2018-ieji „debesyje“: ruošiamasi dideliam inovacijų kūrimo šuoliui

Pagal debesų kompiuterijos paslaugų naudojimą Lietuva nuo Vakarų šalių atsilieka daugiau nei 2 metais. Tačiau mažesnis „debesų“ paplitimas netrukdo vertinti tuos pačius šių paslaugų pliusus, kurie aktualūs ir kitose šalyse. Be to, po truputį pradedame atrasti ir naujas tendencijas, tarp kurių – ir IT veiklos atkūrimo paslaugos bei konteinerių technologijos, ruošiančios dirvą spartesniam inovacijų kūrimui.