Vilnius nebėra tik taškas Suomijos plieno gigantės žemėlapyje: išsiplėtęs globalių paslaugų centras sustoti neketina

Pasaulyje pripažintos nerūdijančiojo plieno gamybos lyderės „Outokumpu“ atėjimas į Lietuvą tapo bene svarbiausia 2017-ųjų metų žinia. Vilnius pasirinktas pirmajam ir vieninteliam globalių paslaugų centrui Europoje. Tuomet į jo atidarymą atvyko ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir nors Lietuvos specialistams tuomet patikėtos išties solidžios funkcijos, per šešerius metus pavyko įrodyti: tai – ne riba.

Suteikė galimybę įrodyti, ką gali

Vilniuje atidarant paslaugų centrą kone pagrindinis Suomijos kompanijos lūkestis buvo sutelkti, efektyvinti ir automatizuoti konkrečias funkcijas.

Pagrindinė tuomet, prieš šešerius metus, buvo finansų valdymo funkcija, ne ką mažiau svarbios vėliau specialistams Lietuvoje deleguotos viešųjų pirkimų, IT projektų, personalo valdymo paslaugos.

„Pirmasis planas, kurį tuomet imtasi įgyvendinti, – finansų optimizavimas. Vėliau komandai Vilniuje patikėta apskaitos funkcija: toks modelis paslaugų centruose nebuvo naujas. Dar viena – viešųjų pirkimų – funkcija taip pat itin rimtai vertinta nuo pat veiklos pradžios. Be abejo, visi šie sprendimai priimti palaipsniui, įvertinant, kiek komanda Lietuvoje pateisina kompanijos lūkesčius“, – paaiškino „Outokumpu Stainless“ vyriausioji žmogiškųjų išteklių verslo partnerė Inga Lošienė.

Nerūdijančio plieno gamintojo centro Vilniuje darbuotojams patikėta kuruoti pasaulyje vykstančius gamybos ir išorinius procesus.

Reikšmingas buvo ir „Investuok Lietuvoje“ indėlis tarptautinėje arenoje skleidžiant žinią, jog Lietuvos IT specialistai – itin aukšto lygio. Globalių paslaugų centre, Vilniuje, buvo suburta aukštos kvalifikacijos komanda: programuotojai, informacinių sistemų architektai, IT paslaugų vadovai.

„Specialistai, sukaupę solidžios patirties, nesunkiai tapo tarptautinės IT organizacijos dalimi. Kalbant apie personalo valdymo paslaugas, galiu patvirtinti, jog iššūkių nestigo, mat ši sritis – jautri, susijusi su žmonėmis, tarpusavio santykiais, kultūriniais skirtumais. Vertinant iš šiandienos perspektyvos, kiekviena mums patikėta funkcija rodė pasitikėjimą ir tikėjimą, kad galime dar daugiau“, – neabejojo pašnekovė.

Globalių paslaugų centrui atvėrus duris, jame dirbo 80 specialistų, šiuo metu komanda išaugusi iki 200.

„Prieš 6 metus į Lietuvą atkeliavusi „Outokumpu“ – viena pirmųjų gamybos kompanijų Lietuvoje, įkūrusių savo kompetencijų centrą. Lyderiaujanti suomių gamybinė kompanija palaipsniui augo Lietuvoje, tuo indikuodama, kad šalis puikiai atitinka bendrovės plėtros poreikius. Džiaugiamės, kad Lietuvą vis dažniau atranda užsienio kompanijos, ieškančios inovatyvios ir dinamiškos lokacijos savo kertinėms IT kompetencijoms. Išvystyta IT infrastruktūra, aukštos kvalifikacijos ir veržlūs Lietuvos talentai bei efektyvi vietos institucijų pagalba lemia šaliai palankų tarptautinių IT lyderių dėmesį“, – komentavo agentūros „Investuok Lietuvoje“ GBS komandos vadovė Monika Vilkelytė.

Įvertinimas – patikėti svarbiausi sprendimai

Įkurtas kaip operacijų centras, šiandien „Outokumpu Stainless“ tapo lygiaverčiu globalios organizacijos partneriu, siūlančiu savo paslaugas efektyvesniems sprendimams įgyvendinti.

„Šiandien jau galime didžiuotis, kad esame daugiau nei pigus kaštų centras, turime daug talentų, gebame atlikti daugiau nei tik operacinius darbus. Iš tikrųjų, mano akimis, pastarasis pusmetis tik patvirtino, kad susidomėjimas mūsų darbu didžiulis, atsiveria išskirtinės galimybės mūsų talentams, sykiu – pačiam daugiafunkciam centrui.

Globalių paslaugų centre neegzistuoja pirkėjo-pardavėjo santykis, o partnerystė, kuri remiasi abipusės naudos principu. Mes sugebame sukurti vertę, dalyvauti įgyvendinant visai kompanijai svarbias funkcijas, pasiūlyti sprendimus, o „Outokumpu“ itin vertina mūsų talentus, profesionalumą ir galimybes“, – pabrėžė didžiausio Europoje nerūdijančiojo plieno gamintojo padaliniui Lietuvoje „Outokumpu Stainless“ vadovaujantis Domas Senovaitis.

Suburta aukštos kvalifikacijos komanda įrodė, jog Lietuva atitinka suomių bendrovės plėtros poreikius.

Specialistai Vilniuje kuruoja visoje Europoje arba pasaulyje vykstančius gamybos ir išorinius procesus. Daugiafunkcio centro Lietuvoje darbuotojams patikėta kone keturiasdešimt funkcijų: kibernetinis saugumas, IT sistemos, viešieji pirkimai, viršijantys 1,3 mlrd. eurų.

„Perkame viską: nuo varžtų iki 50 tonų keliamosios galios kranų. Trečdalis kompanijos personalo valdymo specialistų taip pat dirba Lietuvoje. Pasitikėjimas gali būti išreikštas įvairiais būdais, ir jis toliau reiškiamas.

Kalbamės dėl įvairių bendradarbiavimo formų: plėtros arba papildomų funkcijų suteikimo. Labiausiai įkvepia, jog nekalbame apie paprastas funkcijas, operacijas, priešingai, apie komplikuotas, svarbių sprendimų priėmimą. Mūsų tikslas ambicingas – sėsti prie stalo, kur priimami reikšmingiausi sprendimai. Turime talentų, žinių, mums tereikia tinkamos aplinkos dirbti ir parodyti viską, ką galime“, – tvirtino D. Senovaitis.

Vilnius nebėra tik taškas „Outokumpu“ žemėlapyje, tai kur kas daugiau – strategiškai svarbus pasaulyje pripažinto nerūdijančiojo plieno gamintojo centras“, – pabrėžė I. Lošienė.

Vilnius tampa vis svarbesnis

Prie šiuo metu jau dirbančių apskaitos ir finansų srities, IT projektų, pirkimų, personalo ir duomenų valdymo specialistų bei procesų ir operacijų valdymo ekspertų įmonė nuolat kviečia prisijungti naujų darbuotojų.

Per šešerius metus Vilnius tapo strategiškai svarbiu „Outokumpu“ centru.

Apie galimybes dirbti ir augti „Outokumpu“ specialistai įprastai sužino per rekomendacijas, ne per reklamą ir puikavimąsi viešojoje erdvėje. Įsidarbinę daugelis pabrėžia nesitikėję, jog juos sužavės ne tik darbo specifika, bet ir įmonėje puoselėjama kultūra bei vertybės: nuolat mokytis ir augti, ne tik atlikti pareigybės aprašyme įvardytus darbus.

„Outokumpu“, anot I. Lošienės, daugiau nei šimtmetį skaičiuojanti kompanija, Suomijoje šis vardas puikiai žinomas ir vertinamas, dirbti čia – prestižas, o produkcija – kokybės sinonimas.

„Visgi to nebepakanka. Mes turime investuoti daugiau, skleisti žinią apie organizaciją, nes žmonių lūkesčiai pasikeitę, jie ieško nebe tik produkto, o kultūros, kuriamo darbo prasmės ir vertės“, – mano pašnekovė.

Lietuvių pasiūlyta rekomendacijų programa, dalijimasis gerąja patirtimi, atkreipiant būsimų kolegų dėmesį, taikoma ir kituose grupės padaliniuose.

Lietuviai yra tie, kurie skleidžia ir moko LEAN princpų taikymo darbe. Ir ne tik dirbančiuosius daugiafunkciame centre Vilniuje, bet ir kolegas užsienyje. „Kuruojame ir koordinuojame projektus, kuriuos įgyvendinus suteikiamas LEAN nerūdijančio plieno sertifikatas ir atitinkamas diržas“, – paaiškino D. Senovaitis.

„Outokumpu“ mane žavi, visų pirma, tuo, kad čia gali pats būti pokyčių iniciatoriumi, būti pastebėtas, imtis iniciatyvų, čia vertinamas ir drąsiai dalytis idėjomis gali kiekvienas“, – kalbėjo I. Lošienė. – Ne mažiau svarbios ir tvarumo idėjos, galimybė prisidėti prie geresnio pasaulio. Kiekvienas esame atsakingas už aplinką, kurioje gyvename, ir tai yra mums, darbuotojams, viena svarbiausių įmonės vertybių, įprasminančių mūsų darbą.“

Tvarumas – ne tušti žodžiai

Kad tvarumas nėra tik kalbos, įrodo ir pokyčiai, kurių „Outokumpu“ jau ėmėsi, o kai kuriuos planuoja ateityje.

Pasaulyje pripažintas nerūdijančiojo plieno gamintojas įsipareigojo prisidėti prie pasaulinės iniciatyvos stabdyti planetos temperatūros kilimą. „Outokumpu“ nuolat mažina išmetamų teršalų kiekį, daugiau nei 90 proc. nerūdijančiojo plieno gamyboje naudojamų išteklių sudaro perdirbamos medžiagos, ir tai yra didžiausia proporcija tarp visų gamintojų. Bendrovė atsisako iškastinio kuro būdu pagamintos elektros energijos, nuolat gerina energijos vartojimo efektyvumą ir mažina transporto metu išmetamų teršalų kiekį.

„Outokumpu“ buvo viena pirmųjų kompanijų Lietuvoje, įkūrusių savo kompetencijų centrą.

2025 metais visi bendrovės naujai užsakomi automobiliai bus varomi elektra. Ši kompanija viena pirmųjų Europoje ketina darbuotojų namuose įdiegti elektromobilių įkrovimo stoteles – šie sprendimai taip pat patvirtina, jog tvarumas neatsiejama „Outokumpu“ veiklos dalis.

„Outokumpu“ iš nerūdijančiojo plieno – patvarios ir ilgaamžės medžiagos – pagaminti produktai naudoti trečiojo Pasaulio prekybos centro dangoraižio Niujorke statyboms, Barselonos Sagrada familia bazilikos rekonstrukcijai ir kitiems garsiems tarptautiniams projektams. Lietuvoje – statant modernų „Swedbank“ biurų pastatą.

Nerūdijantysis plienas nepakeičiamas statant tiltus, laivus, jis naudojamas gaminant darbo ar net stalo įrankius, šiuolaikiniuose fasaduose.

Nuotraukų autoriai: G.Matulaitis ir M.Juodeikaitė.

2017-aisiais bendrovės komandą sudarė tik 80 specialistų, o šiemet jų – 200.