Pirmojo „co-living“ Vilniuje dėmesio centre – įmonės

Ozo teritorijoje plėtojamas pirmasis sostinėje bendro gyvenimo (angl. co-living) projektas orientuojasi ne tik į pavienius nuomininkus, bet ir į darbuotojų apgyvendinimo paslaugų ieškančias įmones.

5 korpusų su 240 apartamentų kompleksą kompleksas „Liv_in Vilnius“ tikimasi užbaigti kitų metų trečiąjį ketvirtį, investicijų suma siekia 17 mln. Eur. Tai bus didžiausias tokio pobūdžio projektas šalyje. Iki šiol panašios koncepcijos namus (naujos kartos bendrabutį studentams) Kaune yra atidariusi UAB „Eika“, Vilniuje taip pat planuojami panašaus pobūdžio bendrabučiai Saulėtekyje ir Santariškėse.

„Liv_in Vilnius“ gyventojai turės galimybę naudotis bendromis virtuvėmis su įranga bei stalo įrankiais, sandėliukais, dviračių saugyklomis, savitarnos skalbykla, sporto sale, darbo kambariais bei biblioteka. Čia taip pat numatoma atidaryti „express“ formato parduotuvę. Taip pat žadama organizuoti renginius, kurie sukurtų ir suburtų bendruomenę.

Anot projekto plėtotojų, pagrindinis tikslas – kad čia gyvenantiems mieste dirbantiems profesionalams niekuo nereikėtų rūpintis.

Suprojektuoti skirtingų tipų apartamentai, kurių kiekviename bus dušai, virtuvės bei miego erdvės, baldai ir balkonai. Nuomojamų patalpų plotas sieks 20–39 kv. m, didžiausiuose bus galima gyventi dviese. Nuomos kaina žmogui sieks nuo 380 Eur / mėn., priklausomai nuo apartamentų tipo, nuomos laikotarpio ir kt.

Laukia įmonių

„Jau deriname su verslu, rašomės apartamentų nuomos sutartis. Fiziniai gyventojai irgi aktyviai domisi objektu, kadangi jiems aktualu gyventi netoli darbo su puikia paslaugų infrastruktūra ir visa bendruomene, kurioje galima dalintis kontaktais, žiniomis, diskutuoti aktualiomis temomis ir smagiai leisti laisvalaikį“, – pranešime spaudai cituojama Vita Žutautaitė, projekto vystytojos UAB „Eta projektai“ vadovė.

Pristatymo renginyje vadovė kalbėjo, kad Vilniuje veikiančios įmonės susiduria su problemomis, kai įdarbina užsieniečius ar ieško, kur ilgesniam laikotarpiui apgyvendinti darbuotojus. Todėl komplekse bus pasiūlyta ir galimybė tokiems darbuotojams deklaruoti gyvenamąją vietą. Be to, ji sakė pastebėjusi, kad įmonėms gana sunku rasti būstą ir dėl to, kad gana didelė rinkos dalis vis dar šešėlyje ir butų savininkai apmokėjimus nori gauti grynaisiais.

„Verslas rūpinasi darbuotojais, kad jie gerai jaustųsi, turėtų galimybę bendrauti, nesijaustų vieniši, būtų integruoti“, – kalbėjo V. Žutautaitė.

„Eta projektus“ valdo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „DIFF Fund I“.

Fondo valdymo įmonė „DIFF Assets“ priklauso UAB „Pervalkos Agila“. Šią valdo Donatas Jurevičius, rodo Registrų centro duomenys.

Ozo teritorijoje veikia didžiausias biurų parkas Lietuvoje „Technopolis“. Netoliese kelis pastatus baigia statyti UAB „Aqua sportas“, kuris iš pradžių nuomos veiklą norėjo vykdyti pats, tačiau sulaukęs pavienių investuotojų dėmesio, apartamentus išpardavė.

Kas yra „co-living“

Bendro gyvenimo, kaip ir bendradarbystės (angl. co-working) erdvės populiarėja visame pasaulyje, į šią nišą gręžiasi ir didesnio pajamingumo ieškantys investuotojai. Viena pagrindinių tokio gyvenimo ašių – galimybė priklausyti bendruomenei, bet tuo pat metu turėti privačią erdvę.

Todėl tokie projektai pasižymi ne paprastų kambarių ar apartamentų nuoma, tačiau ir paslaugų iš vienų rankų gausa: nuo kasdienių poreikių patenkinimo iki pramogų.

Tokie NT objektai paprastai primena daugiabučius, tačiau jų išplanavimas yra kitoks: apartamentai, palyginti su įprastais butais, kuklesnio ploto, tačiau daug kv. m paliekama bendroms erdvėms. Kita vertus, projektuojant svarbu pagalvoti, kaip pasikeitus rinkos sąlygoms, pastatą būtų galima pritaikyti kitai veiklai.

Pavyzdžiui, visuomenei senstant, tokius pastatus galima paversti savarankiško senjorų gyvenimo namais. Vakaruose jau yra pavyzdžių, kai tame pačiame projekte gyvena ir studentai, ir vyresnio amžiaus žmonės.

„Eta projektai“ vadovė Vita Žutautaitė. Žygimanto Gedvilos („15min“) nuotr.

