„Amazon“ uždaro populiarų internetinį knygyną

Pavlo Gončaro („Zumapress“ / „Scanpix“) nuotr.

Jungtinėje Karalystėje įkurtas ir beveik du dešimtmečius veikiantis populiarus internetinis knygynas „Book Depository“ vėliau šį mėnesį nutrauks veiklą, nusprendė jį valdanti JAV technologijų milžinė „Amazon“

„Mes apgailestaujame pranešdami, kad „Book Depository“ bus uždaryta 2023 m. balandžio 26 d.“, – sakoma kompanijos pranešime. Jame priduriama, kad knygynas įgyvendins visus užsakymus, atliktus iki minėtos dienos vidurdienio Jungtinės Karalystės laiku.

Apie tai, kad priėmė sprendimą uždaryti „Book Depository“, BBC patvirtino ir internetinį knygyną valdanti „Amazon“.

Ji kovą savo darbuotojams paskelbė, kad jų laukia dar vienas atleidimų raundas, šįkart paliesiantis 9.000 žmonių. Dar prieš tai, sausio mėnesį, buvo skelbta apie 18.000 darbo vietų naikinimą.

„Amazon“ tuomet pripažino padariusi klaidų ir pandemijos metu sukelto e. prekybos bumo metu pasamdžiusi per daug darbuotojų. Šios permainos neaplenkė ir knygų verslo. Be sprendimo uždaryti „Book Depository“, „Amazon“ per savo elektroninių knygų skaityklę „Kindle“ nustojo pardavinėti žurnalų ir laikraščių prenumeratas.

„Book Depository“ 2004 m. įkūrė buvęs „Amazon“ darbuotojas Andrew Crawfordas ir jo verslo partneris Stuartas Feltonas. 2011 m. jų įkurtą internetinį knygyną įsigijo buvę A. Crawfordo darbdaviai.

Biurus „Book Depository“ turi Londone, Glosteryje, Madride, Keiptaune ir Čenajuje.

Pavlo Gončaro („Zumapress“ / „Scanpix“) nuotr.