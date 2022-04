Kainos Estijoje balandį pašoko 19%, visoje euro zonoje – 7,5%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Metinė infliacija euro zonoje pakilo iki 7,5% nuo 7,4% kovą. Didžiausias kainų augimas fiksuotas Estijoje (19%), mažiausias – Maltoje (4,9%), penktadienį pranešė Eurostatas.

Lietuvoje, kaip jau skelbė VŽ, balandį kainos išaugo 16,6%.

[infogram id="3cc684dd-4486-4587-a83b-4236fea0bfbe" prefix="KSM" format="interactive" title="Metinė infliacija euro zonoje ir Lietuvoje 1997-2022 04"]

Labiausiai kainas euro zonoje balandį didino brangę energijos ištekliai ir maistas.

„Euro zonos infliacijos struktūroje didžiausią dalį sudaro energijos ištekliai (38%, palyginti su 44% kovą), maistas, alkoholis ir tabakas (6,4% vs. 5%), pramonės prekės (3,8% vs. 3,4%) ir paslaugos (3,3% vs. 2,7%)“, – pažymima Eurostato pranešime.

[infogram id="6fa8b55c-53b6-48ba-8af8-85f3c949f185" prefix="jxL" format="interactive" title="Infliacija ES šalyse 2022 04"]

