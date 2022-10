Vaikų darželis sutaria: dujų kainoms reikia „lubų“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prezidentūra ir Vyriausybė turėtų labiau galvoti ne apie tai, kas Lietuvai atstovauja Europos Vadovų Taryboje (EVT), o apie tai, kokia netikusi yra Lietuvos pozicija. Ir kur galima būtų administracinį resursą nukreipti naudingiau nei kivirčai dėl to, kas „parsiveš pigios energijos iš Briuselio“.

Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis neseniai atgaivino primirštą diskusiją, kas – premjerė ar prezidentas – turėtų vykti į konkrečius EVT posėdžius.

„Aš tikiu, kad prezidentas mažesnes kainas galės parvežti“, aš tą ir pasakiau: jis prisiėmė labai didelę atsakomybę, tiesiogiai prieš Lietuvos žmones, realiai parvežti tai, ko jiems reikia , – sakė G. Landsbergis po to, kai dėl energetikos Europoje kalbėtis neleista premjerei Ingridai Šimonytei.

„Reikėtų mažiau žiūrėti, ką aš dirbu“, – atgal trinktelėjo šalies vadovas.

Tvilkytų svetima gėda, jei gyventume ramiais laikais. Bet negyvename. Be to, gali susidaryti įspūdis, kad nuo to, kas vyks į EVT, priklauso šalies pozicija. Ne. Tiek prezidentūra, tiek Vyriausybė laikosi identiškos linijos.

„Kalbėdami apie „lubų“ nustatymą dujų kainoms, turime būti ambicingesni ir laikinai nustatyti viršutinę ribą ne tik elektros generacijai naudojamoms dujoms, bet ir visiems didmeniniams gamtinių dujų sandoriams“, – dėsto energetikos ministras Dainius Kreivys.

Ji, pasak prezidento, pastaruoju metu „demonstruoja gerą dinamiką“. Bet argi nepanašu į Aliaksandrą Lukašenką, kuris liepė kainoms nebeaugti?

Su tokia pozicija nieko gero neparsivešite, ponai ir ponios. Europa anksčiau pirko daug rusiškų dujų, dabar nustojo. Šios dujos negali keliauti kitur, nes vamzdžiai veda tik į Europą. Todėl toks ES sprendimas sumažino dujų pasiūlą visame pasaulyje. Be to, tam, kad nepritrūktų dujų, mums tenka jas „susiurbti“ iš likusio pasaulio. Kaip? Sumokant už jas daugiau nei visi kiti.

Jei bus politiškai nuspręsta, kad už importuojamas dujas reikia mokėti mažiau, skystos dujos keliaus ten, kur mokės daugiau. Taip pat suerzinsime kitus vamzdinių dujų tiekėjus – Norvegiją, Alžyrą, kurių ką tik europiečiai prašė didinti gavybą.

Pasaulio energetikoje galioja geležinė taisyklė: „Jokiomis aplinkybėmis netapk nepatikimu energijos tiekėju“. Tas pats galioja ir pirkėjui. Mažesnę kainą galima pasiekti derybomis (pavyzdžiui, kaip buvo daroma perkant COVID-19 vakcinas). Bet politinis pareiškimas, kad „mes pirksime dujas tik už tiek“, gali grįžti sunkiomis pagiriomis.

Visa tai – per sudėtinga mums atstovaujantiems Europoje. Strateginis mąstymas nenukeliauja toliau poreikio „parvežti pigių dujų“. Maža to, kol aktyviai palaikomos kvailystės, normalūs sprendimai yra pamiršti.

Yra krizės lengvinimo priemonė, kuri priklauso tik nuo mūsų. Taupymas. Kuo mažiau dujų reikia, tuo mažesnis yra dujų stygius, tuo mažiau reikia stengtis jų supirkti iš visų kampų. Tuo dujos pigesnės, o dėl to ir elektra. Tačiau kur taupymo priemonės? Ambicijos? Žadėtoji švietimo kampanija gyventojams? Teisingai, nėra. Arba nematyti. Užtat yra naujas Energetikos ministerijos logotipas.

Jei daugiau darbų neturite, štai jums mįslė keturgyslė. Mes dujų sutaupėme, nes jos brangios („Achema“ sustabdė veiklą, Vilnius dujų neįperka). Jei dujų kainų „lubos“ suveiktų taip, kaip Vyriausybės ir prezidento fantazijose, iš kur paimtume dujų šią žiemą? Kai „Achema“ ir Vilnius sriūbtelėtų dujų, kaip įprasta? Iš pustuštės saugyklos? O ką, jei nuo BRELL rusai atjungs? Iš kur dujų elektrai gaminti bus imama tuomet? Pasufleruosime: teisingas atsakymas nėra „parvešime iš Briuselio“.

VŽ supranta, kad politinės batalijos yra neišvengiama politinio gyvenimo dalis. Tačiau išrinktiesiems derėtų pirma susitvarkyti su tiesioginiais darbais. Tada galėsite niautis. „Bet juk dabar krizė“ – visą šią kadenciją veikė kaip lengvinanti aplinkybė. Tačiau į prioritetų sąrašo viršūnę įsiveržė rūpestis, kas tą patį paikumą pasakys Briuselyje.

Krizės baigėsi? Jei jau taip, pradėsime vertinti jūsų, ponai ir ponios, veiklos rezultatus įprastais matais. Tik tuomet galbūt prasidės verksmingos derybos dėl „teigiamo“ įvertinimo egzaminų knygutėje.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.