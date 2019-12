Kitąmet – daugiau tiesioginių skrydžių iš Europos į JAV

Europos oro linijos keliautojams turi gerų žinių – kitąmet nusigauti į JAV be persėdimų bus dar lengviau. Kol kas tiesioginiai skrydžiai per Atlantą ne iš Lietuvos, bet iš mums visai lengvai pasiekiamų Europos miestų. Be to, tiesiogiai iš Senojo žemyno bus galima nuskristi į daugiau miestų pačiose JAV.