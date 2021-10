VSAT įtaria Baltarusijos pareigūną neteisėtai kirtus sieną, per parą apgręžė 149 migrantus

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos pasieniečiai įtaria Baltarusijos pareigūną neteisėtai kirtus Lietuvos sieną – dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Be to, per praėjusią parą apgręžti 149 migrantai – tai didžiausias sieną neteisėtai bandžiusių kirsti asmenų skaičius nuo rugpjūčio pabaigos.

VSAT teigimu, pirmadienio vakarą Druskininkų užkardos pasieniečiai sienos kontrolės priemonėmis užfiksavo, kaip iš Baltarusijos pusės prie sienos linijos priėjo trys uniformuoti asmenys. Tamsoje pasišviesdami prožektoriais iš pradžių jie sustojo prie centrinio poligonometrinio stulpelio, kuris žymi pačią sienos liniją.

„Nuo jo į abi puses po 2,5 metro yra pastatyti šalių sienos ženklai. Vienas iš trijų, įtariama, pareigūnų pasišviesdamas prožektoriumi perėjo sienos liniją ir į Lietuvos teritoriją įžengė, pirminiais duomenimis, apie 2,5 metro. Apžiūrėjęs Lietuvos sienos prieigas jis grįžo į Baltarusijos pusę“, – nurodoma pranešime.

Į šią vietą, pasieniečių teigimu, nedelsiant atvyko Druskininkų užkardos patruliai. Įtariama, kad juos pastebėję kaimyninėje šalyje buvę asmenys išjungė prožektorius ir pasišalino į Baltarusijos gilumą.

„VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – teigiama pranešime.

Lietuvos pasieniečiai informuoja, kad nuo antradienio VSAT pareigūnams padės Prancūzijos muitinės sraigtasparnis su įgula. Be to, patruliniai skrydžiai vykdomi ir Vokietijos policijos bei Lietuvos pasieniečių sraigtasparniais.

Praėjusią parą apgręžti 149 migrantai, dar 11 neteisėtai sieną kirtusių asmenų šiuo metu yra VSAT patalpose – vyksta jų patekimo į Lietuvą ir kitų aplinkybių tikslinimas. Taip pat sprendžiama, ar šie užsieniečiai Lietuvoje gali likti dėl humanitarinių priežasčių.

Apgręžtų migrantų skaičius, VSAT duomenimis, didžiausias nuo rugpjūčio 25 dienos, kai sienos kirsti neleista 155 asmenims.

Pasieniečiai nurodo, kad pirmadienio vakarą ties Švenčionių rajonu prie sienos Baltarusijos pusėje buvo paleisti du šūviai.

Tarnybinių ginklų, specialiųjų priemonių ar fizinės prievartos veiksmų Lietuvos pasieniečiams ir jiems talkinantiems kariams praėjusią parą panaudoti neteko.

Sienos kontrolė Lietuvos pusėje vykdoma sustiprintu režimu.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos pateko beveik 4.200 neteisėtų migrantų, dauguma jų – irakiečiai.

Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali situacija. Rugpjūčio pradžioje siekiant stabdyti neteisėtą migraciją pasienyje imta naudoti apgręžimo politiką.

