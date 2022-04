EK pristato penktąjį sankcijų Rusijai paketą: palies anglių pramonę, laivybą, kelių transportą

Europos Komisija (EK) antradienį pasiūlė naują sankcijų Rusijai paketą, kuris apimtų akmens anglių importo, kurio vertė per metus siekia 4 mlrd. Eur, draudimą ir neleistų Rusijos laivams įplaukti į Europos uostus. Be to, EK siūlys draudimus Rusijos ir Baltarusijos kelių transporto operatoriams, jog apribotų šalių pramonės galimybes gauti žaliavų.