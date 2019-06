Ignalinos AE naujo pastato architektūriniam konkursui pateikti 6 darbai

Architektūriniame VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) naujo administracinio pastato konkurse buvo pateikti 6 darbai.

Pasak konkursą organizuojančios Lietuvos architektų sąjungos (LAS), komisijos vertinimo posėdis numatytas birželio 10 d.

Konkurse pirmąją vietą užėmusį dalyvį numatyta apdovanoti 6.000 Eur. Jis bus kviečiamas į neskelbiamas derybas dėl pastato techninio projekto parengimo, jei bus priimtas sprendimas dėl naujo pastato statybos.

Naujajame pastate turėtų įsikurti VĮ IAE informacijos centras, skirtas lankytojams bei įmonės veiklos viešinimui, administracinės patalpos ir IAE personalo maitinimo užtikrinimui skirtos patalpos, nurodoma techninėje specifikacijoje.

„Daugelis IAE pastatų yra morališkai pasenę, neatitinka šiuolaikinių sanitarinių-higienos reikalavimų, yra neekonomiški ir reikalauja didelių finansinių investicijų, siekiant toliau palaikyti tinkamą jų būklę. Be to, dabar IAE reikmėms naudojamos patalpos yra per didelės, atsižvelgiant į mažėjantį darbuotojų skaičių“, – teigia valstybės įmonė.

nuotrauka::1

Projekto vieta. Bendrovės nuotr.

