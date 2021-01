Olimpinės žaidynės vyriausybėms - Vakcinavimas 2021!

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pozityvūs mūsų pasiekimai skiepijant turi būti antraštėse ir pirmuose puslapiuose, ši informacija turi kasdien pasiekti visus žmones Lietuvoje.

Pirmiausia - sveikinu ir džiaugiuosi - pagal vakcinavimo rezultatus sekmadienį jau buvome devinti geriausių pasaulio valstybių dešimtuke (Estija - dešimta; https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)! Puiku, COVID-19 vakcinavimo duomenys paskelbti ir bus skelbiami kasdien LR Statistikos departamento tinklalapyje (https://arcg.is/0zO9fb)! Ryžtingai judėdami pirmyn, mes netgi galime paskiepyti Lietuvoje visus norinčius skiepytis iki 2021.06.30 – jei gali Jungtinė Karalystė, kodėl negalime mes?

Iš viso Lietuvoje jau paskiepyti 24.995 asmenys, arba 0,89% gyventojų. Pradedame naudoti ir „6-tą dozę“! Tačiau to nepakanka – mums būtina didinti tempą. Antradienį, atrodo, dar turėjome nepanaudotų virš 41.000 vakcinos dozių! Dabar kiekvieną savaitę, pirmadieniais ryte, iš „Pfizer“ atskrenda 20.000 - 25.000 vakcinos dozių (antros skiepijimo dozės laukiantiems 20.000 dozių atskris 2021.01.18). Skiepydami kaip pirmadienį, po 2.000 per dieną labai atsiliekame. Pasiekime šią savaitę 10.000 vakcinavimų per dieną greitį – pasivysime Daniją ir, ko gero, su maždaug 2,5% paskiepytų žmonių būsime penkti-septinti pasaulyje: geriau negu krepšinyje?! Tiesa, devinti tarp 50 valstybių buvome sekmadienį, antradienį (kadangi sekmadienį neskiepijome, o pirmadienį paskiepijome tik apie 2.000) nukritome į 12-13-tą vietas.

Kodėl tai svarbu? Šiandien tai vienintelis efektyvus būdas suvaldyti ir užbaigti COVID-19 pandemiją. Vakcina šiandien yra neįkainojama - sveikata ir gyvybės priklauso nuo to, kaip greitai mes sugebėsime ją panaudoti labiausiai pažeidžiamų žmonių apsaugojimui. Tų dalykų tiesiog neįmanoma įvertinti skaičiais.

Tačiau tiems, kuriems reikia skaičių - net jei nesusirgote, bet esate šiandienos karantine - kokia suma įvertinate savo asmeninius praradimus per vieną dieną dėl COVID-19? Jei kukliai kiekvienas tai įvertintume 10 Eur, tai tik viena diena anksčiau paskiepijus visą Lietuvą ir anksčiau baigus apribojimus, sutaupytume 30 milijonų eurų. Todėl savaitė 20.000 dozių nepanaudotos vakcinos mums visiems apytiksliai kainuoja beveik pusantro milijono eurų!

Tad ekonominiu požiūriu beveik nesvarbu - ar vakcina kainuoja 5 Eur, ar 25 Eur: svarbiausia, kada mes ją gauname ir kaip greitai ją panaudojame apsaugoti Lietuvos žmones. Kaip pažymi Žygimantas Mauricas (FB komentare): „Apytiksliai skaičiuojant, praradimai dėl ekonominių suvaržymų Lietuvai kas dieną kainuoja ~15 mln. eurų (~5 mlrd. per metus). Tad jei vakcina kainuoja 5 eurus, tai jos atsiperkamumas yra vos viena diena, o jei 25 eurus - tai 5 dienos (be to, suvaržymai lemia ir kitus nuostolius - ne tik ekonominius, tad realus atsiperkamumas yra dar greitesnis)“. Todėl vakcina neturi laukti šaldytuve - mes turime jos laukti pasiruošę mūsų skiepijimo „konvejerį“, skiepyti ir savaitgalį – taip, kaip dabar jau išmokome testuoti.

Efektyviai organizuodami procesus mes galime būti tarp geriausių ir greičiausių Europos Sąjungoje! Vakcinavimas yra lyg olimpinės žaidynės vyriausybėms, įvertinančios konkrečiais skaičiais jų organizacinius gebėjimus. Juk visos ES šalys turi vienodas vakcinų tiekimo sąlygas: vienodus pristatymo laikus ir kiekius, proporcingus gyventojų skaičiui. Tačiau jau šiandien matome, kaip stipriai skiriasi situacija, atrodytų, labai panašias sąlygas turinčiose valstybėse. Smulkmenos užsimirš, bet vakcinavimo rezultatai bus prisimenami ilgai - ir sureitinguos vyriausybes jų piliečių akyse. Tai ir iššūkis ES gebėjimams - ką tik išstojusios iš bendrijos JK vakcinavimo rezultatai bus kaip kontroliniai skaičiai įvertinant mūsų - ES valstybių vyriausybių - gebėjimus rūpintis savo piliečiais.

Įvyko keletas gėdingų poelgių apeinant vakcinavimo eilę. Tačiau nestabdykime viso proceso. Manau, viešumas jau padeda - niekas nenori sulaukti tokio viešo pasmerkimo, kokio sulaukė pirmieji sukčiavusieji. Svarbu, kad pasiryžtumėm pasakyti - kiekvieno pasiskiepijusio vardas, pavardė, ir (ne)priklausymas prioritetinei grupei gali būti paskelbti viešai. Šiandien sukčiautojai dangstosi asmens duomenų apsauga, bet ji šiuo atveju dėl valstybės intereso gali būti stabdoma. Pasitikėkime skiepijimus organizuojančiais žmonėmis - jie yra sąžiningi ir darbštūs. Nekreipkime dėmesio į nenorinčius skiepytis ir negaiškime laiko juos įtikinėdami - Lietuvoje turime daugiau negu milijoną norinčių skiepytis: ateis laikas, norės ir jie.

Nors vakcinų ES užsakė daug, didelė dalis jų atkeliaus tik metų viduryje ir dar vėliau. Mes turime ir galime susirasti papildomų kiekių anksčiau - lygiai taip pat, kai pavasarį visi mobilizavomės ir gavome papildomai kaukių ir kitų asmeninių apsaugos priemonių medikams. Tuomet ES ir valstybė be profesionalios savanoriškos pagalbos negalėjo jų gauti pakankamai. Bandykime ir dabar visus įmanomus kelius:

- gal jau dabar galime užsisakyti ir perpirkti vakcinų perteklių iš Izraelio - jie jau kovą baigs vakcinaciją ir tikrai turės vakcinų perteklių?

- gal ES mums gali mums skirti papildomą kvotą jau dabar - juk mes, kaip šalis, turinti vieną didžiausią COVID-19 užkrėtimų skaičių tenkantį 100.000 gyventojų, turime teisę prašyti ypatingos pagalbos ir dėmesio ir vakcina yra tai, ko mums šiandien labiausiai reikia?

- gal galime išsireikalauti „AstraZeneca/Oxford“ vakcinos įteisinimo ES jau šią savaitę? Arba mūsų pačių Vyriausybės sprendimu ją patvirtinti Lietuvoje, remiantis šią vakciną įteisinančiais Jungtinės Karalystės ir JAV sprendimais. Juk „6-tos dozės“ sprendimo priėmimo pavyzdys rodo: Danijos medikai ir vyriausybė priėmė savarankiškai tą akivaizdų sprendimą, išgelbėjusį jiems keletą tūkstančių skiepų dozių, o ES institucijos užtruko bent savaitę priimdamos šį, beje, ir mūsų ekspertų rekomenduotą paprastą sprendimą. Dabar jau ir mes jas naudosime, bet mokykimės iš danų sprendimų greičio ir sugebėjimo prisiimti atsakomybę, kai situacija yra nauja ir neaprašyta instrukcijose.

Neabejokime savo gebėjimais ir drąsiai imkimės ambicingų tikslų - paskiepyti Lietuvoje visus norinčius skiepytis nuo COVID-19 iki

2021.06.30. Mažai mūsų valstybei tai visai įmanoma – sutelkus visų mūsų pastangas, galėsime gauti reikalingą kiekį vakcinų - juk jau yra ne tik „Pfizer“ vakcina.

Tikėtina, kad norinčių skiepytis bus apie 1,8 – 2 mln. Tam reikia skiepyti kasdien apie 10.000-12.000; pradėjus antrąją vakcinavimo dozę - apie 20.000 - 24.000. Tai tikrai įmanoma - panašūs pajėgumai jau veikia testavimui. O juk skiepijimas yra žymiai paprastesnis, negu testavimo procesas, kuris reikalauja daug laboratorinių resursų.

Visuomenė nori matyti ambicingą viziją ir pasiryžus jos siekti. Šiose vakcinavimo olimpinėse žaidynėse mes visi esame trys milijonai sirgalių, palaikančių savo komandą.

Komentaro autorius - Vladas Lašas, verslininkas

