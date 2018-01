Palengvino gamybos reikalavimus smulkiesiems ūkininkams

Apie 500 smulkiųjų ūkininkų ir nedidelių bendrovių, mažais kiekiais parduodančių produkciją tiesiogiai vartotojams, galės veikti pagal paprastesnius reikalavimus gamybos patalpoms ir dokumentams pildyti.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) patvirtino paprastesnes patalpų statybos, įrengimo, išplanavimo sąlygas, skirtas vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno, žuvų, mėsos produktų gamintojams.

Nebereikės atskirų patalpų gyvūniniam maistui saugoti, sūdyti, ar prieskoniams, maisto priedams ir kitoms žaliavoms laikyti ir tvarkyti. Gyvūninio maisto žaliavos galės būti saugomos ir sūdomos šaldytuve, o prieskoniai, maisto priedai ir kitos medžiagos galės būti laikomos spintose ir tvarkomos tam tikslui skirtose gamybos patalpų vietose.

Taip pat panaikintas reikalavimas įrengti atskirus įėjimus žaliavoms ir gatavai produkcijai priimti ar išvežti.

Darbuotojų persirengimo patalpose nereikės įrengti atskiro dušo ir tualeto, jeigu bus sudarytos sąlygos naudotis netoli gamybos patalpų esančiais dušu ir tualetu.

Gaminių rūkyklos galės būti įrengtos lauke, nebūtinai gamybos patalpose, jei bus užtikrinta, kad vežimo iš gamybos patalpų į lauko rūkyklas ir rūkymo metu produktai bus apsaugoti nuo taršos ir atmosferos poveikio, pavyzdžiui, į rūkyklas produktai bus vežami supakuoti.

„Nuolat auga susidomėjimas galimybe steigti mažąsias maisto tvarkymo įmones, kurti šeimų verslą, gaminti tradicinius maisto produktus, todėl turime reaguoti į vartotojų poreikius ir smulkiųjų verslininkų lūkesčius. Manau, kad jei ūkininkas ar kitas žmogus, planuojantis pradėti verslą, aiškiai suvokia, kam vieno ar kito reikalavimo reikia, kodėl toks reikalavimas keliamas ir kaip jį išpildyti, tuomet ir naujos veiklos pradžia yra daug lengvesnė“, – pranešime spaudai cituojamas VMVT direktorius Darius Remeika.

VMVT teigimu, būtent reikalingų pildyti dokumentųkiekį ir patalpų įrengimą pagal visus veterinarijos ir sanitarijos reikalavimus smulkieji ūkininkai įvardydavo kaip vieną didžiausių barjerų.

Mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi subjektai, per savaitę gaminantys ir tiekiantys vietinei rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių ir 200 kg mėsos pusgaminių, taip pat per vieną kalendorinę dieną išdarinėjantys, perdirbantys ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų, ar ne daugiau kaip iš 1 000 kg žalio pieno per dieną savo ūkyje gaminantys pieno gaminius.

[infogram id="3d7d3683-9b34-43ce-b50d-b25da5f19a2f" prefix="UiU" format="interactive" title="Mažais kiekiais gyvūninių produktų gamyba užsiima"]