Komunikacijos kryptys: kokią kortą traukia sėkmingi prekių ženklai

Šiandien laimi tie prekės ženklai, kurie yra geba būti aktualūs vartotojui tada, atsižvelgia į kontekstą ir realijas rinkoje.

„Vis daugiau vartotojų darosi sąmoningesni, išsako aiškią savo poziciją ir jos laikosi. Savo ruožtu prekių ženklams pelnyti vartotojų pasitikėjimą darosi ypatingai svarbu. Prekių ženklai vartotojo dėmesį gali tikėtis patraukti nebe dar vienu nauju produktu, nauju skoniu ar tobula kokybe, o būdami aktualūs žmonėms, kalbėdami apie tai, kas svarbu vartotojams, reaguodami į situaciją“, – teigia tendencijų analitikė Christine Boland.

Daugiau simpatijų pelno tie prekių ženklai, kurie investuoja į tvarumą, ekologiją, žmogaus teises, socialines problemas.

„Nieko naujo nepasakysiu, gyvename pokyčių metu, tarptautiniai viešbučių tinklai negali sustabdyti „Airbnb“ plėtros, taksi bendrovės – „Uber“. Verslai turi išmokti prisitaikyti gyventi ir augti prie pasikeitusių sąlygų. Surasti naujus augimo kelius“, – konferencijoje „LiMA Day 2018“ kalbėjo p. Boland.

Pasak jos, ribos trinasi visur. Jei paimtume mažmeninę prekybą, matome, kad prekybos centrai tampa kartu ir restoranais, knygynai – kavinėmis ir t.t. „Amazon“, šį sausį Siatle, Vašingtono valstijoje, atidarė pirmą parduotuvę be kasų, ir automatizuotų parduotuvių tinklą plečia ir toliau.

„Instagram“ kompiuterizuotą modelį Lil Miquela seka daugiau nei 1,5 mln. gerbėjų.

„Dabar žengiame dar toliau – „Prada“ ją pasitelkia kaip modelį pristatyti savo naujausią kolekciją, o sulaukę žinutės į savo užklausimą, nebegalime atskirti mums atsakė robotas ar žmogus. Technologijos mums, kūrybos žmonėms, atveria naujas galimybes, tik reikia tai taikliai išnaudoti“, – svarbą brėžia p. Boland.

Svarbūs aspektai

Analitikė, kalbėdama apie tai, kas svarbu rytojaus prekių ženklų komunikacijoje, kaip vieną svarbiausių aspektų išskiria jautrumą.

„Turime suprasti, priimti, toleruoti skirtumus, skirtingus žmones, nuomones. Ne mažiau svarbu ir aplinkosaugos temos. Tai turėtų atsirasti ne tik komunikacijoje, bet ir prekės ženklo filosofijoje. Mes esame ekosistemos dalis, to negalime ignoruoti“, – kalbėjo p. Boland.

Šiandien verslai disponuoja didžiuliu kiekiu duomenų, ir tai, pasak analitikės, visų pirma reikėtų pasitelkti, kuriant įsimintinus, „wow“ momentus savo vartotojui.

„Svarbu būti empatiškiems, jautriems, tolerantiškiems. To pavyzdžiai: „Nike“ su puikia savo kampanija „Lygybė neturi sienų“ (Equality has no boundaries“) ar „BrandBase“, pristačiusi tualetinį vandenį „Eau de Tolerance“. Tokiais žingsniais prekių ženklai parodo, kad supranta situaciją, stebi vartotojų nuotaikas ir į tai reaguoja“, – teigia p. Boland, pridurdama, kad tuo tarpu „Victoria‘s Secret“ yra blogasis pavyzdys šiandien.

„Kai pasaulis skęsta „#MeToo“ temose, o problema pasirodė esanti didesnė nei daugelis mūsų manėme, kai vis daugiau kalbama apie toleranciją ir kitais opiais klausimais, „Victoria‘s Secret“ šiemetiniame savo šou nei menkiausia užuomina neužsiminė, kad jie bent girdėjo apie tai. Ir tai yra didžiulis minusas prekės ženklui, kuris jau skaičiuoja mažėjančius pardavimus“, – konferencijoje kalbėjo p. Boland.

Kaip gerąjį verslo pavyzdį analitikė pateikia „Mattel“, kuri, reaguodama į kontekstą, išleido naują lėlių liniją ne tik su manekeniško sudėjimo baltaode, bet su visų rasių ir visokiausių kūno sudėjimo lėlėmis.