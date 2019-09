Ir vėl grikiai: Europoje tamsiuosius iš Prienų atranda, Azijai dar nenusibodę

Net jei eksportas sudaro be­veik 80% pardavimų, o lietuviškos produkcijos gali­ma rasti bet kuriame Vokie­tijos maisto prekių tinkle, tai – dar ne argumentas nekurti naujų produktų. Juolab kad dirbama su žaliava, kurią panaudoti galima ne tik maisto pramonėje.

Prienų r. UAB „Ekofrisa“ – viena didžiausių kruopų perdirbėjų Baltijos šalyse – gerai pažįstama Europos partneriams, bent dešimtmetį bendrovės produkcija, daugiausia ekologiškos kruopos, ekologiški grikiai, eksportuojama ir į JAV bei Australiją.

Tačiau 76% siekiantis eksportas – ne argumentas apleisti asortimento plėtrą ir naujų, inovatyvių gaminių ekologiškų produktų segmente kūrimą.

Šiemet bendrovė pradeda gaminti tris naujus produktus – grikių kokteilius, grikių granolą ir grikių batonėlius.

„Mūsų strategija – iš grikių gaminti viską, ne tik kruopas. Žinoma, ekologiškų produktų segmentas, sveika mityba populiarėja, bet, siekiant auginti įmonę ir investuoti, kruopų nepakanka, reikia papildomų produktų“, – apie brangesnius gaminius kalba Lina Dužinskienė, įmonės direktorė.

Žiedinė ekonomika

Nauji produktai iš grikių sukurti su Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto institutu. L. Dužinskienė sako, kad bendradarbiauti pradėta maždaug prieš dvejus metus, bet KTU maistininkų mokslines idėjas dar reikėjo įgyvendinti praktiškai, todėl užtruko ir „Ekofrisos“ technologai.

Pašnekovė skaičiuoja, kad įmonė į gamybą, įrangą kasmet investuoja bent po 1 mln. Eur. Konkrečiai naujų produktų gamybos įrangai išleista apie 200.000 Eur. Investicija buvo mažesnė, nes šįkart įsigyta Kinijos gamintojų įranga, kai įprastai perkama gaminta Europoje, vadinasi, bent kelis kartus brangesnė.

Įmonė, pasak direktorės, siekianti iš grikių gaminti viską, į e. parduotuvės asortimentą yra įtraukusi ir kitų gaminių iš grikių – pagalvių, žaislų, čiužinių, mulčio.

„Mano tikslas – visiškai žiedinė ekonomika. Dalį lukštų patys sukūrename, dalį, kuri lieka, išvalome – technologiją sukūrė patys mūsų darbuotojai. Ir tuos išvalytus lukštus panaudojame pagalvėms, čiužiniams, eksportuojame ir į Kiniją. Anksčiau patys turėjome siuvyklėlę, bet dabar neapsimoka, šią paslaugą perkame, – sako L. Dužinskienė. – Be to, labai išpopuliarėjo grikių lukštų mulčias, „Senukai“ paėmė mūsų mulčią į lentynas. Taigi panaudojame viską, liko tik atliekos – išvalos, todėl dabar su Aleksandro Stulginskio universitetu (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) darome kompostavimo projektą, tada neturėsime visai jokių atliekų.“

Naujų gaminių – granolos, kokteilių, batonėlių iš grikių – prototipai jau buvo pristatyti kai kuriose parodose, o tarptautinėje PLMA 2019 m., kurią organizuoja Privačios etiketės gamintojų asociacija, buvo priskirti inovatyviausioms parodos naujienoms.

„Nauji gaminiai iš grikių PLMA parodoje buvo išrinkti kaip vieni inovatyviausių produktų, skirtų prekybos tinklų centrams. „New Ideas for Supermarkets“ stende buvo per 100 gaminių, iš kurių išrinkti inovatyviausi, jie atsidūrė reportaže“, – apie dėmesį „Ekofrisos“ naujienoms pasakoja L. Dužinskienė.

Grikių produktai Azijai

Neseniai grikių naujienos buvo pristatytos parodose Singapūre, Tailande, pernai prototipai rodyti ir Pietų Korėjoje. Spalio pradžioje vyks į maisto parodą „Anuga“ Kelne, po jos – vėl į Seulą.

„Naujienų pristatymo neskubinome, kol neturėjome gamybos, juk neprigaminsi rankomis konteinerio, – sako L. Dužinskienė. – Dabar mūsų prioritetas yra Azijos šalys, jos pažįsta grikius. Be to, gyventojų pajamos ten auga ir populiarėja ekologiškų produktų vartojimas. Žinoma, be eksporto, kalbėsimės ir su Lietuvos prekybos tinklais, manau, kad vienas kitas gaminys atsiras ir juose.“

Nusitaikiusi į Aziją, „Eko­frisa“ šias rinkas pasiekia ir per Europos Komisijos (EK) iniciatyvą „EU Gateway Business Avenues“. Ši programa organizuoja verslo misijas į Pietų Korėją, Pietryčių Aziją, Kiniją ir Japoniją.

L. Dužinskienė sako, kad į EK programą nepretendavo – patys jos atstovai gal prieš trejus metus kreipėsi į „Ekofrisą“ ir pasiūlė dalyvauti.

„Jie atsiunčia pranešimus, kad vyksta verslo misijos. Reikia užpildyti įmonės profilį – sudėti viską, ką gali pasiūlyti. Tada įmonės analizuojamos, atrenkamos. Prieš misiją būna susitikimas Briuselyje, kur dirbame su skirtingų sričių specialistais, mokomės. Išsiskirstome, jie atlieka namų darbus – ieško klientų, tikslinių partnerių. Vėliau, kai vykstame į misiją, būna paroda ir darbas – vien susitikimai. Man patiko organizacija, programa, kaip sakiau – tikrai nevažiuoji pažiūrėti, kaip atrodo Seulas, ten – juodas darbas“, – pasakoja L. Dužinskienė.

Pašnekovės teigimu, dabar parodos kaip eksporto priemonė daugiausia naudojamos naujiems produktams, tačiau į jas vykstama nuolat, nebūtinai dalyvauti, bet ir susipažinti su tendencijomis. Įmonės vadovė svarsto, kad ekologiškos kruopos iš Prienų r. Europos eksporto rinkose įsitvirtinusios, o jų gamintoja partneriams pažįstama kaip patikima, kokybiškos produkcijos tiekėja.

„Visada kartoju, kad jei jau išsiuntėme pavyzdį, reikia įsikalti jį sau į galvą kaip etaloną, pasikabinti ant sienos, nes nebegalime atiduoti prastesnės kokybės, nei buvo pavyzdyje. Mes tikrai skiriame jai ypatingą dėmesį, manau, dėl to mumis pasitiki ir kelias yra lengvesnis, – sako L. Dužinskienė.

Eksportą Prienų r. bendrovė pradėjo vos įkurta 2003 m. Tuomet, prieš keliolika metų, pirmoji eksporto rinka buvo Vokietija. Ji ir išliko didžiausia ir pagrindinė – „Ekofrisos“ direktorė teigia, kad Prienų r. kruopų su užsakovų etiketėmis dabar yra turbūt visuose prekybos tinkluose.

„Vokietijoje gyveno daugiausia emigrantų iš posovietinių šalių. Mes perdirbome rudus grikius, o juk europiečiai tamsius grikius atranda tik dabar, jie įpratę valgyti, kaip mes vadiname, žalius, – paaiškina L. Dužinskienė. – Vokietijoje pradėjome nuo parodų, komandiruočių, asmeninių kontaktų. Su emigrantų įmonėmis vėliau ėmėme dirbti ir JAV, Australijoje, kur parduodame jau gerus 10 metų.“

„Ekofrisa“ turi ekologijos, ISO kokybės, „Halal“ sertifikatus, planuoja įgyti ir BRC sertifikatą. L. Dužinskienė nurodo, kad jie net ne pranašumas, bet būtinybė.

„Svarbiausia yra kokybė, mikrobiologinių tyrimų rezultatai, gamybos grandinės atsekamumas iki ūkininkų. Reikalavimų tik daugėja. Kai pažiūriu eilutę, kiek išleidžiame tyrimams, skaičiai ten – kažkas baisaus. O juk, atrodo, net neturėtume jų daryti, nes neįmanoma, kad gali būti ko nors, tam tikrų medžiagų. Bet vis tiek pasitaiko – tai kas nors glifosatą panaudoja, tai dar ką nors. Manau, verslo kultūrai dar reikia paaugti. Žinoma, stengiamės dirbti su ūkininkais, su kuriais pradėjome, bet pasitaiko visko.“

2018 m. „Ekofrisa“ perdirbo 14.000 t grikių. Priklausomai nuo vietos derliaus, jų įmonė įsiveža iš Rusijos. 2018 m. bendrovės pajamos sudarė 5,4 mln. Eur, 2017 m. – 6,3 mln. Eur. L. Dužinskienė sako, kad pardavimai augo 13%, tačiau mažesnes pajamas lėmė kritusi žaliavos kaina.

