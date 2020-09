Verslas išsinėrė ir užsiaugino naują odą

Algimantas Markauskas, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Koronavirusas be jokio gailesčio išbandė verslo atsparumą ir pakuteno nervus ne vienam verslininkui. Kai kam atėjo laikas pagalvoti apie išgyvenimą, o kai kam atsirado galimybė prasistumdyti sau vietą pasaulinėje prekių lentynoje.

Dar niekada per daugelį darbo metų „Verslo žiniose“ neteko taip dažnai rašyti apie per trumpiausią įmanomą laiką sukurtus ir pradėtus gaminti naujus gaminius. Kaip grakščiai yra pasakęs Aurelijus Katkevičius, verslas, kaip tas smauglys, išsinėrė iš senosios odos ir daug įmonių, tikėtina, užsiaugins naują, gražesnę.

Algimantas Markauskas, „Thermo Fisher Scientific Baltic“ generalinis direktorius, minėjo, kad, užplūdus paklausos bangai, buvo dirbama kiauromis paromis, o gamybą pavyko perorientuoti per kelias dienas. JAV bendrovės „Thermo Fisher Scientific“ padalinys Vilniuje kovą sudarė sutartį su Vyriausybe dėl COVID-19 viruso nustatymo testų tiekimo Lietuvai.

Kita stulbinama istorija truko keturias dienas. Idėja, kuri Arūnui Liubšiui, Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų Neonatologijos centro vadovui, kilo pirmadienį, penktadienį virto kūnu, kai UAB „Intersurgical“ pagamino pirmąją respiratorių partiją. „Intersurgical“ tuomet per vieną naktį sukūrė kelis respiratorių variantus. Nors tuo laiku medicininių kvėpavimo priemonių gamintoja užsakymų sulaukdavo kelis kartus daugiau, negu galėjo pagaminti, prioritetas buvo suteiktas Lietuvai.

Telekomunikacijos sprendimų UAB „Teltonika“, paskelbdama siekį sukurti dirbtinį plaučių ventiliavimo aparatą, žengė toliau nuo įprastinių gaminių. Kovo 25 d. įvardijusi tikslą, po poros mėnesių, gegužės 28 d., buvo pasiruošusi pirminiams klinikiniams bandymams ir 100 vienetų dirbtinių plaučių ventiliatorių gamybai.

Julius Švagždys, korporatyvinės rinkodaros projektų vadovas, pasakoja, kad pastaraisiais mėnesiais buvo dirbama intensyviai. Neseniai buvo nupirktas dirbtinės plaučių simuliacijos įrenginys, kuris naudojamas sertifikuojant dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisus.

„Naudodami šį simuliacijos įrenginį galime atkartoti visus plaučių ventiliacijos režimus, kurie yra taikomi pacientams. Be to, viena, tai leidžia mums išvengti perteklinio testavimo su gyvais organizmais. Ir, antra, visiškai sumažinti dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaiso klaidos tikimybę, nes visi parametrai yra įrašomi ir lyginama santykinė paklaida“, – dėsto įmonės atstovas.

Pasak jo, ilgiausias testas truko 56 valandas ir jo metu buvo tikrinama ne tik tai, ar prietaisas atitinka nustatytus reikalavimus, bet ir kaip jis prisitaiko prie spontaninio kvėpavimo.

Ir priduria – UAB „Teltonika Telemedic“ sparčiai plečia komandą, kad nauji prietaisai kuo greičiau pasiektų medicinos įstaigas.

Į pasaulinę kovą su COVID-19 įsijungė ir vaistų gamybos technologijas kurianti „Biotechpharma“. Ji su Šveicarijos kompanija „Memo Therapeutics AG“ kurs technologijas, skirtas COVID-19 neutralizuojančių antikūnų gamybai. Šie antikūnai, esant teigiamiems klinikinių tyrimų rezultatams, rinką turėtų pasiekti jau kitąmet, 2021-aisiais.

Sofas keičia kombinezonai

„Teltonika“, „Intersurgical“, „Thermo Fisher Scientific Baltic“ ar „Biotechpharma“ galėjo nesiversti per galvą, kurdamos ar pradėdamos naujų produktų, reikalingų kovai su COVID-19, gamybą, nes jos ir taip gamino paklausią produkciją. Tačiau kiti neturėjo pasirinkimo.

Kai pramoninių prekių parduotuvės buvo uždarytos, prireikė keleto dienų, kad drabužius siuvančios ar baldus gaminančios įmonės sukonstruotų ir pradėtų gaminti asmens apsaugai skirtas priemones.

Laiko apsispręsti, ar bandyti išlaikyti žmones, duodant jiems darbo, ar išleisti juos į prastovas, o gal visai atleisti, nežinant, kas bus po savaitės ar mėnesio, buvo labai mažai. Todėl, užpildę sandėlius, baldžiai vietoj sofų užvalkalų pradėjo siūti apsauginius kostiumus, marškinių ar suknelių siuvėjai masiškai ėmėsi daugkartinių kaukių gamybos, biodegalų gamintojai perėjo prie dezinfekcinio skysčio, PET įrangos bendrovė įgudo iš PET butelių lazeriu išpjauti apsauginius veido skydelius, o reklamos gamintojas persiorientavo į pertvarų ir stovų gamybą.

Į projektą susibūrė visiškai skirtingų sektorių įmonės, kurios, jei ne pandemija, tikriausiai visai nebūtų susitikusios. Pavyzdžiui, dizainerio Roberto Kalinkino UAB „Robert Kalinkin“ su vėdinimo sistemų filtrų UAB „Technogaja“ sukūrė ir pradėjo aukštos klasės apsauginių kaukių su „Hepa“ filtrais gamybą.

„Versli Lietuva“ dar gegužę skaičiavo, kad asmeninių apsaugos priemonių gali pasiūlyti daugiau nei 60 bendrovių. Apsauginės kaukės, respiratoriai, antbačiai, prijuostės, chalatai, kombinezonai, kepuraitės, skarelės, skydeliai – Lietuvoje, pasirodo, įmanoma pasigaminti beveik visas asmenines apsaugos priemones. Atsirado verslininkų, pradėjusių ar planuojančių pradėti gaminti medicinines kaukes. AB „Plasta“ neslepia ketinanti imtis vienkartinių pirštinių ir vienkartinių chalatų medikams siuvimo.

Štai ką apie pasiruošimo naujų produktų gamybai greitį yra sakęs Mindaugas Jonuškis, pramoninių virtuvių iš nerūdijančiojo plieno gamybos UAB „Novameta“ direktorius ir akcininkas.

Nusprendus turimą asortimentą išplėsti bekontakčiais produktais, tokiais kaip mobilios rankų plovimo stotelės, stovai su dalytuvais ir panašiai, nauji produktai galvose gimė per kelias dienas, o per vieną naktį nugulė reklaminėje medžiagoje. Iš ryto pardavimų skyrius juos jau siūlė klientams visame pasaulyje. O šoktelėjus medicininių, reanimacinių lovų poreikiui, kurių gamyboje specializuojasi antrinė „Novametos“ įmonė „Taneta“, buvo nuspręsta dalį pajėgumų perkelti į reanimacinių lovų gamybą. Per trumpą laiką buvo atlikti nemenki technologiniai pakeitimai – perkalibruota įranga, apmokyti darbuotojai ir pan.

Pavyzdžius galima vardyti dešimtimis. Kad ir kaip nuobodžiai ir banaliai skambėtų, tai tapo įrodymu, jog apdirbamoji pramonė yra lanksti, pažangi, efektyvi, galinti prisitaikyti ir gaminti labai paklausias prekes.

Lenktynės su laiku

Koronaviruso epochoje daugybė novatoriškų technologijų galėtų būti mūsų išsigelbėjimas. Tačiau intelektinės kūrybos projektai neretai nepajėgia įveikti biurokratinių kliūčių arba susiduria su finansavimo stoka.

Aurimas Pautienius-Želvys, Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) vadovas, priduria: todėl pandemija paskatino viešąjį sektorių sparčiau progresuoti, mažinant administracinę naštą ar užtikrinant lankstesnę Europos Sąjungos finansavimą gavusių projektų priežiūrą.

Tarp LVPA klientų – ir verslo lyderiai, kurie karantino metu pasiūlė sprendimų, kaip spręsti pandemijos keliamas problemas, ir startuoliai.

Vienas tokių – prieš penkerius metus įsteigta UAB „Altas IT“ – pasiūlė būdą, kaip gydytojai galėtų mažinti kontaktų skaičių su galimai užsikrėtusiais ligoniais ir taip saugotų ne tik save, bet ir kitus neužsikrėtusius pacientus. Gydymo ar slaugos įstaigos personalas, prisijungęs prie virtualaus slaugos asistento, į telefonus ar kompiuterių ekranus gali gauti informaciją apie tai, kas vyksta palatoje. Sistema leidžia kalbėtis su pacientu per nuotolį, o išmanus slaugos asistentas gali atsiųsti signalą, jei pacientas, pavyzdžiui, iškrito iš lovos ar pasišalino iš palatos.

„Dėl platesnio jutiklio panaudojimo Lietuvos gydymo įstaigose kalbėjome su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais. Tačiau kol kas sutarimo plačiau naudoti mūsų nuotolinį kontaktą užtikrinantį įrankį nėra. Kita vertus, manome, kad tai ne tik valstybinių gydymo įstaigų klausimas – senoliams ar neįgaliesiems, kurie gyvena vieni, toks jutiklis taip pat būtų pagalbos įrankis. Planus montuoti šią įrangą svarsto šalyje veikiantys privatūs reabilitacijos ir slaugos namai. Tačiau kol kas tai išlieka mūsų eksporto prekė. Vien karantino metu mūsų klientai užsienyje iš viso užsakė apie kelis tūkstančius šių jutiklių“, – tvirtina Kristina Gečienė, bendrovės verslo plėtros vadovė.

A. Pautienius-Želvys primena, kad su investicijomis iš Europos Sąjungos fondų buvo įrengta Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymo laboratorija, kurioje tikrinama verslininkų pateiktų kaukių bei respiratorių kokybė. Laboratorijoje taip pat nagrinėta galimybė vienkartinę kvėpavimo takų apsaugos priemonę naudoti keletą kartų ją atitinkamai sterilizavus. Buvo vertinama, kaip kinta kaukės pralaidumas ir filtravimo efektyvumas, naudojant įvairius sterilizavimo metodus.

„Šiuo metu projektų vykdytojams sukūrėme lankstesnę sistemą – Europos Sąjungos projektų administravimo procesai supaprastinti, orientuoti į efektyvumą ir kaip įmanoma greitesnį lėšų išmokėjimą įmonėms“, – pabrėžia A. Pautienius-Želvys.

Ar pastaraisiais mėnesiais įdėtų pastangų užteks, bendrovių vadovai net nebando prognozuoti. Kai kurie, išgyvenę nelengvą laikotarpį, sau neįprastų gaminių neatsisakys, kiti tvirtina, kad karantino metu sukurtas produktas neabejotinai įkris į nuolatinių įmonės produktų portfelį.

Tačiau kol kas gyvenimo verslininkai toliau nei mėnesį į priekį nebeplanuoja. O į klausimą, kaip sudėlios 2021 m. biudžetą, atsako klausimu: gal žinote, kur rasti prognozių apie kitus metus?

Aleksandras Izgorodinas, „SME Finance“ ekonomistas, įspėja: pagrindinė grėsmė antrojo pusmečio Lietuvos pramonės rezultatams išlieka nestabili COVID-19 susirgimų dinamika Europoje. Pastaruoju metu išaugus naujų COVID-19 atvejų skaičiui daugelyje Europos Sąjungos valstybių, atitinkamai didėja ir tikslinių karantino priemonių tikimybė. O tai gali sulėtinti Bendrijos vartotojų lūkesčių atsigavimą ir apriboti vidaus vartojimo apsukas dėl griežtesnio prekybos režimo.