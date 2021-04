Kaip darbuotojų stiprybės gali padėti suformuoti efektyvią komandą?

Visos įmonės turi galimybių pakelti savo komandos efektyvumą: tereikia atrasti ir įgalinti komandos narių asmenines stiprybes. Žmogaus stipriosios pusės yra svarbi pozityviosios psichologijos tyrimų ir taikymo tema, o įmonėse šis metodas taikomas vis dažniau. Tie, kurie kasdien išnaudoja savo stiprybes, yra net šešis kartus labiau įsitraukę į organizacijos veiklą, todėl labai svarbu leisti kiekvienam išnaudoti savo tikrąjį potencialą ir taip ne tik kurti efektyvesnę komandą, bet ir užtikrinti mažesnę darbuotojų kaitą bei pagerinti vidinę komunikaciją.

Atskleiskite stipriąsias puses ir jomis pasidalinkite

Pirmasis ir svarbiausias žingsnis – komandos narių stiprybių identifikavimas. Šiam etapui negailėkite resursų, nes nuo jo priklauso visas tolimesnis procesas. Pasirinkite tokią sistemą, įrankį, mokymus, kurie parodys rezultatus jums suprantama išraiška. „KALBOJE“ siūlome ir naudojame Prigimčių ir Intelektų sistemą, arba MNLIFE mokymus, nes jie pamatuoja visas asmenines savybes nuo verslumo ir kūrybiškumo iki administravimo ir muzikalumo. Ši sistema padeda surasti logiškus paaiškinimus, kodėl tose pačiose situacijose visi komandos nariai elgiasi skirtingai. Žinoma, yra ir kitų modelių, tad skirkite laiko pasirinkti Jums labiausiai tinkančiam variantui.

Turėdami visų, net ir aukščiausių vadovų, stiprybių sąrašą – pasidalinkite juo organizacijos viduje. Suteikite šansą sužinoti kolegų stipriąsias puses. Taip padidinsite tarpusavio bendravimą, paskatinsite diskusijas, kurios dažniausiai atveda prie geriausių idėjų ir sprendimų. Peržiūrėję sąrašą visi įmonės darbuotojai žinos, kieno gali prašyti pagalbos peržiūrėti dizainus, metinę ataskaitą ar gauti naudingų patarimų ne darbo temomis. Tačiau svarbiausia, kad stiprybių atskleidimas gali padėti darbuotojams pasijusti labiau vertinamiems ir net geriau suprantamiems ne tik kolegų, bet ir vadovų. Vadovai iš savo pusės galės geriau organizuoti užduotis ir net atrasti geresnį būdą, kaip jas pateikti: raštu, vaizdine medžiaga ar pokalbio metu.

Tikslas – darbuotojų įsitraukimas

Išnaudokite žmonių stiprybes, keldami metinius ar trumpesnius tikslus. Tokie tikslai gali ne tik padidinti įsitraukimą į atliekamas užduotis, bet ir sustiprinti savivertę. Savimi pasitikintis darbuotojas yra daug produktyvesnis, nes vykdomi darbai – puikiai pažįstami ir atliekami su malonumu, nes nereikalauja per didelių pastangų. „Canadian Journal of Administrative Sciences“ praėjusių metų pabaigoje paskelbė straipsnį „Stiprybių panaudojimas darbe: teigiamos ir neigiamos emocijos kaip pagrindiniai procesai, paaiškinantys darbo rezultatus“ (angl. „Strengths use at work: Positive and negative emotions as key processes explaining work performance“). Jame aprašomas tyrimas, patvirtinantis, kad darbuotojai, kuriems leidžiama atlikti užduotis pagal savo stiprybes, žymiai rečiau patiria stresą, liūdesį ar net fizinį skausmą.

Leiskite panaudoti geriausias savybes

Viena iš didžiausių klaidų, kurias daro įmonės – stiprybių nustatymas, bet jų nepanaudojimas. Labai svarbu ne tik išklausyti mokymus, dalyvauti paskaitose, bet tai išbandyti ir praktiniu būdu. Leiskite kiekvienam įmonės ar organizacijos nariui išnaudoti savo potencialą: tai gali būti įvairios diskusijos apie būsimą produktą ar veiklos gerinimą, naujų projektų organizavimas ar kasdienės užduotys. Taip kiekvienas bus įtrauktas į naują, įdomią veiklą ir motyvuotas veikti. Kiekvieno komandos nario geriausių savybių žinojimas gali padėti ir komandos formavimui. Ruošdamiesi naujam projektui nustatykite, kurie žmonės turi reikalingus gebėjimus ir gali prisijungti prie formuojamos komandos.

Jei norite geriau suprasti savo komandos narius, jų stiprybes ar padėti personalo komandai objektyviai vertinti esamų ir būsimų darbuotojų savybes – kreipkitės į „Kalba.Lt“ specialistus.