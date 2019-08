B. Johnsonui – dar vienas galvos skausmas

Borisui Johnsonui, naujam Jungtinės Karalystės (JK) lyderiui, vos pradėjus eiti pareigas darosi vis sunkiau įgyvendinti savo „Brexit“ viziją. Bendruomenių rūmuose ir taip trapią daugumą turėjusi Konservatorių partija prarado dar vieną vietą parlamente.

Tokia situacija apsunkins B. Johnsono galimybes parlamente patvirtinti savo „Brexit“ viziją. Ketvirtadienį JK Velso Brekono ir Radnoršyro apygardoje buvo surengti papildomi rinkimai dėl vietos Bendruomenių rūmuose. Tokių rinkimų prireikė, kai pasitraukti iš savo vietos turėjo buvęs Konservatorių partijos parlamentaras Chrisas Daviesas. Jis buvo nuteistas už melagingą išlaidų deklaracijų pateikimą, tačiau pareiškęs, kad tai tebuvo klaida, jis kandidatavo dar kartą ir pralaimėjo Liberalų demokratų partijos kandidatei – už JK narystę ES pasisakančiai Jane Dodds.

Būtent šis Konservatorių partijos kandidato pralaimėjimas ir pakoregavo vyriausybės pozicijas Bendruomenių rūmuose. Šiuo metu Konservatorių partija ir mažesnioji koalicijos partnerė Šiaurės Airijos Demokratų junionistų partija (DUP) Bendruomenių rūmuose turi 320 vietų (310 vietų priklauso Konservatorių partijai, o 10 – DUP). Opozicija, įskaitant 13 proeuropietiškos Liberalų demokratų partijos parlamentarų, turi 319 vietų Bendruomenių rūmuose. Taigi valdančiųjų dauguma aptirpo iki vos vienos vietos.

Ragina priešintis

Rinkimus laimėjusi ir pusiausvyrą Bendruomenių rūmuose pakoregavusi Liberalų demokratų partijos parlamentarė savo pergalės kalboje pažymėjo, kad jos pergalė privalo pakeisti ne tik susiklosčiusią situaciją apygardoje, bet ir visoje šalyje.

„Mano vienas pagrindinių darbų tik atvykus dirbti bus surasti B. Johnsoną, kad ir kur jis slepiasi, ir pasakyti jam garsiai ir aiškiai: nustok žaisti su mūsų ateitimi ir atsisakyk savo pažadų pasitraukti iš ES be susitarimo“,– nurodė naujoji parlamentarė J. Dodds.

Nepaisant savo kietosios „Brexit“ linijos, B. Johnsonas paveldėjo visas problemas, su kuriomis susidūrė ir buvusi šalies premjerė Theresa May. Būtent Konservatorių partijos silpna dauguma Bendruomenių rūmuose ne tik nuskandino Th. May „Brexit“ planą, bet ir privertė ją atsistatydinti. Dabar tai didžiausias ir B. Johnsono galvos skausmas.

Th. May, prieš pradėdama derybas su ES dėl „Brexit“ susitarimo, tikėdamasi užsitikrinti dar didesnę daugumą Bendruomenių rūmuose paskelbė pirmalaikius rinkimus, tačiau daugiau vietų ne tik negavo, tačiau ir jų prarado. Tai vėliau buvusiai premjerei nuolat kišo koją balsavimuose dėl „Brexit“ susitarimo. Th. May po pirmalaikių rinkimų tik su DUP partijos parama sugebėjo suformuoti mažumos vyriausybę.

Kažkada turėtą 13 parlamentarų daugumą Konservatorių partija išbarstė po to, kai partija pralaimėjo papildomus rinkimus, o kai kurie partijos parlamentarai paliko Konservatorių partiją dėl Th. May griežtos „Brexit“ politikos krypties. Taigi, nepanašu, kad tie parlamentarai, kurie nepritarė Th. May pozicijai, grįžtų paremti B. Johnsono.

Taigi, tikimybė, kad B. Johnsonas paskelbs pirmalaikius rinkimus auga, tai didelė rizika, kuri nepasiteisino Th. May. Tačiau B. Johnsono vyriausybės pozicija Bendruomenių rūmuose kol kas net silpnesnė negu Th. May, todėl B. Johnsonas neturi daug galimybių su tokia dinamika parlamente.

Pirmalaikiai rinkimai

VŽ jau rašė, kad naujausių visuomenės apklausų duomenimis, nuo to laiko, kai B. Johnsonas tapo šalies premjeru, Konservatorių partija reitinguose prieš opozicinę Leiboristų partiją apklausose pirmavo 10%, tačiau papildomų rinkimų rezultatas Toriams buvo nuviliantis.

Vietos dienraštis „Sunday Times“ skelbė, kad B. Johnsono tapimas premjeru Konservatorių partijos reitingus išaugino iki 31%, tai 6% didesnis apklaustųjų palaikymas, palyginus su ankstesne apklausa, kai B. Johnsonas dar nebuvo išrinktas partijos lyderiu ir šalies premjeru. Opozicinės Leiboristų partijos su Jeremy Corbynu priešakyje, remiantis apklausomis, palaikymas siekia 21%, tai yra dviem procentiniais punktais daugiau nei ankstesnėje apklausoje.

„YouGov“ apklausa, remiantis vietos žiniasklaida, paskatino diskusijas, kad B. Johnsonui tai yra palankus metas skelbti pirmalaikius rinkimus dar prieš prasidedant naujai britų parlamento sesijai. Paskutinė apklausa rodo didžiausią Konservatorių partijos atotrūkį nuo opozicinės Leiboristų partijos per pastaruosius penkis mėnesius. Tai taip pat yra pirmasis kartas, kai partijos palaikymas apklausose peržengė 30% ribą.