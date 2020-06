TOP10 rinkodaros vadovų: kokie svarbiausi pasiekimai žymėjo 2019-uosius

Ryčio Galadausko nuotr.

Rytoj konferencijos „LiMA CMO Summit“ metu bus paskelbtas šeštą kartą renkamas Metų rinkodaros vadovas.

Lietuvos marketingo asociacijos LiMA organizuojamuose „Metų CMO“ rinkimuose stipriausių rinkodaros vadovų dešimtuką komisija rinko iš 37 kandidatų.

Kandidatai į Metų rinkodaros vadovo titulą sutartinai pabrėžia, kad marketingo vadovo sėkmei itin svarbus komandiškumas, darnus darbas su kitais organizacijos padaliniais, strategijos išmanymas, gebėjimas dirbti su duomenimis. Rinkodaros vadovai pastebi, kad 2019 m. buvo vieni sėkmingiausių jų organizacijoms, sudarė galimybes įvairioms veikloms, bandymams, kūrybiškiems sprendimams, tačiau vartotojas darėsi vis reiklesnis, jį nustebinti buvo dar sunkiau, tad teko eksperimentuoti, mokytis ir tobulėti drauge su klientu, pažymima LiMA išplatintame pranešime.

Paklausta apie ryškiausius praėjusių metų rezultatus, „Kauno Žalgirio“ komunikacijos direktorė Akvilė Dagilytė, viena iš TOP10 pretendenčių, išskiria kampaniją „Mano pirmas“, kuri leido išjudinti „Žalgirio“ sirgalius.

Anot A. Dagilytės, kampanijos idėja kilo atsispyrus į 2018 m. vasarą darytą tyrimą, kuris parodė, kad net 43% žmonių, kurie laiko save „Žalgirio“ sirgaliais, niekada nėra apsilankę „Žalgirio“ arenoje. Kampanija buvo itin sėkminga – per 2018-2019 m. sezoną į „Žalgirio“ areną pavyko pritraukti 27.000 „naujokų“.

Pasak kitos kandidatės į „Metų CMO“ titulą, „MO muziejaus“ rinkodaros ir pardavimų vadovės Onos Girčienės, sėkmingiausias 2019 m. projektas MO muziejui buvo paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“, kurio metu rinkodaros veiksmai apėmė ne tik ATL (angl. above the line) kampaniją, bet ir aktyvų visuomenės kaip bendrakūrėjų įtraukimą gerokai prieš parodai atsidarant ir po jos atidarymo. Kampanija pritraukė į parodą rekordinius skaičius lankytojų, ženkliai viršijo užsibrėžtus tikslus bei buvo apdovanota kaip sėkmingiausia mažo biudžeto pardavimų kampanija „Password“ konkurse.

Sėkmingiausi metai

Pretendentė į „Metų CMO“ titulą, „Topo Grupės“ rinkodaros vadovė Raimonda Gudaitė pasakoja, jog 2019 m. „Topo centrui“ buvo ypač sėkmingi, kadangi įmonė augo tris kartus greičiau nei augo rinka ir apyvartą padidino 25%, taip pat per metus klientų skaičius padidėjo 5 mln. bei buvo pasiekti rekordiniai klientų pasitenkinimo rodikliai.

Kitas nominantas „Tete-a-Tete kazino“ rinkodaros skyriaus vadovas Evaldas Magelinskas pažymėjo, kad 2019 m. buvo „Cbet“ prekės ženklo lūžio metai.

„Aktyvi ir net „chuliganiškai“ drąsi komunikacija bei besikeičiančios formos, platus portfolio spektras, atnaujintas modernus internetinis puslapis lėmė, kad šiandien „Cbet“ tapo žinomiausiu internetinių lošimų prekės ženklų Lietuvoje pagal spontaninį žinomumą“, – džiaugiasi jis.

„Delfi TV“ idėja pasiekti ir sudominti vartotojus per turinį, o ne per reklamą buvo pasiteisinęs ir gerus rezultatus atnešęs sprendimas, pastebi „Delfi“ rinkodaros vadovas Irmantas Matilionis. Šis mintis pasiteisino – per metus „Delfi TV“ tapo žiūrimiausia internetine televizija Lietuvoje – paaugo beveik dvigubai ir iš 3-čios vietos pakilo į pirmą. Kaip kitus reikšmingus 2019 m. įvykius, I. Matilionis įvardija „Delfi“ ir „Delfi TV“ prekės ženklų atnaujinimą bei „Delfi TV“ televizijos kanalo paleidimą visoje Lietuvoje.

IKEA Baltijos šalių rinkodaros vadovė Kristina Mažeikytė sėkmingiausiais 2019 m. projektais laiko Estijos rinkos atidarymą – e. parduotuvės ir prekių atsiėmimo vietos Talino pakraštyje atidarymą. Dar vienas sėkmingas žingsnis – laidos „Namų idėja su IKEA“ kūrimas, kurios antro sezono reitingai demonstravo dviženklį augimą, o klientų susidomėjimas gerokai išaugo.

Augo atsinaujindami

Pasak „Bitė Lietuva“ rinkodaros direktoriaus Arūno Mickevičiaus 2019 m. buvo išskirtiniai metai „Bitei“, kadangi startavo keletą metų ruoštas prekės ženklo perpozicionavimas.

„Su juo į rinką atnešėme pažadą lengvinti mūsų klientų, partnerių ir darbuotojų gyvenimą išmaniais sprendimais ir produktais. Šis pokytis žymi pasikeitimus ne tik komunikacijoje, naują vizualinį identitetą, bet iš esmės atnaujintą organizacijos požiūrį į klientą“, – sako A. Mickevičius.

Kalbėdamas apie 2019 m. nuveiktus darbus, „Šiaulių banko“ rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorius Paulius Pocius pažymi, kad didžiausias ir garsiausiai nuskambėjęs pernai metų projektas buvo „Šiaulių banko“ naujojo įvaizdžio kampanija „Jūsų bankas – arčiau jūsų“, kuri prasidėjo nuo vidinės komunikacijos veiksmų iki kampanijos užbaigimo įvaizdžio pristatymu visuomenei.

„Kauno grūdų įmonių grupės“ rinkodaros tarnybos direktorius Artūras Skairys atkreipia dėmesį, jog „KG Group“ yra daug veiklų apimanti įmonių grupė, todėl supratimas ir rinkodaros poreikis įvairiuose versluose yra skirtingas. Dėl šios priežasties 2019 m. sėkmingiausia veikla jis įvardija vidinius rinkodaros kokybės pokyčius, kuomet buvo įgyvendinami procesiniai suvienodinimai tarp verslų portfelių.

Pasak A. Skairio, tam svarbus gebėjimas išgirsti poreikį iš vidinių klientų, aukščiausio lygio vadovų ir kolegų.

Kandidatė į Metų rinkodaros vadovo titulą, „Tesonet“ rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė sako, kad rinkodaros sėkmę lemia atsakingas nuolatos augančios komandos formavimas, motyvavimas, lyderystė.

„Visus veiksmus rinkodaros komandoje orientavome į rezultatą. Nedarėme to, ko negalime pamatuoti. Rinkodara kuo toliau, tuo labiau tampa matematika, mažiau menas“, – pastebi T. Sabaliauskaitė.

„Šiandien vis daugiau įmonių vadovų suvokia, kad jų verslo sėkmė reikšmingai priklauso nuo to, kiek stiprus yra jų įmonės rinkodaros vadovas, o komisijai lieka sudėtingiausia užduotis – iš šio stipraus dešimtuko išrinkti „Metų CMO“, – teigia Lietuvos marketingo asociacijos direktorė Alvydė Palaimaitė.

VŽ primena, kad pernai „Metų CMO 2019“ laimėtoju, kuris buvo paskelbtas „Verslo žinių“ konferencijoje „Password 2019“, tapo Mantas Matukaitis, „Volfas Engelman“ rinkodaros vadovas.

Interviu su juo skaitykite čia: „Alaus džentelmenas" M. Matukaitis: reikia ne taupyti, o bandyti uždirbti daugiau.