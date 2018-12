Teismas: buvęs „Utenos regiono kelių“ vadovas turi atlyginti tik dalį žalos

Edmantas Šakalys, buvęs jau panaikintos bendrovės „Utenos regiono keliai“ vadovas, valstybės įmonei „Kelių priežiūra“ turės atlyginti beveik 8.600 Eur žalos – kiek daugiau nei dešimtadalį reikalautos sumos.

Panevėžio apygardos teismo vertinimu, tokią žalą, per brangiai mokant už darbus, įmonės direktorius padarė ne tyčia, o dėl didelio neatsargumo.

„Kelių priežiūra“ iš p. Šakalio siekia prisiteisti beveik 68.900 Eur žalos, kuri, kaip teigiama, atsirado neskaidriai panaudojus lėšas įmonės pastato remontui. Valstybės valdomos įmonės pretenzijas dėl likusios beveik 60.300 Eur žalos atlyginimo teismas atmetė.

Pasak teismo, kadangi darbus reikėjo atlikti skubiai, nutarta neskelbti konkurso ir samdyti bendrovę „Nanska“ (buvusi „Vasarkelis“), su kuria sutartis pasirašyta 2015 m. Pagal ją skubių kelio atitvarų darbų vieno metro kaina buvo 48,95 Eur, tačiau užsakovė už juos mokėjo 67,74 Eur ir 75,26 Eur už m.

„Aplinkybė, jog darbų kontrolę atliko įgalioti asmenys bei buhalterė, nesudarė pagrindo įstaigos vadovui neatlikti galutinės kontrolės, todėl priėmęs tokį sprendimą, p. Šakalys yra atsakingas už kilusias pasekmes“, - rašoma teismo nutartyje.

Audito metu nustatyta, jog remontuodamos įmonės administracinį pastatą, bendrovės „Ligaja“ ir „MNT projektai“ nepildė darbų žurnalo, priimtų kai kurių darbų kokybė ir kiekiai neatitiko nustatytų per ekspertizę, kai kurie darbai atlikti ir apmokėti kelis kartus, o investicijos pastato remontui prilygo mažiausiai dviejų naujų namų pirkimui. Be to, techniniai projektai parengti už nepagrįstai didelius įkainius.

Kovą teismas laikinai areštavo beveik 69.000 Eur vertės p. Šakalio turto.

Atliekant „Utenos regiono kelių“ auditą, 2017 m. iš darbo atleista 10 giminės ryšiais susijusių ir viešuosius bei privačius interesus supainiojusių darbuotojų.

Teismo sprendimą per 30 d. dar galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“