Chersono gyventojai džiaugiasi Ukrainos pergale, šalies kariškiai tempo mažinti neketina

Ukrainiečiai šeštadienį šalyje rinko gatvėse švęsti Chersono miesto išlaisvinimo. Vis dėlto Ukrainos politikai perspėja, kad po sėkmės Chersone, kuriame dar trūksta maisto, vandens ir vaistų, karo veiksmai Ukrainoje nesibaigia.

Baigiame pildyti šeštadienio naujienų juostą. Naujausias žinias pranešime sekmadienį ryte.

Penktadienio naujienas skaitykite čia.

19:17 Ukrainos politikas: karas dar nebaigtas, Chresone trūksta maisto

Ukrainiečiai išlaisvinus Chersono miestą šeštadienį plūdo į gatves švęsti. Minios žmonių susirinko Kyjive, Odesoje ir kai kuriuose kituose miestuose.

Tačiau, nepaisant šalies gyventojų džiugesio, politikai išlieka atsargūs.

Jurijus Sakas, Ukrainos gynybos ministro patarėjas, BBC teigė, kad dar per anksti atsipalaiduoti.

„Visuomet tikėjome, kad išvaduosime Chersoną, ir dabar esame tikrai, jog rusai pradeda suprasti, jog niekada nesugebės laimėti šito karo. Matome rusų ir visos jų propagandos mašinos veiksmuose. Tai – labai svarbus momentas, bet karas toli gražu nėra baigtas“, – sakė jis.

J. Sakas pridūrė, kad Chersone trūksta vandens, maisto ir vaistų, tačiau miestą jau pradeda pasiekti atsargos iš netoliese esančio Mykolaivo miesto.

17:02 EVT vadovas ragina Kiniją spausti Maskvą laikytis teisės

Artėjant Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimui, kuriame, kaip manoma, dominuos konflikto Ukrainoje tema, ES Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis šeštadienį pareiškė, jog blokas tikisi, kad Kinija panaudos visas turimas priemones spausti Maskvą laikytis tarptautinės teisės.

Nors Kinija tebėra svarbi Europos Sąjungos prekybos partnerė, bloko pareigūnai ne kartą ragino Pekiną viešai pasmerkti Rusijos veiksmus, tačiau šios jų pastangos kol kas buvo nesėkmingos.

Kinija vengia kritikuoti Maskvą dėl invazijos į Ukrainą. Maža to, dėl šio karo ji yra apkaltinusi JAV ir NATO.

16:45 D. Kuleba: Maskva su pasauliu žaidžia „bado žaidimus“

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį apkaltino Maskvą žaidžiant „bado žaidimus“ su pasauliu ir stabdant ukrainietiškų grūdų bei kitų žemės ūkio produktų eksportą.

Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo Kambodžoje kuluaruose jis reporteriams pareiškė, kad, lapkričio 19 dieną baigiant galioti susitarimui, leidžiančiam Ukrainai eksportuoti grūdus ir trąšas, pasauliui reikėtų spausti Rusiją neprieštarauti jo pratęsimui, nes ukrainietiški produktai, anot jo, yra lemiamai svarbūs įvairioms Afrikos ir Azijos šalims.

D. Kuleba taip pat apkaltino Rusijos inspektorius vykdant „tylų sabotažą“, nes, anot jo, jie sąmoningai delsia išduoti leidimus gabenti krovinius.

Rusija turi ne tik „toliau dalyvauti šioje iniciatyvoje, ji taip pat turi nurodyti savo inspektoriams elgtis garbingai ir vengti bet kokių priemonių, bet kokių žingsnių, dėl kurių atsirastų kliūčių ir būtų trukdoma ukrainietiškų žemės ūkio prekių eksportui į pasaulio rinką“, pažymėjo jis.

15:30 Dalis rusų tęsiantis karui keliasi į Karibus

Rusijos karinė agresija Ukrainoje paskatino daugybę rusų keltis į bevizį režimą taikančias greta esančias šalis, įskaitant Turkiją ir Gruziją, o turtingesni renkasi keliauti į Karibus, praneša „Bloomberg“.

Už mokestį, kurio kaina prasideda nuo 150.000 USD, pagal investicijų programą rusai gali gauti Grenados pasą, leidžiantį beviziu režimu keliauti į daugiau kaip 100 teritorijų, įskaitant Kiniją, Jungtinę Karalystę ir Europos Šengeno erdvę.

Kovą Grenada uždraudė rusams gauti pilietybę pasinaudojant investicijų programa kartu su Kitomis Karibų jūros regiono kaimynėmis, bet birželį pakeitė nuomonę.

Pagal investavimo programą išduodamų vizų skaičius šalyje šįmet išaugo daugiau kaip keturis kartus ir dabar siekia apie 200.

14:01 D.Kuleba: Vakarai – pakeliui į bendrą pergalę

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį sakė, kad Vakarai yra pakeliui į „bendrą pergalę“ prieš Rusiją, ir dėkojo už karinę pagalbą, iš dalies nulėmusią tai, kad ukrainiečių pajėgos atkovojo Chersono miestą.

„Labai mažai kas tikėjo, kad Ukraina išliks“, – sakė D. Kuleba, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo Kambodžoje kuluaruose susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu.

Pasak ministro, Chersono išvadavimą švenčiantys ukrainiečiai taip pat braukia „dėkingumo ašaras“, kad Jungtinės Valstijos skyrė milijardų dolerių (eurų) vertės karinę pagalbą.

Prieš kelias dienas įvykę JAV kadencijos vidurio rinkimai nesuteikė reikšmingo postūmio kraštutiniams dešiniesiems, kritikuojantiems paramą Ukrainai.

A. Blinkenas gyrė Ukrainos kariuomenės ir visų žmonių „nepaprastą drąsą“, ir pažadėjo, kad JAV paramą teiks „tiek, kiek reikės“, kol Rusija bus nugalėta.

13:03 Ukraina: Rusija kasdien praranda iki bataliono karių

Rusija patiria didelių nuostolių visoje fronto linijoje, o žuvusių karių skaičius siekia iki bataliono per dieną – nuo 400 iki 800 žmonių, – praneša Ukrainos naujienų tinklalapis „Unian“.

Sergejus Čerevatijus, Ukrainos Rytų padalinio vadovas naujienų kanalui tiesioginės transliacijos metu teigė, kad Luhansko regione tęsiasi pozicinės kovos, Ukrainos kariuomenė stengiantis sustabdyti okupantus.

Pasak jo, iš Chersono penktadienį pasitraukę rusų kariai dar nepasiekė Rytinės fronto dalies, o visi rusų išpuoliai vykdomi iš anksto perdislokuotų karių, įskaitant ir neseniai mobilizuotas pajėgas.

11:25 „Bloomberg“: Rusija šalyje tikrina slėptuves nuo bombų

Remiantis tarptautinės žiniasklaidos pranešimais, visoje Rusijoje prasidėjo slėptuvių nuo bombų, kurios buvo apleistos daugiau nei tris dešimtmečius nuo Šaltojo karo pabaigos, patikrinimai.

Pasak žmonių, susipažinusių su situacija, Rusijos pareigūnai tyliai tikrina rūsius ir kitas saugomas patalpas, remontuoja ir valo nuo sovietmečio nenaudojamus įrenginius.

Šie veiksmai yra dalis platesnio valdžios institucijų siekio užtikrinti, kad civilinės gynybos infrastruktūra būtų parengta karo atveju, „Bloomberg“ sakė su padėtimi susipažinę žmonės, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

11:14 Ukrainiečiai džiaugiasi pergale

Chersono gyventojai penktadienį vakare susirinko Kyjivo Maidano aikštėje švęsti savo gimtojo miesto išvadavimo ir tai buvo pirmas džiaugsmo proveržis Ukrainos sostinėje per beveik devynis karo mėnesius.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paskelbė, kad Chersonas yra „mūsų“, Rusijos pajėgoms atsitraukus iš šio pietinio miesto, kuris buvo vienintelis jų užimtas Ukrainos sričių centras.

Miestas gali atverti kelią Ukrainos pajėgoms į visą Chersono sritį, Juodosios ir Azovo jūrų pakrantes.

Pranešimai, kad Ukrainos pajėgos žengia į Chersoną, sukėlė retą džiaugsmo bangą Kyjive. Sostinės gatvėse skambėjo muzika, aidėjo automobilių garsiniai signalai.

Ukrainiečiai švenčia pergalę Chersone. Genia Savilovo (AFP/„Scanpix“) nuotr.

11:11 „The New York Times“: Ukraina tempo greičiausiai nemažins

Daugelis analitikų ir diplomatų prognozavo, kad Ukrainoje mūšiai gali būti pristabdyti, o žiemą – galbūt ir pradėtos taikos derybos. Vis dėlto dabar, ukrainiečiams rusus išstūmus iš Chersono, Ukraina sustoti neketina, skelbia „The New York Times“.

Rytuose Ukrainos pajėgos veržėsi į priekį ir atrėmė rusų puolimą tokiuose miestuose kaip Bakchmutas ir Pavlivka, o Pietuose užpuola rusų karius dar iki tol, kol šie spėja įsikurti ir įrengti gynybinius įtvirtinimus kairiame Dnipro upės krante, priešais Chersoną.

Be to, iš karių ir savanorių daugėja pranešimų, kad ukrainiečiai ruošiasi naujam sausumos puolimui tarp šių dviejų regionų, į pietus per Zaporižios regioną Melitopolio link.

„Karo logika – nesustoti ir kažkaip judėti į priekį. Manau, bus kontratakų kitomis kryptimis, kad priešai neturėtų laiko perkelti atsargų ir blokuoti smūgių“, – „The New York Times“ teigia Andrejus Mikeičenko, Bakchmuto miestą ginančio prieštankinio padalinio vadas.

10:09 Ukraina: nuo karo pradžios žuvo 80.000 rusų karių

Per pastarąją parą Ukrainoje sunaikinta 60 tankų ir kovos mašinų bei 12 arilerijos sistemų, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Anot jo, per pastarąją parą žuvo 800 rusų karių, o žuvusiųjų Rusijos karių skaičius nuo invazijos pradžios jau perkopė 80.000.

10:01 „Kaspersky“ Rusijoje nebeteiks VPN paslaugų

Rusijos kibernetinio saugumo bendrovė „Kaspersky“, iki šiol ne kartą sulaukusi kritikos dėl galimų sąsajų su Kremliumi, penktadienį pranešė šalyje nebeteiksianti virtualaus privataus tinklo (VPN) paslaugų, skelbia Cybernews.com.

„Kaspersky“ savo sprendimo motyvų nedetalizavo. Valstybinės Rusijos ryšių reguliavimo institucijos „Roskomnadzor“ nurodymu, šalyje jau anksčiau buvo užblokuotos „AdGuard“, „Windscribe“, „Proton“ ir kitos VPN tiekėjos. VPN leidžia internete naršyti anonimiškai, paslėpti savo įrenginio IP adresą bei pasiekti, pavyzdžiui, Rusijos valdžios blokuojamus tinklalapius Vakaruose.

„Kaspersky“ anksčiau ne kartą buvo susilaukusi kritikos dėl galimų jos sąsajų su Kremliumi, o po Rusijos invazijos Ukrainoje laikėsi neutralios pozicijos.

09:07 Ukrainos karius Chersone pasitiko minos

Ukrainos pajėgas, penktadienį judėjusias į šalies pietuose esantį Chersono miestą, pasitiko vietos žmonių šypsenos ir gėlės, taip pat atsitraukusios rusų kariuomenės paliktos minos.

Andrijus Žolobas, karo medikų junginio, buvusio už 50 km nuo Chersono, vadas, teigė, kad nepraranda budrumo ir įtarumo, nes Ukrainos pareigūnai ne kartą įspėjo saugotis Rusijos pajėgų paliktų apgaulingų minų.

Kario teigimu, dabar visur yra rusų karių prieš atsitraukimą padėtų minų ir nesprogusių šaudmenų, galinčių sprogti bet kurią akimirką. Be to, regione sunaikinta daug namų, žemės ūkio technikos.

08:50 JAV sveikina Ukrainą

Jake'as Sullivanas, JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, teigia, kad Chersono išlaisvinimas – išskirtinė Ukrainos pergalė.

„Ukrainiečiai pasiekė nepaprastą pergalę. Vienintelis regioninis per karą užimtas rusų centras dabar ir vėl priklauso Ukrainai“, – teigė jis žurnalistams, lydėdamas JAV prezidentą į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimą Kambodžoje.

J. Sullivanas pridūrė, kad rusų karius išstūmus už Dnipro upės, sumažėjo ilgalaikė grėsmė Odesoje ir kituose Juodosios jūros pakrantės miestuose sumažėjo.

„Tai svarbus momentas, pasiektas dėl ukrainiečių neįtikėtinos valios jėgos ir įgūdžių, su nemažėjančia ir vieninga Jungtinių Valstijų ir mūsų sąjungininkių parama“, – pridūrė J. Sullivanas.

Paklaustas apie pranešimus, kad J. Bideno administracija pradėjo spausti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį aiškintis galimybes derėtis su Maskva, J. Sullivanas pažymėjo, kad ne Ukraina, o Rusija turi nuspręsti, ar sėsti prie derybų stalo.

08:30 Ukrainos ministras: karas tęsiasi

Rusijos pajėgoms atsitraukus iš Chersono, mieste nuaidėjo Ukrainos himnas. Chersonas buvo pirmas svarbus urbanistinis centras, užimtas Maskvos pajėgų Vladimirui Putinui vasarį įsakius pradėti invaziją į Ukrainą.

Kalbėdamas ASEAN viršūnių susitikime Kambodžoje, D. Kuleba sakė, kad kova už šalies išvadavimą tęsis.

„Laimime mūšius kovos lauke. Tačiau karas tęsiasi“, – Kambodžos sostinėje Pnompenyje žurnalistams sakė jis.

Anksčiau D. Kuleba per viršūnių susitikimo kuluaruose įvykusį dvišalį pokalbį su australų ministru pirmininku Anthony Albanese'iu padėkojo Australijai už 440 mln. USD vertės paramą, daugiausia karinę.

„Suprantu, jog visi nori, kad šis karas kuo greičiau baigtųsi. Mes tikrai to norime labiau nei bet kas kitas. Tačiau kol karas tęsiasi ir mes matome, kad Rusija mobilizuoja daugiau šauktinių ir gabena daugiau ginklų į Ukrainą, žinoma, toliau kliausimės jūsų... parama“, – sakė ukrainiečių ministras per susitikimą su A. Albanese'iu.

Mykolajivas. Efremo Lukatskio (AP / „Scanpix“) nuotr.