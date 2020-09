Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Iš Ekonomikos skatinimo plano priemonėms numatytų papildomų 4,9 mlrd. Eur lėšų, rugpjūčio 28 d. duomenimis, panaudota 1,018 mlrd. Eur, arba 20,7%.

„Įgyvendinant Ekonomikos skatinimo plano priemones peržengta 1 mlrd. suma, skirta pagrindiniams tikslams įgyvendinti – darbo vietoms ir ekonomikai išsaugoti. Gerėjančios ekonominės prognozės teikia optimizmo, tačiau ir toliau išliekame budrūs reaguodami į pandemijos keliamus ekonominius iššūkius“, – teigia Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas.

Per paskutinę savaitę (rugpjūčio 22–28 d.) panaudota 62 mln. Eur. Skaičiuojant tik Ekonomikos skatinimo plano ekonomikos, verslo ir užimtumo sektoriams (2–4 tikslai) skirtas papildomas lėšas 2020 metams, iš viso jau panaudota 941,8 mln. Eur (24,8%).

Ženkliai didėjo išmokos, skirtos padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas, – tai sietina su išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims augimu. Iki rugpjūčio 28 d. tam panaudota 555,7 mln. Eur iš 1.898,9 mln. eurų (29%). Šio tikslo priemonių išmokos per ataskaitinę savaitę, palyginti su ankstesne, išaugo 47%: per ataskaitinę savaitę išmokėta 58,31 mln. Eur (ankstesnę savaitę – 39,7 mln. Eur). Savarankiškai dirbantiems asmenimis per ataskaitinę savaitę išmokėta didžiausia suma per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį – 19,26 mln. Eur (įtakos turėjo artėjanti mėnesio ir priemonės įgyvendinimo pabaiga).

Iš 1,2 mlrd. Eur, skirtų verslo likvidumui išsaugoti, iki rugpjūčio 28 d. panaudota 347,3 mln. Eur (29%), per paskutinę savaitę – 2,26 mln. Eur. Visoms INVEGA paskolų ir kompensacijų priemonėms ir garantijoms jau iš viso panaudota 394 mln. Eur (253 mln. Eur – verslo likvidumo išsaugojimo paskolų ir kompensacijų priemonėms, 127 mln. Eur – garantijoms, 13,4 mln. Eur – kitoms priemonėms).

Iš nuomos mokesčiui kompensuoti skirtų 90 mln. Eur jau išmokėta beveik 19 mln. Eur; iš turgavietės mokesčiui kompensuoti skirtų 6 mln. Eur – 1,5 mln. Eur.

Neišieškoma mokestinių nepriemokų suma ketvirtąją rugpjūčio savaitę augo 10% ir šiuo metu ji rekordinė – 782 mln. Eur. Fizinių ir juridinių asmenų, iš kurių neišieškomos mokestinės nepriemokos, skaičius dabar siekia daugiau nei 64.000.