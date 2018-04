Ispanai tapo turtingesni už Italijos gyventojus

Tarptautinio valiutos fondo duomenys rodo, kad ispanai pagal bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui, pralenkė Italijos gyventojus.

Tai iliustruoja sėkmingą Ispanijos ekonomikos atsigavimą bei yra dar vienas nerimo ženklas Italijai, trečiai didžiausiai euro zonos ekonomikai, kuri šiuo metu yra politinėje aklavietė, rašo „Financial Times“.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskelbti naujausi duomenys parodė, kad 2017-aisiais, lyginant abiejų šalių bendrąjį vidaus produktą (BVP) vienam žmogui ir atsižvelgiant į perkamosios galios paritetą, ispanai tapo turtingesni už italus. Be to, prognozuojama, kad per artimiausius penkerius metus skirtumas išaugs iki 7%. Prieš dešimtmetį Italijos gyventojų pragyvenimo lygis, skaičiuojant pagal tą patį metodą, buvo 10% didesnis.

Iki 2023-ųjų Italiją aplenks ir kai kurios pokomunistinės valstybės – Čekija ir Slovakija, rodo TVF prognozė.

„Nuo XVI a. Italija ir Ispanija vis pralenkdavo viena kitą. Ispanija rodė tvirtesnį ir labiau įtikinamą augimą bent jau nuo 2011-ųjų, tad šito buvo galima tikėtis“, – sako Carlo Alberto Carnevale Maffe, Milano Bocconi universiteto profesorius.

Italijos ekonomikos stagnacija yra viena iš pagrindinių šalies politinių problemų priežasčių. Šalies gyventojai prarado viltį, kad tradicinės partijos gali atkurti šalies ūkio augimą, todėl jie vis aktyviau renkasi protesto jėgas, kurios praėjusį mėnesį vykusiuose parlamento rinkimuose pelnė didelę dalį balsų.

Be to, Italija yra antra labiausiai įsiskolinusi euro zonos valstybė po Graikijos. Tai taip pat yra vertinama kaip didelė rizika.

Ekonomistai sako, kad Roma privalo imtis reikšmingų ekonominių reformų, nes tik jos galėtų išspręsti struktūrines valstybės problemas – žemą produktyvumą, senėjančią visuomenę, nelanksčią biurokratiją. Vis dėlto, dabartinė politinė sistema labai apriboja tokias galimybes.

Ispanijos ekonomika pastaraisiais metais augo sparčiau nei Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės ūkis, tačiau šiuo metu jis vis dar yra vos 2% didesnė nei 2008-ųjų pradžioje, prieš pasaulinę krizę.

Tuo metu Italijos ekonomika šiuo metu iš esmės atitinka 2000-ųjų lygį, kai kitos ES valstybės per tą laiką vidutiniškai išaugo 25%, o Ispanija paaugo 35%.

1997-aisiais Italija buvo 18 turtingiausia ekonomika, skaičiuojant BVP vienam gyventojui, 2007 m. valstybė prarado 10 pozicijų, po dešimtmečio – dar 5 ir šiuo metu užima 33 vietą.

Tiesa, pernai Italijoje užfiksuotas 1,5% BVP augimo tempas buvo aukščiausias nuo 2010-ųjų.