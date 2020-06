„Litgrid“: elektros kaina pirmąjį pusmetį buvo 39% mažesnė

Aukštos įtampos elektros linija. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Elektros kaina didmeninėje Lietuvos rinkoje pirmąjį šių metų pusmetį preliminariai buvo 39% mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, rodo elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ atlikta analizė.

Nuo metų pradžios iki birželio 19 dienos vidutinė rinkos kaina siekė 28,1 Eur už megavatvalandę (MWh), kai pernai tuo pačiu laikotarpiu – 46 Eur už MWh.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, pirmasis pusmetis išsiskyrė itin žemomis kainomis Norvegijoje ir Švedijoje, kur kai kuriose zonose jos siekė 10–12 Eur už MWh.

Anot jo, pagrindinės priežastys, lėmusios žemas kainas Šiaurės šalyse, o tuo pačiu ir Lietuvoje, buvo naujos vėjo jėgainės ir palankios oro sąlygos, užtikrinusios didelius hidroelektrinių rezervus ir pakankamai šiltą pavasarį, kuris sumažino vartojimą. Be to, žemos naftos ir dujų kainos atpigino šiluminių elektrinių gamybą.

„Prie žemų kainų prisidėjo ir nuvertėjusios Švedijos bei Norvegijos kronos, atpigę taršos leidimai“, – pranešime sakė L. Varanavičius.

„Daugeliui šių tendencijų suveikus vienu metu, visoje „Nord Pool“ sistemoje balandį užfiksuota žemiausia vidutinė kaina per 20 metų, o Švedijoje pasirodė ir neigiamos valandinės kainos, siekusios minus 0,2 Eur už MWh. Baltijos šalyse jos tuo metu taip pat nukrito iki 0,07 Eur už MWh“, – sakė jis.

Pasak „Litgrid“, kovo mėnesį Lietuvoje įvestas karantinas taip pat turėjo įtakos rinkai – bendrovės vertinimu, atmetus temperatūros įtaką, elektros suvartojimas krito apie 5%.

Per penkis šių metų mėnesius Lietuva pasigamino apie 35%, importavo – 65% elektros energijos poreikio.

Apie 15% patenkino vėjo generacija, 9% – hidroelektrinės, 8% – šiluminės elektrinės, 5% – kitų atsinaujinančių išteklių energija.

Bendrai daugiau nei 60% Lietuvoje pagamintos elektros energijos buvo išgauta iš atsinaujinančių šaltinių.

Didžiausia dalis elektros (47%) Lietuvą pasiekė per „NordBalt“ jungtį su Švedija, apie 30% – iš trečiųjų šalių, 17% – per Lietuvos–Latvijos pjūvį ir 6% – per „LitPol Link“ iš Lenkijos.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.