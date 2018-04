Baltijos geležinkelius išbandė „SNCF Logistics“ grupės įmonė

Šiąnakt iš Šeštokų stoties netoli Lenkijos ir Lietuvos sienos pajudėjo pirmasis „Amber Train“ traukinys, vežantis krovinį į Paldisko uostą Estijoje – krovinį užsakė prancūzų logistikos bendrovė.

Pirmojo „Amber Train“ krovinio užsakovas yra Prancūzijos geležinkelio ir multimodalinio transporto ekspeditorių kompanija „Forwardis“, priklausanti prancūzų „SNCF Logistics“ grupei, kuri yra viena iš krovinių vežimo lyderių Europoje.

„Amber Train“ yra intermodalinis traukinys, važiuosiantis maršrutu Šeštokai-Ryga-Talinas ir tokiu būdu sujungsiantis geležinkeliu tris Baltijos valstybes bei atversiantis naujas verslo galimybes krovinių vežėjams.

„Lietuvos geležinkelių“ lokomotyvas traukė 43 konteinerių krovinį per 3 šalis. Sąstatas, kuris atvyko iš Prancūzijos, buvo paimtas Lenkijos Trakiškių stotyje ir per Šeštokų perkrovimo stotį buvo palydėtas iki Latvijos, kur jį perėmė Latvijos vežėjas „LDz Cargo“. Traukinį per Estijos teritoriją iki galutinės stoties Paldisko terminale lydėjo Estijos vežėjas „EVR Cargo“.

Pirmojo bandomojo reiso tikslas yra išbandyti technologinius procesus, laiko grafikus, greitį tarp maršruto stočių, keitimąsi dokumentais ir duomenimis. Artimiausiu metu planuojama susitikti su partneriais Vilniuje aptarti bandymo rezultatus ir užbaigti derinti visas technologines bei komercines sąlygas.

Kaip rašė VŽ, „Amber Train“ maršrutas, nors taikomas į tarptautinius vežėjus, galėtų duoti naudos ir Lietuvos logistikos bendrovėms. Tiesa, jo nauda priklausys nuo būsimųjų taifų ir krovinių vežimo spartos.

Džiaugiasi bendradarbiavimu

„Amber Train“ yra bendras „Lietuvos geležinkelių“, „Latvijas Dzelzcelš“ ir „EVR Cargo“ projektas, dėl kurio Baltijos šalių geležinkelių vadovai sutarė šių metų kovą Rygoje. Bendrovės tikisi, kad projektas padės Baltijos šalims suvienyti pastangas plėtojant intermodalinius vežimus kombinuojant skirtingas transporto rūšis.

„Šis pirmasis „Amber Train“ reisas yra puikus efektyvaus Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių kompanijų bendradarbiavimo pavyzdys, kuomet per mėnesį nuo „Amber Train“ idėjos iki jos praktinio įgyvendinimo buvo sutartos ir suderintos visos esminės projekto detalės. Nuo šiol kroviniai iš Vakarų Europos per gerokai trumpesnį laiką pravažiuos Baltijos šalis“, – sako Mantas Bartuška, „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius.

Toks vežimo būdas, tikina bendrovės, taupo ne tik krovinių siuntėjų, vežėjų kelių transportu sąnaudas, bet ir mažina aplinkos taršą, spūstis, triukšmą, eismo įvykius keliuose bei kitą neigiamą autotransporto poveikį aplinkai.

„Mūsų bendro darbo rezultatas yra realus krovinio nugabenimas ir vertė klientui. Manome, kad mūsų bendradarbiavimas turi didelį potencialą - naujai planuojama Europos geležinkelio infrastruktūra ateityje gali suteikti naujų galimybių, tačiau šiandien mes galime dirbti su esamu tinklu ir pasiūlyti mūsų klientams patogią ir efektyvią krovinių logistiką“, – teigia Edvins Berzinš, „Latvijas Dzelzcelš“ prezidentas.

