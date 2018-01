„Airbus“ vėl laimi kovą su „Boeing“ dėl naujų užsakymų

Aviacijos milžinė „Airbus“ 2017-aisiais pagamino rekordinį skaičių lėktuvų ir sulaukė daugiau naujų užsakymų nei prognozuota.

Anksčiau skelbta, kad bendrovės tikslas – per metus pristatyti 700 lėktuvų. Neabejojama, kad šis rodiklis yra viršytas.

Tiesa, šventiniu laikotarpiu įmonės darbuotojai dirbo viršvalandžius, kad kompensuotų vėlavimą, kurį sukėlė nesklandumai variklių ir lėktuvų salonų įrangos gamybos padaliniuose, rašo „Financial Times“.

Geresni nei tikėtasi rezultatai padės kompanijai įveikti daugelį skandalų, kurie pernai pakenkė bendrovės reputacijai. Keliose ES valstybėse tęsiasi tyrimai dėl korupcijos, o vidinė kova dėl valdžios pernai baigėsi netikėtu Fabrice Bregier, kompanijos vykdomojo direktoriaus, pareiškimu apie pasitraukimą šių metų vasarį.

„Airbus“ vadovas Tomas Endersas taip pat pasitrauks iš savo posto 2019-ųjų pabaigoje.

„Airbus“ jau aštuntus metus iš eilės gavo daugiau užsakymų, nei pagamino lėktuvų. Nors ilgą laiką atrodė, kad pagrindinė bendrovės konkurentė „Boeing“ 2017-aisiais pirmauja kovoje dėl naujų užsakymų, tačiau „paskutinės minutės“ užsakymai gali lemti, kad „Airbus“ pralenks „Boeing“. Per paskutines keturias metų savaites „Airbus“ sulaukė 705 naujų lėktuvų užsakymų, daugiau nei dukart daugiau nei per 11 kitų mėnesių. Tai reiškia, kad įmonė iš viso turės daugiau nei 1.000 naujų lėktuvų užsakymų per metus.

Metų pabaigoje „Airbus“ sudarė ir didžiausią sandorį istorijoje, kai buvo sutarta parduoti net 430 A320neo grupės lėktuvų JAV investicijų kompanijai „Indigo Partners“.

2016-aisiais „Airbus“ sulaukė 949, „Boeing“ – 848 naujų lėktuvų užsakymų. Abiejų sektoriaus gigantų galutiniai metų duomenys bus paskelbti sausio viduryje.

Tiesa, sektoriaus ekspertai pabrėžia, kad abi kompanijos, norėdamos padidinti savo rinkos dalį, šiemet sutiko su reikšmingomis nuolaidomis.

„Financial Times“ rašo, kad „Airbus“ derybos su bendrove „Emirates Air Line“ dėl 15 mlrd. USD vertės A380 lėktuvų sandorio vis dar vyksta. Anksčiau kompanija yra skelbusi, kad nesėkmės atveju didžiausių pasaulyje lainerių programa bus stabdoma. Šiuo metu deramasi dėl 36 naujų lėktuvų įsigijimo ir abi šalys tikisi, kad derybas pavyks sėkmingai pabaigti.

[infogram id="11a4284d-739e-4736-98eb-013f1ae3e855" prefix="0sv" format="interactive" title="„Airbus“ ir „Boeing“ gauti naujų lėktuvų užsakymai 2003-2016 m."]

