„Spiegel“: Kinija gali perduoti Rusijai technologiją, leisiančią jai pačiai pasigaminti dronų

Vladimiras Putinas, Rusijos diktatorius, ir Xi Jinpingas, Kinijos prezidentas. Sergejaus Bobylevo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Kinija gali perduoti Rusijai technologiją, kuri leistų jai pačiai pasigaminti kamikadzių dronus. Tokią informaciją, remdamiesi savo šaltiniais, praneša „Spiegel“. Kinija taip pat derasi su Rusija dėl pačių dronų perdavimo.

Anot vokiečių leidinio, Maskva derasi su Pekinu dėl galimybės iš Kinijos gauti kamikadzių dronų ZT-180.

Leidinys pažymi, kad šių bepiločių orlaivių gamintoja „Bingo“ jau sutiko pagaminti ir išbandyti 100 ZT-180 prototipų, o iki 2023 m. balandžio perduoti juos Rusijai.

Kariniai ekspertai mano, kad ZT-180 gali nešti 35–50 kg kovinę galvutę. Šių bepiločių orlaivių konstrukcija gali būti panaši į Irano bepiločio orlaivio „Shahed-136“ konstrukciją.

Be to, „Bingo“ planuoja tiekti Rusijai komponentus ir technologijas, kad ši šalis galėtų savarankiškai pagaminti apie 100 bepiločių orlaivių per mėnesį.

Leidinys, remdamasis gauta informacija, taip pat pažymi, kad Kinija jau 2022 m. turėjo planų remti Rusijos kariuomenę daug didesniu mastu, nei buvo žinoma anksčiau. Kinijos Liaudies išlaisvinimo armijos kontroliuojamos įmonės planavo tiekti atsargines dalis Rusijos Su-27 ir kitų modelių naikintuvams.

Kinija jau buvo parengusi planus, kaip suklastoti siuntimo dokumentus, kad kariniams orlaiviams skirtos dalys atrodytų kaip civilinių orlaivių atsarginės dalys.

JAV teigia, kad Kinija svarsto galimybę tiekti Rusijai mirtinus ginklus karui prieš Ukrainą. Tuo pat metu, Vakarų žvalgybos duomenimis, Kinija jau dabar padeda V. Putino režimui, visų pirma aprūpindama okupantus uniformomis ar net neperšaunamomis liemenėmis.

Šių kalbų fone Kinijos užsienio reikalų ministerija padarė keletą skambių pareiškimų dėl „taikaus karo Ukrainoje sureguliavimo“. Be to, Kinijos ministerija paskelbė 12 punktų planą. Vakarai teigia, kad Kinija ir toliau žaidžia dvigubą žaidimą kartu su Rusija.

[infogram id="54cd3cf9-8917-4bc3-84d2-cb5ea230f4eb" prefix="1UY" format="interactive" title="dronas „shahed 136“ 2023 02 15"]

