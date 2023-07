ESO: saulės elektrinių naudotojų auga kartais

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pirmąjį šių metų pusmetį prie tinklo prijungė virš 17.000 saulės energiją gaminančių vartotojų, kai pernai iš viso jų buvo beveik 19.000, pranešė ESO. Bendras tokių vartotojų skaičius jau viršijo 50.000.

Ovidijus Martinonis, ESO Tinklų vystymo tarnybos vadovas, sako, kad iki liepos pabaigos bus prijungta daugiau vartotojų nei per visus 2022 metus.

„Šiemet baigiantis liepai prie tinklo bus prijungta daugiau gaminančių vartotojų nei per visus praėjusius metus. Ir bendras skaičius – 50.000 gaminančių vartotojų – įspūdingas, be to, tai viena svarbiausių dedamųjų transformuojant energetikos sektorių ir kartu didinant visos šalies energetinę nepriklausomybę“, – pranešime teigė O. Martinonis.

Anot ESO, absoliuti dauguma tokių vartotojų įsirengia saulės elektrines – bendra jų įrengtoji galia viršija 615 megavatų (MW).

Šiemet gaminantys vartotojai – tiek komerciniai, tiek ir buitiniai – įsirengė daugiau kaip 714.000 saulės modulių. Bendras jų plotas prilygsta pusei Trakų ploto.

Anot O. Martinonio, birželio pabaigoje didžioji dalis gaminančių vartotojų buvo gyventojai – virš 47.000, o komercinių – beveik 3.500.

Per artimiausius trejus metus ESO į tinklo plėtrą investuos virš 80 mln. Eur ES paramos – tai leis prijungti dar daugiau gaminančių vartotojų.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.