„Bolt“ konstrukcijos elektriniai paspirtukai – pakeliui į Lietuvą

„Bolt“ naudos savos konstrukcijos paspirtukus. Įmonės nuotr.

Estijos kapitalo pavežėjimo platforma pristatė elektrinius paspirtukus, kuriuos suprojektavo ir sukonstravo bendrovės techninės įrangos komanda.

Išplatintame pranešime skelbiama, kad „jau netrukus“ šie paspirtukai turėtų pasirodyti Lietuvoje. Jų konstruktoriai daugiausia dėmesio skyrė modulinės konstrukcijos sprendimams, todėl esą tai leido sukurti lengviausiai taisomą paspirtuką rinkoje.

„Pažangus naujųjų paspirtukų dizainas ir konstrukcija leis daugumą apgadintų paspirtukų sutaisyti, užuot nustojus juos naudoti. Vadovaudamiesi šiuo principu norime prisidėti prie tvaraus vartojimo bei mažinti atliekų susidarymą aplinkoje. Iš kitos pusės, taip tikimės mažinti išlaidas naujų paspirtukų įsigijimui, todėl šį sezoną numatome paspirtukų dalijimosi paslaugas pradėti teikti daugiau miestų nei anksčiau“, – pranešime cituojamas Eimantas Balta, „Bolt“ elektrinių paspirtukų plėtros vadovas Lietuvos ir Latvijoje.

Įmonė skelbia, kad paspirtuko eksploatacijos laikas siekia 36 mėnesius, be to, jam pagaminti esą sunaudojama gerokai mažiau plastiko nei konkurentų modeliams. 90% jo konstrukcijos yra iš aliuminio ir kitų perdirbamų medžiagų. Palyginti nedidelis svoris reikalauja ir mažesnių energijos sąnaudų.

Nuotrauka::1left

Važiuos toliau

Originalios konstrukcijos paspirtukas sveria 17 kg. Skelbiama kad tai – lengviausias dalijimosi platformose siūlomas paspirtukų modelis. Standartinis „Ninebot by Segway Kickscooter“ be papildomų akumuliatorių sveria 12,5 kg. Geriau nuomos poreikiams pritaikytas, tvirtesnės konstrukcijos „Ninebot by Segway Max“ paspirtukas sveria 18 kg.

„Bolt“ paspirtukams panaudotos pneumatinės padangos užtikrina geresnį sukibimą su danga ir leidžia sklandžiau, saugiau važiuoti. Iš kitos pusės – tokios padangos reikalauja daugiau priežiūros dėl slėgio palaikymo.

Platformos sukurti paspirtukai su viena akumuliatoriaus įkrova gali įveikti per 40 km. Tai – beveik dvigubai daugiau, palyginti su dabar naudojamais „Ninebot“ paspirtukais, tačiau nusileidžia „Ninebot Max“, kuris su viena įkrova nuvažiuoja 65 km.

Nuotrauka::2right

Didžiausias paspirtuko greitis – 25 km / h. „Bolt“ skelbia, kad atsižvelgiant į vietos reikalavimus, yra galimybė miestuose apriboti jų greitį.

Įsijungę programėlėje įdiegtą saugos funkciją „Pradedančiojo režimas“ („Beginner Mode“), paspirtuko naudotojai galės sumažinti didžiausią važiavimo greitį iki 15 km/h.

„CityBee“ dar nesirodo

Startuolis „Bolt“ 2013 m. Taline įkūrė Markusas Villigas. Dabar ši transporto platforma sparčiai auga Europos bei Afrikos žemynuose, į ją jau investavo „Daimler“, „Didi Chuxing“, „Korelya Capital“ ir Taavetas Hinrikus, vienas iš „TransferWise“ įkūrėjų. „Bolt“ paslaugomis naudojasi virš 30 milijonų žmonių daugiau nei 35 valstybėse visame pasaulyje.

Šiuo metu, be „Bolt“, elektrinių paspirtukų nuomos paslaugą Lietuvoje teikia ir vietinio kapitalo platforma „Scoot911“, naudojanti „Ninebot Max“ paspirtukus.

Pernai naujos rinkos pionieriumi ir lyderiu buvusi „CityBee“ šiais metais dar nepradėjo paspirtukų nuomos, nors praėjusiais metais Lukas Yla, platformos vadovas, kalbėjo apie sugrįžimą pavasarį su naujos konstrukcijos technika.

„Bolt“ konstrukcijos paspirtukai. Įmonės nuotr. „Bolt“ konstrukcijos paspirtukai. Įmonės nuotr.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“