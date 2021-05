M. Skuodis – prieš metro ir naują oro uostą, bet už tramvajų Vilniuje

Marius Skuodis, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis skeptiškai vertina metro Vilniuje bei naujo oro uosto statybos idėjas, tačiau remtų tramvajaus projektą sostinėje. Jis taip pat mano, kad turi būti sukurtas vieningas viešojo transporto elektroninis bilietas.

„Dėl metro esu skeptiškas dėl kainos ir atsipirkimo klausimo. Ar tokiems miestams, kaip Vilnius, nereikėtų tramvajaus? Jis būtų pigesnis ir paprastesnis variantas. Man atrodo, čia yra atviras klausimas“, – trečiadienį Seimo socialdemokratų frakcijoje sakė ministras, paklaustas apie metro perspektyvą.

M. Skuodis sakė abejojantis naujo oro uosto būtinybe – jis pasigenda tokio projekto pagrindimo.

„Naujas oro uostas. Vidury Lietuvos... Nematau jam jokių argumentų. Pagrindimo nematau, analizės, nors oro uostai norėtų tą dalyką daryti“, – kalbėjo jis.

„Klausimas, kiek mes Lietuvoje galime aptarnauti keleivių. Į statistiką žiūrint, lietuviai oru keliauja jau pakankamai daug. Gal dar galėtų prisidėti po vieną kitą kelionę, kas keliauja. Ir viskas. Jau yra riba. Vadinasi, lietuvių keliavimu didelio verslo nepadarysi ir investuoti į infrastruktūrą nereikia“, – svarstė M. Skuodis.

Pasak jo, Ryga su savo oro uostu ir „Air Baltic“ „tikrai jau nubėgusi į priekį“. Be to, naują oro uostą ketina statyti Lenkija. Tuo metu Lietuva numato plėsti Vilniaus oro uosto išvykimo terminalą, kuris leistų aptarnauti 7,5 mln. keleivių per metus.

„Ir tai būtų Vilniaus riba. Jeigu ją viršijame, tada būtų Kauno oro uosto plėtra. Jeigu statytume naują oro uostą, Vilnius ir Kaunas turėtų būti uždaryti“, – pareiškė jis.

M. Skuodis įsitikinęs, kad vietinių kelionių problemas spręstų vieningas elektroninis bilietas – ministerijos priemonių plane numatytas tokio bilieto sukūrimas.

„Lietuvos geležinkeliai“ jau diegia naują bilietų pardavimo sistemą, kuri bus sujungta su vežėjų, ypač tolimojo susisiekimo, sistema, o prie jos galės prisijungti ir savivaldybių transporto įmonės, teigė susisiekimo ministras.

Tik paskirtas į postą M. Skuodis dar pernai gruodį sakė, kad naujo oro uosto statyba – ne naujosios Vyriausybės darbas. Pasak jo, Lietuvos planus dėl oro uostų pajėgumų didinimo koreguoja koronaviruso krizė, paralyžiavusi aviacijos verslą, be to, kalbant apie naujo oro uosto statybą ar dabartinių plėtrą iki galimybių ribos reikalinga kaštų ir naudos analizė, kurios kol kas nėra.

Žiniasklaida prieš metus rašė, kad Vyriausybei dar tik svarstant naujojo oro uosto tarp Vilniaus ir Kauno idėją, Kaišiadorių rajono savivaldybė jau rezervavo 1.800 ha šalia Žaslių, greta geležinkelio Vilnius–Kaunas ir būsimos „Rail Baltica“ atkarpos. Netoli eina ir autostrada iš Vilniaus į Kauną.

Vyriausybė balandžio viduryje nepritarė Seimo nutarimo projektui dėl Vilniaus metro pripažinimo ypač svarbiu projektu. Pasak Susisiekimo ministerijos, Vilniaus savivaldybė nėra priėmusi sprendimo dėl metro poreikio, o tai yra būtina sąlyga Seimui pripažįstant jį ypatingos valstybinės svarbos projektu. Savivaldybė teigia taip pat nepritarianti praėjusios kadencijos 32-jų Seimo narių iniciatyvai.

Parlamentas 2018 m. rudenį priėmė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir sudarė sąlygas privatiems investuotojams imtis metro statybų.

