FOTOGALERIJA Your sandbox in Šiauliai – nauja erdvė verslo plėtrai Šiauliuose (11 nuotr.)

„Your sandbox in Šiauliai. Come & play!“ (liet. „Smėlio dėžė Jūsų verslo plėtrai Šiauliuose“) – tokios idėjos vedami ir įžvelgdami sparčiai augančio regiono potencialą UAB „Northern Horizon Capital“ iš esmės atnaujino biuro patalpų pastatą pačiame Šiaulių miesto centre, Tilžės g. 157. Š. m. kovą čia duris atvėrė naujas, modernus, ergonomiškas ir visapusiškai darbuotojų bei klientų poreikius atitinkantis AB „Swedbank“ padalinys, užimantis daugiau kaip 50% viso pastato nuomojamo ploto.

Naują gyvavimo etapą pradedančiame pastate šiuo metu papildomai dar siūlomos biurų patalpos nuomai vienai–trims įmonėms. Antrame aukšte išnuomojama visiškai įrengta 210 m2 erdvė su suprojektuotomis 25 darbo vietomis, o trečiame aukšte – 765 m2 patalpos su 65 darbo vietomis (pastaroji gali būti naudojama kaip vientisa erdvė vienam nuomininkui arba padalinta į dvi dalis atskiriems nuomininkams). Suformuotos atviro biuro tipo erdvės (angl. open space), posėdžių salytės, laisvalaikio zonos – virtuvėlės, sanitarinės patalpos, o trečiame aukšte – kartu su patalpomis nuomojamas balkonas ir terasa, iš kurios atsiveria viso centrinio miesto panorama. Pastato kieme – automobilių stovėjimo aikštelė.



Atnaujinimui – 1 mln. Eur

„Naujai įrengtose patalpose jau šiandien gali įsikurti 1–3 įmonės, – pasakoja Laura Kurtinaitytė, nekilnojamojo turto investicijų valdymo UAB „Northern Horizon Capital“ atstovė. – Į pastato inžinerinių sistemų, bendrųjų erdvių atnaujinimą, nuomojamų patalpų įrengimą bei gerbūvio sutvarkymą investavome 1 mln. Eur. Pusėje modernaus pastato, apjungęs prieš tai Šiauliuose veikusius du padalinius, nuo š. m. kovo jau įsikūrė „Swedbank“ ir čia teikia bankininkystės bei verslo konsultavimo paslaugas“.



Tai turėtų būti ypač patraukli vieta skambučių centrams, IT, logistikos ar „fintech“ įmonėms.



„Ilgai svarstėme apie esminę mūsų žinutę rinkai ir sąmoningai šio verslo centro pagrindine idėja pasirinkome „Your Sandbox in Šiauliai“ (liet. „Smėlio dėžė Jūsų verslo plėtrai Šiauliuose“), nes įmonės jau šiandien čia gali kurtis ir pradėti „žaisti“ su savo idėjomis, rasti vietą bendravimui ir verslo projektų plėtrai. Esame lankstūs dėl nuomos sąlygų ir siūlome ypatingas galimybes, jei įmonė pradės savo veiklą mūsų pastate nuo keliolikos darbuotojų ar renginių bei natūraliai augs ir įsikurs ilgam“, – kviečia įsikurti moderniausiame Šiaulių biure L. Kurtinaitytė.



Aivaras Vozgirdas, Šiaulių nekilnojamojo turto rinkos žinovas, teigia, kad šio miesto centre jau daugiau kaip 10 metų nevystoma jokių aukštos klasės naujų biuro pastatų projektų.



„Todėl Šiauliuose gerose vietose labai trūksta modernių biurų patalpų, jų nuomos pasiūla nedidelė, daugiausiai įmonėms siūlomos iš prekybinių patalpų rekonstruotos ar dalinai pritaikytos administracinei veiklai patalpos. Bet tokiose patalpose paprastai lieka neišspręsti esminiai inžineriniai sprendiniai, susiję su darbo vietų komfortu, jos neatitinka kitų šiandieninių ergonomikos reikalavimų.“



Be to, anot jo, vyrauja nedidelių 15–80 m2 biuro patalpų pasiūla, o keletas siūlomų šiuolaikinių patalpų neišvystytos į visapusiškus verslo centrus.



Šiaulių privalumai darbdaviams

Šiauliai, ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas, vertinamas kaip ypač palanki ir dar nedaugelio atrasta vieta įmonei įsikurti.



„Pavyzdžiui, Vilniuje dėl didelės skambučių centrų, „fintech“ ir IT įmonių koncentracijos kovojama dėl kiekvieno talento, o Šiauliuose situacija dėkingesnė darbdaviams, – aiškina Sonata Jasėnaitė, specialistų atrankos ir valdymo UAB „Personalo valdymo sistemos“ direktorė. – Be to, ir Šiaulių universitetas, ir Šiaulių valstybinė kolegija ruošia IT specialistus ir finansininkus. Šiose mokymosi įstaigose dažniausiai mokosi gabiausi šio regiono studentai, kurie neturi galimybių ar noro studijuoti ir dirbti Vilniuje. Jie dažniausiai ir lieka Šiauliuose, nors jiems ir ne visada pavyksta įsidarbinti pagal įgytą specialybę.“



Kad regioniniai miestai pigesnė alternatyva įsikurti įmonėms, liudija ir skaičiai. Statistikos departamento duomenimis, praėjusių metų pabaigoje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Vilniaus apskrityje buvo 1.075,1 Eur ir, palyginti su ankstesnių metų ketvirčiu, augo 9%, Kauno atitinkamai – 963,2 Eur ir 9,9%, o Šiaulių – 816,2 Eur ir 8%. Šalies vidurkis buvo 970,3 Eur ir 9,7%.



„Mes nuolat bendraujame su studentais ir jaunaisiais specialistais, kurie įvardina tokius savo lūkesčius: šiuolaikiškas ofisas, tarptautinė įmonė, mokymai, bendradarbiavimo kultūra ir profesinio augimo galimybės, – atskleidžia S. Jasėnaitė. – Manau, kad įmonės, kurios turi standartizuotas darbo vietas ir greitas adaptacijos bei mokymų programas, turėtų įvertinti regionuose esantį darbuotojų potencialą ir čia kurti pigiau išlaikomas darbo vietas.“



„Northern Horizon Capital“, įžvelgdama šio regiono potencialą, sukūrė patrauklias verslo aplinkai biuro patalpas ir ieško partnerių ilgalaikiam bendradarbiavimui, kviesdami drąsiai kurti savo verslą kartu su patikimu ir profesionaliu NT rinkos dalyviu.