Th. May dar kartą paprašė pavėlinti „Brexit“

JK premjerė Theresa May ir EVT pirmininkas Donaldas Tuskas („Reuters“ / „Scanpix“ ) nuotr.

Theresa May, Jungtinės Karalystės (JK) premjerė, penktadienį parašė oficialų laišką Donaldui Tuskui, Europos Vadovų tarybos (EVT) pirmininkui, ir paprašė atidėti „Brexit“ iki birželio 30 d.

Vietinė žiniasklaida skelbia, kad p. Tuskas EVT susitikime, kuris numatytas balandžio 10 d., ketina JK pasiūlyti 12 mėnesių „lankstų“ „Brexit“ atidėjimą.

Tokią informaciją BBC skelbia, remdamasi aukšto rango pareigūno ES suteikta informacija. Pono Tusko planą EVT susitikime dar turės patvirtinti visos likusios 27 ES valstybės narės, tačiau, p. Tuskas siūlytų JK turėti 12 mėnesių lankstų laikotarpį, per kurį britai, patvirtinę susitarimą su ES, galėtų pasitraukti ir anksčiau, nepraėjus nustatytam laikotarpiui.

Penktadienį Leiboristų ir Konservatorių partijos nariai tęsia derybas dėl „Brexit“ susitarimo, jeigu jiems nepavyks susitarti, tai „Brexit“ greičiausiai bus atidėtas kur kas ilgesniam laikotarpiui, negu to kol kas prašo p. May. Nes nei britų vyriausybė, nei labai susiskaldęs JK parlamentas nenori pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo.

JK šiuo metu po pirmojo „Brexit“ atidėjimo turėtų pasitraukti iš ES balandžio 12 d., tačiau parlamentarai kol kas nėra pritarę jokiam „Brexit“ susitarimui, tad po EVT susitikimo turėtų paaiškėti, kiek ir kokiomis sąlygomis tiksliai bus atidėtas „Brexit“.

JK premjerė vis dar tikina, kad „Brexit“ turi būti atidėtas kaip galima trumpesniam laikotarpiui, nes ES teigia, kad jeigu „Brexit“ bus atidėtas ilgesniam laikotarpiui, tai britai turės rengti Europos Parlamento rinkimus.