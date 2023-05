Pasaulinė pašarų tiekėja sukirto rankomis su Joniškio įmone, investuos į gamybą

„Golden Fields“ nuotr.

„Al Dahra Group“, Abu Dabyje (JAE) įsikūrusi viena didžiausių pašarų tiekėjų pasaulyje, pasirašė išimtinę tiekimo sutartį su Joniškio žemės ūkio bendrove „Golden Fields“, gaminančia pašarus iš Baltijos regione auginamų žaliavų. Ši partnerystė atveria galimybę Lietuvoje statyti augalinių baltymų gamyklą.

Arnoudo van den Bergo, „Al Dahra Group“ generalinio direktoriaus, teigimu, pagal sutartį bendrovė iš Baltijos regiono ūkių galės pirkti tokias pašarines žaliavas, kaip kukurūzų ar žolės silosą, liucerną, daugiamečių žolių mišinius. Produkcija bus perdirbama vietoje ir eksportuojama, kad patenkintų Šiaurės Europos, Azijos, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų klientų poreikius.

„Bendradarbiaudami su „Golden Fields“ verčiame naują, daug žadantį puslapį Baltijos šalių regiono žemės ūkio istorijoje. Pasitelkdama pripažintų žemės ūkio kooperatyvų tinklą, „Golden Fields“ užtikrins nenutrūkstamą ir ilgalaikį pašarų tiekimą mūsų klientams visame pasaulyje“, – pranešime cituojamas A. van den Bergas.

Anot jo, sutartimi „Al Dahra Group“ taip pat įsipareigojo remti pašarų perdirbimo įrenginių statybą Baltijos šalyse bei Suomijoje, dalintis savo patirtimi ir žiniomis.

Bendrovė „Golden Fields“, kaip „Verslo žinios“ rašė, yra investavusi 10 mln. Eur į stambiųjų pašarų gamyklą Joniškyje, taip pat 7 mln. Eur į analogišką gamyklą Lėnės apskrityje (Estija). Kompanija Lietuvoje bendradarbiauja su kooperatyvu „Joniškio aruodas“, o Estijoje su kooperatyvu „Kevili“.

Šiose gamyklose per metus galima pagaminti ir supresuoti iki 150.000 tonų komerciniam realizavimui skirtos produkcijos.

Pasak Mahmoudo Ahmedo, „Golden Fields“ vadovo, bendradarbiaudama su „Al Dahra Group“, bendrovė galės sparčiau plėsti savo veiklą ir per ateinančius penkerius metus pasiekti daugiau kaip 400.000 tonų gamybos pajėgumus. Be to, Estijoje statoma augalinių baltymų gamykla, kurioje per metus bus pagaminama daugiau kaip 100.000 tonų pašarinių granulių. Vertinama galimybė tokią pat gamyklą statyti Lietuvoje.

„Golden Fields“ nuotr.