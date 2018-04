Tyrimas: medicinos sektoriaus pirkimams trūksta skaidrumo

Valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos 2007-2016 m. neracionaliai leido valstybės biudžeto pinigus medicinos įrangai, reagentams bei kontrastiniams preparatams pirkti, o kai kurių tiekėjų pajamos ir gaunami pelnai verčia abejoti šios sferos viešųjų pirkimų skaidrumu, remdamasi tyrimu teigia Lietuvos verslo konfederacija.

„Medicinos srities ir kitos susijusios įrangos viešųjų pirkimų valstybiniame sektoriuje 2007-2016 metais tyrimą“ Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) užsakymu atliko rinkos tyrimų bendrovė „Eurotela“.

„Tyrimas bei medicinos srities rinkos dalyvių finansinių duomenų pagal „Creditinfo“ informaciją apžvalga rodo, kad medicinos įrangos pardavimų rinkoje vyrauja konkurencinė aplinka, tuo tarpu reagentų ir kontrastinių aparatų segmente – šiai rinkai nebūdingai aukšti atskirų tiekėjų pajamų ir pelno rodikliai. Akivaizdu, kad šioje rinkoje trūksta skaidrumo, o mokesčių mokėtojų pinigai minėtu laikotarpiu buvo leidžiami neracionaliai“, – pranešime spaudai teigia Valdas Sutkus, LVK prezidentas.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patikina, kad visi ministerijos vykdyti viešieji pirkimai yra skaidrūs ir juos vykdant nei vienam tiekėjui nėra ir nebuvo sudaromos išskirtinės konkurenciją ribojančios sąlygos.

„Ministerija nėra susipažinusi su LVK vykdytu tyrimu, todėl negali jo plačiau komentuoti. Jei kyla įtarimų, jog kuri nors gydymo įstaiga galimai neskaidriai pirko medicininę įrangą, ministerijos korupcijos prevencijos specialistai kartu su kitomis atsakingomis institucijomis aiškinsis situaciją“, – VŽ atsiųstame komentare sako Alina Žilinaitė, SAM Ryšių su visuomene projektų vadovė. Pasak jos, SAM, siekdama išsiaiškinti viešai išplatintame pranešime nurodytas aplinkybes, kreipsis į LVK prašydama pateikti informaciją, kaip jie teigia, įrodančią, jog pirkimai buvo vykdomi neskaidriai.

Pirko beveik už milijardą

Tyrimo duomenimis, 2007–2016 metais medicinos įstaigos iš viso išleido 992,13 mln. Eur medicininei įrangai ir 275,4 mln. Eur – laboratorijų reikmenims (reagentams, kontrastiniams preparatams ir kt.) įsigyti.

Bendrame visų Lietuvos viešųjų pirkimų balanse medicinos įrangos ir laboratorijų reikmenų įsigijimai užima nedidelę dalį: užpernai viešiesiems pirkimams išleista 4,6 mlrd. Eur, iš kurių medicinos įrangos įsigijimams teko 101 mln. Eur (2,2 %), o reagentams ir kontrastiniams preparatams – 24 mln. (0,5%).

Medicininės įrangos tiekėjų pagal sudarytų medicininės įrangos viešųjų pirkimų sutarčių sumas 2007-2016 metais sąraše pirmauja bendrovė „Tradintek“, kuriai tenka beveik 40% pirmojo penketuko pardavimų. Antroji pagal pardavimų apimtis – „Limeta“ (18%), toliau rikiuojasi „Skirgesa“, „Interlux“ ir „ApexMedicus“.

Tarp tyrime analizuotų medicininės įrangos srities tiekėjų, remiantis „Creditinfo“ duomenimis, pelningiausios įmonės – „Tradintek“, „Skirgesa“ ir „ApexMedicus“.

Trejus metus iš eilės, 2014-2016 metais, šis trejetukas liko nepakitęs.

Užkliūna pelningumo skirtumai

Bendrovių pelningumo rodikliai rinkoje labai skiriasi – nuo minimaliomis maržomis dirbančių, 1-3% pelno generuojančių įmonių, tokių kaip „Interlux“, iki beveik 19% pelningumo, kurį 2016 metais pasiekė viena srities lyderių – „Tradintek“.

Dvi medicininės įrangos srities lyderės – bendrovės „Tradintek“ ir „Interlux“ 2014-2016 metais pasiekė panašias apyvartas. Sėkmingiausi abiem bendrovėms buvo 2015 metai – tuomet „Tradintek“ pasiekė 13,2 mln. Eur apyvartą, o „Interlux“ – 14 mln. Eur. Tačiau šių medicininės įrangos tiekėjų pelno rodikliai skiriasi: „Interlux“ pasiekė 1,14% pelningumą, o „Tradintek“ – 15,86%. 2016 metais jos pelnas šoktelėjo iki 18,91%.

„Įvertinus medicininės įrangos rinkos dalyvių pardavimus per pastarąjį dešimtmetį, galima daryti išvadą, kad šioje rinkoje vyrauja konkurencinga aplinka, didelę tiekėjų gausą lemia ypatingai platus pirkimo objektų spektras. 20 didžiausių įrangos tiekėjų dalinasi vos daugiau negu pusę – 54% – visos rinkos“, – sakė p. Sutkus.

Pasak LVK vadovo, reagentų ir kontrastinių preparatų rinka yra kur kas siauresnė, be to, ji sulaukia ir mažesnio valstybės finansavimo: „Tai specifinė, ypač aukštais atitikties reikalavimais produktams pasižyminti sritis. Neretai atskirų produktų segmentuose pasaulyje konkuruoja vos 2–3 kokybės standartus garantuojantys sertifikuoti gamintojai. Dėl to mažiau tiekėjų yra ir Lietuvoje. Dalis tiekėjų, besispecializuojančių medicinos prekių srityje, dirba ir įrangos, ir reagentų segmentuose, kiti yra iš paralelinių sričių, tokių kaip farmacija“.

Pasak LVK, šioje srityje aukštais pelningumo rodikliais išsiskiria tik pora reagentų tiekėjų.

Pagal „Creditinfo“ pateikiamą informaciją, bendrovė „Vitrolab“, kuri 2014– 2016 m. pagal pardavimų apimtis yra penktoje vietoje, užpernai pasiekė net 31,3% pelningumą. Nedaug nuo jos atsiliko ir kita reagentų rinkos lyderė – antroji pagal minėto laikotarpio pardavimų apimtis – bendrovė „Diagnostinės sistemos“, užpernai deklaravusi daugiau nei 17% pelningumą.

„Apibendrindami tyrimo rezultatus galime konstatuoti, kad reagentų ir kontrastinių preparatų prekybos verslas pasižymi kontroversiškais rinkos dalyvių pajamų ir pelningumo skirtumais. Mažo pelningumo rinkoje yra tiekėjų su jai nebūdingai aukštais pelno ar pajamų rodikliais. Turint omeny, kad įmonės veikia valstybės finansuojamame sektoriuje, kyla abejonių, ar kai kuriems tiekėjams nesukuriamos išskirtinės sąlygos“, – pabrėžia LVK vadovas.

