Alyvuogių aliejaus pramonei gresia milijardai nuostolių

Europos alyvuogių aliejaus pramonei gresia milijardai eurų nuostolių, ir naujasis koronavirusas čia niekuo dėtas. Didžiulius alyvmedžių plotus niokoja mirtinas patogenas „Xylella“, remdamasi mokslo žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) paskelbta studija, praneša BBC.