinis krovinių gabenimo maršrutas į Vakarų Europą, kurio įgyvendinimu trijose skirtingose šalyse rūpinasi LTG Grupei priklausančios bendrovės. Lietuvoje pervežimus vykdo „LTG Cargo“, o Lenkijoje ir Vokietijoje – „LTG Cargo Polska“ komanda. Pasiekus Duisburgo intermodalinį terminalą klientams atsiveria galimybės puspriekabes ir konteinerius traukiniais toliau gabenti ir į kitus terminalus Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Švedijoje. Taip pat galimos jungtys su Prancūzija ar Didžiąja Britanija“, – pasakoja E. Lazauskas.

Kartu bendrovė pradėjo siūlyti intermodalinių krovinių gabenimo paslaugas į terminalus Lenkijoje – jau įvykdyti bandomieji reisai į Gdanską ir Malaševičę. Klientams pageidaujant bus ieškoma galimybių krovinius gabenti ir į Poznanę.

E. Lazauskas priduria, kad vystoma partnerystė su Latvijos ir Estijos kolegomis, kad augtų „Ambertrain“ traukinio tarp Vakarų Europos ir Baltijos šalių pervežimai, vyksta diskusijos su Kazachstano atstovais dėl krovinių pervežimo į Klaipėdos uostą.

Krovinių apimtys sumažėjo

Kaip rodo apibendrinti duomenys, LTG Grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ per praėjusius metus pervežė apie 51,1 mln. tonų krovinių.

E. Lazausko teigimu, krovinių pervežimo apimtis veikia tai, kad nuo vasario „LTG Cargo“ nebeveža Baltarusijos bendrovės „Belaruskalij“ trąšų. Ankstesniais metais bendrovė jų gabendavo apie 12 mln. tonų. Taip pat krovinių srautų bendrovė neteko dėl Baltarusijos draudimo tranzitu vežti naftos produktus ir trąšas bei šiemet kovą įvestos papildomos ES sankcijos Baltarusijai, taip pat Rusijos bendrovei SUEK, kurios anglis buvo vežama per Lietuvą.

„Preliminariu vertinimu, šiemet krovinių pervežimo apimtys bus maždaug per pusę mažesnės ir sieks apie 26,5 mln. tonų. Pastebimai sumažėjus krovinių, LTG Grupė gali netekti apie 150 mln. Eur pajamų“, – nurodo E. Lazauskas.

Todėl LTG vadovas nurodo, kad svarbu plėtoti konkurencingą geležinkelio infrastruktūrą: „Šiemet prie to ketina prisidėti valstybė, kad galėtume tęsti strateginius investicijų projektus, tarp jų – elektrifikuoti geležinkelį iki Klaipėdos.“

Taip pat bendrovė akcentuoja, kad skaitmenizuoja paslaugas bei tęsia traukinių atnaujinimo programą. „Atnaujinę traukinių parką, galiausiai atsisakysime Rusijoje pagamintų traukinių, nebeliks priklausomybės nuo detalių tiekėjų iš Rytų. Tiesiogine prasme jungtis su Vakarais sustiprins ir „Rail Baltica“ geležinkelis, sujungsiantis Baltijos šalių sostines su Varšuva ir Vakarų Europa“, – teigia E. Lazauskas.

