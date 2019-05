Britai laukia „Threxit“ datos

Penktadienį laukiama Theresos May, Jungtinės Karalystės premjerės, pranešimo, kuriame ji turėtų įvardinti datą, kada ji pasitrauks iš Konservatorių partijos lyderės ir premjerės pareigų.

Vietinė žiniasklaida skelbia, kad p. May penktadienį praneš, kada tiksliai ji pasitrauks iš posto bei paskelbs, kada prasidės naujojo konservatorių lyderio ir būsimo premjero rinkimai. Tikimasi, kad naujasis lyderis sugebės šalį išvesti iš politinės aklavietės, į kurią britai pateko dėl sprendimo pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES).

Britai referendume apsisprendė pasitraukti iš ES prieš beveik trejus metus, tačiau iki šiol nesutaria, kaip kada ir aš išvis tai padaryti. „Brexit“ krizė lydėjo visą p. May kaip premjerės kadenciją. JK Bendruomenių rūmuose tris kartus buvo atmestas p. May susiderėtas „Brexit“ susitarimas, p. May po derybų su opozicine Leiboristų partija atsisakė dalies savo anksčiau nubrėžtų raudonų linijų, tačiau tai tik dar paaštrino situaciją jos pačios Konservatorių partijoje ir sukėlė pasipiktinimą dėl jos sprendimų.

Spaudžiama premjerė buvo priversta atidėti balsavimą dėl pataisyto susitarimo, kurį žadėjo pateikti Bendruomenių rūmams birželio mėnesio pirmąją savaitę.

Penktadienį p. May susitinka su Konservatorių partijos „1922“ komiteto pirmininku, su kuriuo ir turėtų aptarti savo pasitraukimo iš posto detales.

Geoffrey Clifton-Brownas, BBC „1922“ Konservatorių komiteto atstovas, teigė, kad p. May kurį laiką, kol vyks naujojo lyderio rinkimai Konservatorių partijoje, laikinai eis premjerės pareigas.

„Procesas būtų kur kas sklandesnis, jeigu p. May dar kurį laiką laikinai eitų pareigas, kol vyks naujojo konservatorių partijos lyderio rinkimų procesas, kuris galiausiai užims ir premjero pareigas“,- BBC sakė p. Clifton-Brownas.

Kas kitas?

Ponia May tokiu atveju liktų premjere ir partijos lydere apie šešias savaites, maždaug tiek užtrunka naujojo partijos lyderio rinkimai. Konservatorių partijos lyderio rinkimai turėtų prasidėti birželio 10 dieną, iš JK išvykus Donaldui Trumpui, JAV prezidentui. VŽ jau rašė, kad p. Trumpas apsilankys JK birželio 3 d.

VŽ jau rašė apie pagrindinius kandidatus užimti JK premjero postą. Remiantis lažybininkų spėjimais, daugiausiai šansu tapti naujuoju premjeru turi Borisas Johnsonas, vienas pagrindinių „Brexit“ referendumo kampanijos veidų ir buvęs užsienio reikalų ministras. Jis turi 40% galimybę užimti postą. Kiti kandidatai turi gerokai mažiau šansų – tai Dominicas Raabas, buvęs „Brexit“ sekretorius, kuriam lažybininkai duoda 14% tapti naujuoju britų premjeru ir partijos lyderiu.

Michaelas Gove‘as, dabartinis JK aplinkos apsaugos ministras turi 7% tikimybę gauti partijos vadovo kėdę. JK Bendruomenių rūmų pirmininkė ir įtakinga konservatorė Andrea Leadsom, kuri neseniai pasitraukė iš vyriausybės taip didindama spaudimą p. May taip pat vertinama kaip turinti 7% tikimybę užimti postą.