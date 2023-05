Kurie darbuotojai turi pirmenybę pasirinkti atostogų laiką

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Artėjant vasaros sezonui, daugelis darbuotojų jau planuoja atostogas. Tačiau gali paaiškėti, kad norimu metu išeiti pailsėti nepavyks, nes atostogauti tomis pačiomis dienomis nusprendė dar keli kolegos. Kurie darbuotojai turi pirmenybę pasirinkti?

Darbo kodeksas (DK) reglamentuoja, kad šeiminių įsipareigojimų turintys darbuotojai gali pasinaudoti tam tikromis garantijomis, kurios jiems leidžia daugiau laiko skirti šeimai bei pailsėti.

Šarūnas Orlavičius, Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) kancleris, nurodo, kad darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., suteikiamos ilgesnės trukmės, t. y. 25 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos, jeigu dirbama 6 dienas per savaitę, rašoma pranešime.

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojams turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Privalo atsižvelgti

Kas turi pirmenybę pasirinkti atostogų laiką, aiškiai išvardinta DK.

Tai nėščios darbuotojos, darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 3 m.; darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m.; darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų.

Be to, darbdavys privalo tenkinti kasmetinių atostogų prašymą, kai to pageidauja nėščios darbuotojos prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; darbuotojai jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų; darbuotojai, slaugantys sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius.

„Be kasmetinių atostogų, šeiminius įsipareigojimus turintiems darbuotojams gali būti suteikiamos ir nemokamos atostogos“, – atkreipia dėmesį VDI kancleris.

Šarūnas Orlavičius, Valstybinės darbo inspekcijos kancleris. Įstaigos nuotr.

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia darbuotojas, auginantis vaiką iki 14 m. (iki 14 kalendorinių dienų); neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki 18 m. arba slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, (iki 30 kalendorinių dienų); vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir atostogų vaikui prižiūrėti metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu), ir šių atostogų bendra trukmė negali viršyti 3 mėn.; darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį arba kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tiek laiko, kiek rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga.

Š. Orlavičius pabrėžia, kad, be minėtų su atostogomis susijusių garantijų, darbuotojams DK numato ir kitų garantijų, tokių kaip nuotolinis darbas, papildomos poilsio dienos, sutrumpinta darbo laiko norma ir kt. Tais atvejais, kai darbdavys nesilaiko DK numatytų nuostatų, darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją.

Kas turi teisę pirmenybės tvarka pasirinkti kasmetinių atostogų eilę sudarant kasmetinių atostogų grafiką

nėščios darbuotojos, darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų;

darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 m.ar neįgalų vaiką iki 18 m.;

darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų;

darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų;

darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

Atvejai, kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojų kasmetinių atostogų prašymus:

nėščioms darbuotojoms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų;

darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;

darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio (bakalauro, magistro) darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko;

darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.