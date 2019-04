JK parlamentarai siekia įstatymu pavėlinti „Brexit“

Trečiadienio vakarą Jungtinės Karalystės (JK) Bendruomenių rūmuose vieno balso persvara priimtas įstatymo projektas, kuris įpareigoja premjerę prašyti pavėlinti „Brexit“, siekiant išvengti šalies pasitraukimo iš ES be susitarimo scenarijaus.

Yvette Cooper, Leiboristų partijos narė, Bendruomenių rūmuose skubos tvarka pateikė tokį pasiūlymą. Bendruomenių rūmai įstatymo projektą patvirtino, tačiau tam, kad jis taptų įstatymu, jį patvirtinti dar turės aukštesnieji Lordų rūmai. ES priims galutinį sprendimą, ar patvirtinti JK prašymą, kai jie tokį pateiks. Tam reikia vienbalsio 27 likusių ES valstybių narių pritarimo.

Tiesa, p. May ir pati antradienį sakė, kad jos tikslas yra JK pasitraukimas iš Bendrijos su susitarimu ir kad ji ketina prašyti ES pavėlinti „Brexit“. VŽ primena, kad dabar JK iš ES turi pasitraukti balandžio 12 d., tačiau, jeigu Bendruomenių rūmuose jai pavyktų patvirtinti susitarimą, tai data greičiausiai būtų atidėta.

Tęsia diskusijas

Kol Lordų rūmai diskutuoja, ar patvirtinti šį įstatymo projektą, p. May ir opozicinės Leiboristų partijos lyderio Jeremy Corbyno diskusijos dėl „Brexit“ tęsiasi. Trečiadienio p. Corbyno ir p. May diskusijos dėl bendro „Brexit“ plano įvardintos kaip „konstruktyvios“, tačiau, kaip ir buvo galima tikėtis, sutiktos su kai kurių abiejų partijų narių pasipriešinimu. Pokalbiai tarp Leiboristų lyderio ir p. May tęsis ir ketvirtadienį, tačiau, anot vietinės žiniasklaidos pranešimų, abi pusės parodė „lankstumą“ ir įsipareigojimą užbaigti nežinomybės periodą dėl „Brexit“.

Ponas Corbynas susitikimą apibūdino kaip „naudingą, tačiau dar negalutinį“ ir pridūrė, kad p. May pozicijoje „kol kas nėra tiek pokyčių, kiek jis tikėtųsi“.

JK premjerė nori susitarti dėl tolimesnės „Brexit“ krypties su Leiboristų lyderiu iki balandžio 10 d, kuomet ES lyderiai rengs skubų Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimą dėl „Brexit“. Jeigu JK premjerei ir p. Corbynui nepavyks pasiekti bendros strategijos dėl „Brexit“, dėl kurios galėtų balsuoti JK parlamentarai, vyriausybė žada suteikti teisę įstatymų leidėjams balsuoti dėl įvairių „Brexit“ scenarijų.

Bet kuriuo atveju p. May teigė prašysianti ES atidėti „Brexit“ trumpam laikotarpiui ir tikisi, kad iki gegužės 22 d. jai pavyks patvirtinti susitarimą parlamente, kad JK neturėtų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

VŽ primena, kad JK premjerė ketina peržengti savo pačios susikurtas raudonas linijas dėl „Brexit“ ir po pasitraukimo iš Bendrijos su ES išlaikyti glaudesnius santykius negu buvo pasiryžusi padaryti iki tol. Leiboristų partija palaiko muitų sąjungos ir vieningos rinkos su ES idėją ir po JK pasitraukimo iš Bendrijos. Tai yra geros žinios verslui.