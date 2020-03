Erika Girštautė – naujoji įmonės „Eltel Networks“ vadovė

Tris mėnesius „Eltel Networks“ vadovaujančios E. Girštautės karjera bendrovėje prasidėjo prieš dešimt metų.

Telekomunikacinių tinklų projektavimo, statybos ir priežiūros UAB „Eltel Networks“ generalinė direktorė Erika Girštautė įsitikinusi: įmonei naudingesnis tas vadovas, kuris žingsnis po žingsnio užkopia iki aukščiausio karjeros laiptelio, nei tas, kuris vadovavimą joje pradeda nuo balto lapo.

„Savo kelią naujosiose pareigose daug lengviau pradėti, kai žinai įmonėje vykstančius vidinius procesus. Manau, kad iš išorės atėjusiam vadovui klostytųsi kiek sudėtingiau, nes reikėtų laiko suprasti darbo specifiką, procesus, atsakomybes bei susipažinti su darbuotojų kompetencijomis. Kadangi įmonėje dirbu ilgą laiką, visus dalykus žinojau, todėl galėjome iš karto priimti svarbius sprendimus. Sunkią minutę visada sulaukiu kolektyvo palaikymo, manau, kad į naują vadovą būtų žiūrima kiek kitaip“, — atviravo E. Girštautė.

Tris mėnesius „Eltel Networks“ vadovaujančios E. Girštautės karjera bendrovėje prasidėjo prieš dešimt metų. Pradžioje ji vadovavo vieniems didžiausių tuo laiku įmonės užsienio projektų gyvendama tose šalyse: Norvegijoje, Vokietijoje ir Švedijoje. Eltel grupės vadovybė netruko pastebėti ambicingą projektų vadovę ir paskyrė ją naujai įmonėje įkurto Mobilaus ryšio skyriaus vadove. Šias pareigas moteris ėjo šešerius metus. Pernai, gruodžio 17 dieną, Erika tapo naująja „Eltel Networks“ generaline direktore.

Vyko ir daugiau permainų

Su naujos „Eltel Networks“ vadovės paskyrimu, bendrovėje būta ir daugiau permainų: pasikeitė Tinklų ir Mobilaus ryšio skyrių vadovai. „Taip jau susiklostė, kad man stojus prie įmonės šturvalo, be vadovų liko abu jos skyriai, taigi pradžioje teko vadovauti ir jiems. Atranka į skyrių vadovus vykdyta viduje. Mano įsitikinimu, turėjome darbuotojų, kurie jau buvo išaugę užimamas pareigas, tarp jų ir radome naujus skyrių vadovus“, — pasakojo generalinė direktorė.

„Džiaugiuosi savo turima komanda, kurioje svarbiausia vienas kito palaikymas, kai reikia vienas už kitą pastovėti, padaryti tai, ko kitas nespėjo ar negalėjo padaryti. Gebėjimas padėti, kai kitas kažko nemoka, nesugeba, nesupranta ar užmiršo atlikti. Ir kartais, jei tu juo ir netiki, turi jį palaikyti“, — sakė „Eltel Networks“ naujoji vadovė.

„Kadangi įmonė dirba su šiuolaikinėmis technologijomis, taip pat svarbu, kad komanda būtų šiuolaikiško požiūrio, gebanti prisitaikyti prie dinamiškų darbo sąlygų, orientuota į kokybę, klientą ir darbuotoją, kuris mums – didžiausia vertybė. Siekdami būti konkurencingi rinkoje, didelį dėmesį skiriame skatinimo sistemoms, – pasakojo E. Girštautė. – Esame patrauklus darbdavys jaunajai kartai, nes nuolatos kintant technologijoms, tobulėjame ir mes, todėl visada esame pokyčių priešakyje. Dėl to ieškome tokių darbuotojų, kurie domisi technologijomis, jas supranta ir išmano savo darbą. Be to, savo specialistams galime pasiūlyti darbą tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse“.

Didžiausi Lietuvoje vykdyti projektai

Nors pagrindinė veikla vystoma Skandinavijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje, „Eltel Networks“ žinoma ir Lietuvoje. Ši įmonė 2014 – 2018 m. yra prisidėjusi prie projektų „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse” (PRIP) ir „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (PRIP2) įgyvendinimo, jos dėka virš 830 žemės ūkio sektoriaus objektų ir 79 tūkst. gyventojų turi galimybę naudotis nauja arba geresne IT infrastruktūra.

„Taip pat dalyvavome projekte „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2), kurio metu buvo pasirūpinta, kad plačiajuostį ryšį turėtų visos kaimiškų vietovių viešojo sektoriaus administravimo institucijos, ligoninės, mokyklos, bibliotekos ir viešojo interneto centrai, verslo įmonės, gyventojai. Projekto metu sukurta infrastruktūra pasiekė apie 700 tūkst. gyventojų. Prisidėjome prie vienintelio Lietuvoje — Druskininkų „Snow arenos“ gondolų projekto įgyvendinimo, vadinamo „Lynų keliu“, — įmonės nuveiktus darbus šalyje vardijo generalinė direktorė.

Visgi sudėtingiausius darbus „Eltel Networks“ teko atlikti Norvegijoje. „Esame vykdę sudėtingą ir kompleksišką projektą Norvegijoje, „Nødnett“. Šis projektas buvo vienas didžiausių ir brangiausių, jame mūsų darbuotojai rūpinosi mobilaus telekomunikacinio tinklo avarinėms tarnyboms diegimu ir instaliavimu. Šio projekto tikslas buvo sukurti bendrą tinklą visoms šalies viešosios saugos agentūroms, kad, pavojaus atveju, policija, ugniagesiai ar medicinos personalas galėtų bendrauti ir lengvai keistis informacija“, — pasakojo E.Girštautė.

„Eltel Networks“ darbuotojai taip pat Norvegijoje turėjo galimybę prisidėti prie išskirtinio projekto įgyvendinimo – mobiliojo ryšio diegimo naujoje Snow arenoje „SNؓ. „Tai buvo pirmasis projektas Norvegijoje, kuriame įdiegta MIMO (multiple-input and multiple-output) technologija vidiniam ryšiui. Antrasis projektas – Nacionaliniame muziejuje Osle taip pat buvo patikėtas mūsų bendrovei“, — džiaugėsi įmonės vadovė.

Ketinama plėsti paslaugų spektrą

Su atsakingai suformuota komanda planuojamos naujovės, ketinama plėsti paslaugų spektrą. Šiuo metu yra planuojami „ant bangos” esančios technologijos 5G ryšio darbai ir diegimas visose Skandinavijos šalyse. „Pastaruoju metu bendrovei pavyko projektus išplėsti ir į Danijos rinką, tad mūsų pozicijos dabar jau yra stiprios visoje Skandinavijoje. Kadangi didžioji „Eltel Networks“ verslo dalis yra užsienio šalyse, ketiname susigrąžinti rinką Lietuvoje, tapti paslaugos teikėju ir partneriu Nr.1“, — planus ir siekius vardijo E. Girštautė.

Tarp įmonės vykdomų veiklų – korinio ryšio duomenų perdavimo tinklo projektavimas ir optimizavimas, SmartGrid, IoT technologijų diegimas. Šias veiklas planuojama ženkliai plėsti. „Turime planų plėsti veiklos portfelį su atsinaujinančių technologijų diegimu ir aptarnavimu įrengiant saulės baterijas, vėjo jėgaines. Ketiname siūlyti savo paslaugas ir įrengiant bei aptarnaujant elektromobilių įkrovimo stoteles“, — pasakojo įmonės vadovė.

