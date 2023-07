„Agrokoncernas“ 15 mln. Eur investuoja į administracinės paskirties pastatą su autotechnikos aptarnavimo centru

Bendrovės viz.

Žemės ūkio ir didmeninės prekybos grupė „Agrokoncernas“ Kauno rajone, Babtuose, ketina statyti biurų pastatą su technikos aptarnavimo centru, skelbia Kauno rajono savivaldybė.

Planuojama statyti administracinės paskirties pastatą su autotechnikos aptarnavimo centru. Jis bus skirtas „Agrokoncerno“ įmonių grupės administracijai. Į projektą planuojama investuoti apie 15 mln. Eur“, – komentuoja Viktorija Žižiūnienė, grupės marketingo ir komunikacijos skyriaus vadovė.

Įmonės užsakymu bendrovių „NIT Projektai“ ir „Ambraso architektų biuras“ parengė projektinius pasiūlymus – pagal juos sklype Gaisrinės g. 1 ir 3 ketinama statyti trijų aukštų 8.800 kv. metrų bendro ploto pastatą.

Šalia būsimo naujojo pastato jau veikia „Agrokoncerno“ administracinis pastatas. Naujasis pastatas bus daugiafunkcinis: ame bus ekspozicinė, žemės ūkio technikos aptarnavimo ir Inovacijų centro zonos.

V. Žižiūnienė nenurodo, kada tikimasi pradėti statybas: „Šiuo metu vyksta projekto viešinimas, po kurio planuojami projektavimo darbai statybos leidimui gauti. Numatoma statybų trukmė – 36 mėnesiai“.

Nekilnojamojo turto registro duomenimis, „Agrokoncernas“ sklypus Gaisrinės gatvėje valdo nuo 2022 metų lapkričio ir 2023 metų gegužės.

„Agrokonocerno“ grupei priklauso 54 žemės ūkio sektoriuje veikiančios įmonės.

Koncernas investuoja į bioenergetiką, žemės ūkio produkcijos perdirbimą, inovatyvią gyvulininkystę. Viena didžiausių investicijų – planuojama giluminio grūdų perdirbimo UAB „Agrokoncernas GDP“, į kurios statybą prie Kuršėnų, Šiaulių rajone per penkerius metus numatoma investuoti apie 300–400 mln. Eur. Ši gamykla per metus perdirbtų apie 500.000 t kviečių, iš kurių būtų gaminamas krakmolas, biodujos, bioetanolis, angliarūgštė ir biotrąšos – gamyba vyktų be atliekų.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.