Ispanų IDOM laimėjo dar vieną „Rail Baltica“ projektavimo konkursą

Bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovė „RB Rail AS“ paskelbė geležinkelio linijos nuo Ramygalos iki Latvijos sienos projektavimo konkurso nugalėtoją. Geriausią pasiūlymą pateikė Ispanijos kompanija „IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U“, su kuria, pabaigus visas būtinas procedūras, bus pasirašyta 7.968.873 Eur vertės sutartis.

Planuojama, kad „Rail Baltica“ ruožas Ramygala – Lietuvos-Latvijos siena bus 91 km. ilgio, o preliminariajame projekte numatyti ir trys geležinkelio tiltai, 14 kelio viadukų, 20 geležinkelio viadukų, keturi žalieji tiltai ir Panevėžio tarptautinė keleivinių traukinių stotis.

Per 24 mėnesius turės būti atlikti vietų tyrimai, vertės inžinerijos darbai, pagrindinis ir detalusis techninis projektavimas. Be to, tiekėjas turės užtikrinti autoriaus priežiūra statybos metu, užbaigus projektavimo darbus.

„IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U“ jau daugiau nei 20 metų kaupia tradicinio ir greitojo geležinkelio projektavimo patirtį Europoje, Amerikoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje.

Pastaruoju metu kompanija dalyvavo greitojo geležinkelio projektuose Ispanijoje, Lenkijoje ir Švedijoje. 45-iuose IDOM biuruose dirba 3500 žmonių.

Lietuvoje jau įvykdyti projektavimo pirkimai dviem iš keturių sekcijų. „IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U“ laimėjo abu pirkimus – pirmoji, ruožo nuo Kauno iki Ramygalos, sutartis buvo pasirašyta balandžio mėnesį.

Iš viso paskelbti 7 iš 11 ruožų detaliųjų techninių projektų pirkimai, kurie sudaro 57% visos „Rail Baltica“ linijos.

Estijoje vykdomas detaliojo techninio projektavimo pirkimai visai „Rail Baltica“ linijai, o sutartis ruožui nuo Latvijos-Estijos valstybių sienos iki Talino buvo pasirašyta kovo mėnesį.

Latvijoje paskelbti dviejų iš keturių ruožų, šalia Rygos, projektavimo konkursų nugalėtojai. Planuojama, kad birželio mėnesį bus paskelbti dar du pirkimai ruožams iki valstybių sienų su Latvija ir Lietuva.

