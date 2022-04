Ch. Michelis: ES sankcijos Rusijos naftai ir dujoms anksčiau ar vėliau turės būti įvestos

Charles Michelis, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas. Jean-Francois Badias (AP / „Scanpix“) nuotr.

Europos Sąjunga (ES) anksčiau ar vėliau turės įvesti sankcijų Rusijos naftos ir dujų sektoriui, trečiadienį Europos Parlamentui sakė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis.

„Mes griežtiname savo sankcijas tam, kad išlaikytumėme maksimalų spaudimą Kremliui. Į naująjį sankcijų paketą įtrauktas ir Rusijos anglies importo draudimas. Aš manau, kad anksčiau ar vėliau reikės įvesti ribojimus Rusijos naftai ir net dujoms“, – socialiniame tinkle „Twitter“ teigė Ch. Michelis.

EVT pirmininkas ragino imtis priemonių prieš svarbiausius Rusijos eksportuojamus produktus ir pareiškė, kad civilių žudymai kai kuriose rusų pajėgų užimtose Ukrainos teritorijose yra karo nusikaltimai bei „dar vienas įrodymas, kad Rusijos žiaurumas prieš Ukrainos žmones neturi ribų“.

VŽ primena, kad Europos Komisija (EK) antradienį pasiūlė naują sankcijų Rusijai paketą, kuris apimtų akmens anglių importo, kurio vertė per metus siekia 4 mlrd. Eur, draudimą ir neleistų Rusijos laivams įplaukti į Europos uostus. Be to, EK siūlys draudimus Rusijos ir Baltarusijos kelių transporto operatoriams, jog apribotų šalių pramonės galimybes gauti žaliavų.

Kad įsigaliotų naujas sankcijų paketas, būtinas visų 27 valstybių narių pritarimas.

Plačiau apie sankcijų paketą skaitykite čia.

[infogram id="1b76b135-69b7-4d4e-93c4-ae103109bdb1" prefix="DBk" format="interactive" title="Sankcijos Rusijai ir Baltarusijai 2022 04 06"]

